search
Vineri, 15 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Clubul FCSB nu va rămâne moștenirea familiei Becali: omul de afaceri vrea să vândă echipa. „Fotbalul e distrugerea unui om”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Gigi Becali a vorbit despre planurile pe care le are pentru FCSB în momentul în care va decide să se retragă din fotbal. Patronul roș-albaștrilor nu intenționează să lase clubul moștenire familiei, astfel că administrarea unui club de fotbal poate deveni o responsabilitate sau chiar o povară în timp.

Gigi Becali Foto/Sportpictures
Gigi Becali Foto/Sportpictures

Becali a explicat că își dorește să vândă clubul în viitor și să împartă suma obținută din eventuala vânzare celor trei fiice ale sale. Omul cu banii de la FCSB susține că echipa ar putea valora până la două miliarde de euro.

„Fotbalul e distrugerea unui om!”

Becali este conștient că mai mulți foști patroni din fotbalul românesc au pierdut averi importante investind în cluburi, iar din acest motiv nu vrea ca familia lui să fie implicată direct în conducerea echipei după retragerea lui.

„Dacă nu iubești lași fotbalul moștenire. Fotbalul e distrugerea unui om. Poate să te bage în faliment. Te nenorocește. A băgat pe mulți în faliment. Nu pot lăsa o gaură neagră o moștenire familiei mele.

Când fac 100 de ani, o vând. Și dau banii familiei. Atunci o să coste două miliarde. Dau banii la fete. 33% la fiecare. Ce să fac, să le las povara? Să le las distrugerea? Le lași distrugerea. Fotbalul e nenorocire. Trebuie să ai inteligență multă.

„I-a nenorocit fotbalul pe toți!”

Ia-i pe toți. Copos mai e? Iancu mai e? Pe Iancu și pe Porumboiu i-au nenorocit cu banii. Dacă nu pierdea banii la fotbal, Iancu era mare de tot acum ca avere. Iancu e băiat deștept. Îi merge mintea. Dar l-a nenorocit fotbalul.

Porumboiu, 50 de milioane. E băiat deștept. Dacă nu era fotbalul… Pe Copos l-au nenorocit alte afeceri. Pe Borcea nu l-a nenorocit? Pe Bucșaru… Pe Dinel Staicu l-a nenorocit. Pe Mititelu, praf. Toți! Doar eu am rămas, în rest i-a nenorocit pe toți. Sechelariu, praf! I-a nenorocit!, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
digi24.ro
image
Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu a cucerit scena de la Viena şi s-a calificat în finală. VIDEO cu reprezentația ei
stirileprotv.ro
image
Bani negri din Ucraina s-au plimbat prin România fix în timpul alegerilor prezidențiale de anul trecut. Un raport oficial al Ministerului de Finanțe arată că sute de milioane de euro au intrat în țara noastră în perioada campaniei
gandul.ro
image
Cea mai terapeutică ieșire solo pe care o poți face singură! A explodat pe TikTok și cucerește România
mediafax.ro
image
A câștigat patru titluri cu FCSB, dar n-a vorbit niciodată cu Gigi Becali: “În şase ani nu mi-a spus nimic!”
fanatik.ro
image
Superpovestea lui Cristi Chivu: De la zgura din Reșița la tronul Europei. Imagini de arhivă exclusive cu parcursul unui supercampion
libertatea.ro
image
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
digisport.ro
image
O antreprenoare româncă anunță închiderea afacerii din Vama Veche după 7 ani de investiții: „Astăzi am capitulat!”
click.ro
image
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Preparatul simplu, cu o tradiţie de 130 de ani, care a cucerit pensiunile și restaurantele din întreaga țară
observatornews.ro
image
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
cancan.ro
image
Salarii de 1.200.000.000€ plătite la 49 companii de stat care au pierderi. 200.000 angajați iau două salarii
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Cheltuiala de la întreținere pe care unii români nu mai trebuie să o plătească. Condițiile prevăzute de lege
playtech.ro
image
Femeia care și-a omorât mama pentru avere s-a sinucis în arest. Ce s-a întâmplat chiar cu o zi înainte de a-și lua viața. Detalii exclusive
fanatik.ro
image
Ce cotă are România la Eurovision pe Polymarket și la casele de pariuri. Alexandra Căpitănescu, șanse reale să câștige competiția
ziare.com
image
Alungat de Real Madrid și huiduit de întreg “Bernabeul”, Kylian Mbappe a venit la microfon și și-a anunțat decizia
digisport.ro
image
11 persoane au fost salvate după ce un avion s-a prăbușit în Oceanul Atlantic. Operațiunea de căutare a durat mai bine de cinci ore
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Bogdan de la Ploiești. Artistul tocmai s-a mutat în casă nouă. E ca în filme. Are un dressing fabulos și totul este amenajat într-un stil modern / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Euro a început iar să crească! Anunțul BNR
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
click.ro
image
Amiana Păștină, femeia acuzată că și-ar fi ucis mama pentru avere, a fost găsită fără viață în arest
click.ro
image
Declarațiile lui Mihai Trăistariu despre Mădălina Manole au stârnit revoltă! Jorge l-a contrazis imediat: „E ditamai talentul național”
click.ro
familia regala daneza foto profimedia 1044018338 jpg
Regina a făcut infarct! Palatul a emis de urgență un comunicat despre starea în care se află Majestatea Sa
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Depozit ilicit de whisky descoperit în rezervația naturală Ben Lawers (© National Trust for Scotland)
Secretul unui contrabandist de whisky, vechi de secole, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pe ce loc va intra Alexandra Căpitănescu în concurs în finala de sâmbătă? Primele declarații după calificare: „A fost electric, ca un tsunami! M-am simțit ca o fantomă, parcă nu era real”
image
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor

OK! Magazine

image
Predicție morbidă legată de fostul Prinț Andrew. Moartea fiului preferat al Reginei va zdruncina un imens secret regal

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
De ce obişnuiesc femeile să stea picior peste picior?