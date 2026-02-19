Video Transmisiune virală: o jurnalistă băută se bâlbâie în direct la Jocurile Olimpice: „Sunt puțin jenată, îmi pare rău”

Jurnalista australiană Danika Mason, prezentatoare sportivă la Channel Nine, a stârnit controverse după ce, în direct de la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia, s-a bâlbâit și a făcut comentarii incoerente. Ulterior, a explicat că frigul, altitudinea și consumul de alcool au contribuit la starea ei.

Mason s-a bâlbâit și a vorbit despre iguane și prețul cafelei în timp ce relata despre evenimentele sportive ale zilei. „Literalmente, prețul cafelei de aici este de fapt în regulă. Nu sunt sigură în privința iguanelor, unde vrem să ajungem cu asta?”, a relatat jurnalista, potrivit BBC.

După ce filmarea a devenit virală, prezentatoarea sportivă australiană Danika Mason, de la postul Channel Nine, și-a cerut scuze public.

„Sunt bine, probabil doar puțin jenată. Uitați, am judecat total greșit situația, nu ar fi trebuit să beau, mai ales în aceste condiții. E frig, suntem la altitudine, și faptul că nu am luat cina probabil că nu a ajutat. Dar vreau să-mi asum întreaga responsabilitate, nu este standardul pe care mi l-am stabilit. Îmi pare rău”, a spus ea.

Reacțiile publicului au fost împărțite. Pe de o parte, mulți utilizatori de pe rețelele sociale au apreciat sinceritatea ei.

„Bravo ei, nu e nimic rău în asta. Se vede că se distrează de minune acolo”, a scris un internaut pe X.

Pe de altă parte, unii au criticat comportamentul, considerându-l neprofesionist: „Dacă nu este o problemă de sănătate, ar trebui concediată pe loc – este foarte neprofesionist”.

Prim-ministrul australian, Anthony Albanese a intervenit în apărarea prezentatoarei, declarând că este „pro-Danika” și sugerând că starea ei ar fi putut fi influențată de sindromul de decalaj orar.

Danika Mason, cunoscută pentru reportajele sale despre Liga Națională de Rugby, a revenit în direct joi, 19 februarie, cerându-și scuze și mulțumind telespectatorilor pentru sprijinul primit.

Co-prezentatoarea Jayne Azzopardi a susținut-o, spunând: „Știm cât de mult muncești, Danika”, iar Karl Stefanovic a încheiat momentul numind-o „legendă”.