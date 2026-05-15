Asociația pastel și Kaufland România au intervenit cu 80 de voluntari în Pădurea Râioasa, pentru o acțiune de ecologizare

Aflatǎ la mică distanță de București și ușor accesibilă din zone intens circulate, Pădurea Râioasa este un exemplu clar al felului în care pădurile periurbane ajung să suporte tot mai des consecințele unui raport dezechilibrat dintre comunitate, trafic și responsabilitate față de mediu. 

Prin proiectul Refresh, aflat la a 7-a ediție, Asociația pastel și Kaufland România au acoperit o suprafață de 265 de hectare din Pădurea Râioasa și au colectat aproape 5 tone de deșeuri. Această inițiativă și-a propus să atragă atenția asupra unei realități care se repetă în multe zone verzi de la marginea marilor orașe: abandonul deșeurilor nu mai este doar un episod de neglijență, ci un simptom al presiunii constante puse pe spațiile naturale ușor accesibile.

La acțiune au participat 80 de voluntari, împreună cu familiile lor și cu membri ai comunității locale. Pe lângă componenta practică de colectare a deșeurilor, proiectul a inclus și o dimensiune educațională, prin implicarea reprezentanților Romsilva București, care au însoțit echipele pe teren și le-au oferit participanților informații despre biodiversitatea pădurii, speciile din zonă și importanța protejării unui ecosistem forestier aflat atât de aproape de oraș.

„Prin Refresh 7.0, ne-am dorit să mergem dincolo de ideea unei simple acțiuni de ecologizare și să vorbim mai clar despre fragilitatea pădurilor din vecinătatea orașelor, acele spații verzi pe care le avem aproape, dar pe care ajungem adesea să le tratăm ca pe niște locuri de tranzit. Pentru noi, acest proiect înseamnă grijă pentru natură, dar și un exercițiu de responsabilitate colectivă”, a declarat Andreea Oprea, Director Executiv Asociația pastel.

Pe teren, voluntarii au identificat și colectat tipuri variate de deșeuri, de la ambalaje și sticle până la saci de gunoi abandonați intenționat, anvelope și alte deșeuri voluminoase. Situația confirmă presiunea reală asupra unei păduri periurbane expuse traficului auto și folosirii necontrolate, dar arată și cât de importantă este intervenția rapidă, în parteneriat cu mediul privat, comunitatea și administratorii fondului forestier.

„La Kaufland România, credem că implicarea în comunitate are sens atunci când produce efecte concrete și lasă în urmă mai mult decât o zi de voluntariat. Refresh 7.0 este un proiect care răspunde unei nevoi reale și foarte actuale: protejarea spațiilor naturale din apropierea orașelor, acolo unde presiunea umană se vede cel mai repede. Ne bucurăm să fim parte din această inițiativă și să contribuim la un model de responsabilitate care aduce împreună companii, voluntari și comunități locale”, a declarat Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România.

Prin această ediție, Asociația pastel continuă seria proiectelor dezvoltate sub misiunea #NicioLunăFărăOFaptăBună și aduce în prim-plan o temă tot mai relevantă pentru comunitățile urbane și periurbane: protejarea naturii apropiate, înainte ca degradarea ei să devină normalitate.

Partenerii proiectului sunt: Kaufland România, VARD (partener strategic) și Romsilva București.

Despre Kaufland România 

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.550 de magazine în 8 țări, peste 155.000 de angajați și o rețea care a ajuns în prezent la peste 190 de magazine în România. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Crezul companiei constă în ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia, de aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face diferența”, sub umbrela căreia sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială. Cea mai mare parte a proiectelor CSR ale companiei sunt desfășurate în parteneriat cu asociații nonguvernamentale regionale sau naționale și urmăresc implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari. Pentru mai multe detalii vizitați www.kaufland.ro.

Kaufland angajează persoane cu dizabilități la nivel național. Cei interesați pot aplica online, pe cariere.kaufland.ro - unde este disponibilă lista posturilor vacante, prin e-mail la cariere@kaufland.ro  sau la numărul de telefon 021.9132.

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați: presa@kaufland.ro 

Despre Asociația pastel 

Cu peste 69 de proiecte la activ în 5 ani de activitate, toate dedicate cu suflet celor peste 45,000 de beneficiari direcți, Asociația pastel face bine. Scopul nostru este să construim o societate unde binele este făcut cu recurență, lună de lună, sub misiunea #NicioLunăFărăOfaptăBună.

Nevoile sunt multiple în România și, din acest motiv, ne îndreptăm atenția atât către copii din medii defavorizate, cât și către vârstnici, copii cu cerințe educaționale speciale, către mediu, către proiecte sociale. Fiecare lună calendaristică este dedicată unui proiect, iar suplimentar, alături de partenerii noștri desfășurăm și proiecte de CSR dedicate.

Mai multe detalii despre proiectele noastre aici: https://asociatiapastel.ro/. Suntem prezenți și pe Social Media: LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok.

Asociația pastel continuă viziunea agenției de comunicare pastel, care în 2018 a lansat un program de comunicare internă prin care întreaga echipa și-a asumat că nu va trece o lună fără să facă o faptă bună.           

