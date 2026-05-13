Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
Trei femei au fost găsite moarte în mare. Avertismentul transmis de autoritățile britanice: „Stați departe de locul tragediei"

Trei femei au fost găsite decedate miercuri, 13 mai, în largul mării, în apropierea orașului Brighton. Autoritățile au intervenit de urgență, fiind declanșată o amplă operațiune de căutare.

Poliția a intervenit de urgență FOTO: X

Corpurile a trei femei au fost recuperate din mare în zona Brighton Beach, în sudul Angliei. 

Autoritățile au fost alertate miercuri dimineață, în jurul orei 5:45, după ce au apărut îngrijorări privind siguranța a trei persoane aflate în apă, în largul coastei Brighton.

La scurt timp, echipe ale Gărzii de Coastă, ale Royal National Lifeboat Institution (RNLI) și mai multe unități de poliție au fost mobilizate în zona Madeira Drive.

În timpul intervenției, a fost observat un elicopter al Gărzii de Coastă survolând zona, iar echipele de salvare au scanat atât suprafața apei, cât și zona de coastă, scrie sky news.

Potrivit poliției din Sussex, cele trei femei au fost găsite și recuperate din mare, însă au fost declarate decedate la fața locului.

Serviciile de urgență au fost chemate din cauza unor îngrijorări privind starea a trei femei aflate în mare, în jurul orei 5:45 dimineața (13 mai). Din păcate, corpurile a trei femei au fost recuperate din apă, în apropiere de Madeira Drive”, a transmis Poliția.


Autoritățile au precizat că toate ipotezele sunt luate în calcul până la stabilirea exactă a circumstanțelor.

Inspectorul-șef Adam Hays a transmis un mesaj către public, subliniind impactul evenimentului asupra comunității: „Știu că acest lucru este îngrijorător pentru comunitate, dar aș ruga publicul să stea departe de locul tragediei, în acest moment, în timp ce serviciile de urgență își continuă activitatea. Vom oferi actualizări suplimentare imediat ce vor fi disponibile.”

Pe durata intervenției, zona Brighton Beach a fost supravegheată de forțele de ordine, iar accesul publicului a fost restricționat temporar.

Brighton Beach este o zonă de coastă frecventată din sudul Angliei, iar Madeira Drive se află în apropierea locului unde au fost recuperate corpurile.

Ancheta este în curs pentru stabilirea identității victimelor și a circumstanțelor în care s-a produs tragedia

