search
Joi, 19 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Transmisiune virală: o jurnalistă băută se bâlbâie în direct la Jocurile Olimpice: „Sunt puțin jenată, îmi pare rău”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Jurnalista australiană Danika Mason, prezentatoare sportivă la Channel Nine, a stârnit controverse după ce, în direct de la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia, s-a bâlbâit și a făcut comentarii incoerente. Ulterior, a explicat că frigul, altitudinea și consumul de alcool au contribuit la starea ei.

Jurnalista australiană Danika Mason FOTO: captură video
Jurnalista australiană Danika Mason FOTO: captură video

Mason s-a bâlbâit și a vorbit despre iguane și prețul cafelei în timp ce relata despre evenimentele sportive ale zilei. „Literalmente, prețul cafelei de aici este de fapt în regulă. Nu sunt sigură în privința iguanelor, unde vrem să ajungem cu asta?”, a relatat jurnalista, potrivit BBC. 

După ce filmarea a devenit virală, prezentatoarea sportivă australiană Danika Mason, de la postul Channel Nine, și-a cerut scuze public. 

„Sunt bine, probabil doar puțin jenată. Uitați, am judecat total greșit situația, nu ar fi trebuit să beau, mai ales în aceste condiții. E frig, suntem la altitudine, și faptul că nu am luat cina probabil că nu a ajutat. Dar vreau să-mi asum întreaga responsabilitate, nu este standardul pe care mi l-am stabilit. Îmi pare rău”, a spus ea.

Reacțiile publicului au fost împărțite. Pe de o parte, mulți utilizatori de pe rețelele sociale au apreciat sinceritatea ei.

„Bravo ei, nu e nimic rău în asta. Se vede că se distrează de minune acolo”, a scris un internaut pe X.

Pe de altă parte, unii au criticat comportamentul, considerându-l neprofesionist: „Dacă nu este o problemă de sănătate, ar trebui concediată pe loc – este foarte neprofesionist”.

Prim-ministrul australian, Anthony Albanese a intervenit în apărarea prezentatoarei, declarând că este „pro-Danika” și sugerând că starea ei ar fi putut fi influențată de sindromul de decalaj orar.

Danika Mason, cunoscută pentru reportajele sale despre Liga Națională de Rugby, a revenit în direct joi, 19 februarie, cerându-și scuze și mulțumind telespectatorilor pentru sprijinul primit.

Co-prezentatoarea Jayne Azzopardi a susținut-o, spunând: „Știm cât de mult muncești, Danika”, iar Karl Stefanovic a încheiat momentul numind-o „legendă”.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
digi24.ro
image
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
stirileprotv.ro
image
Donald Trump inaugurează „Consiliul pentru Pace” la Washington. Care este agenda și programul reuniunii la care Nicușor Dan merge ca observator
gandul.ro
image
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
mediafax.ro
image
Droguri la Guvern. Episodul uitat din trecutul lui Ilie Bolojan: ”marfă” de două milioane de euro găsită într-o mașină de lux
fanatik.ro
image
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
libertatea.ro
image
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
digi24.ro
image
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
gsp.ro
image
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
Povestea lui Paul, tânărul din Cluj care a transformat reciclarea unui material banal într-o afacere de succes: „Îndoi sârmă”
antena3.ro
image
Vremea de mâine 20 februarie. Ploi, lapoviţă şi ninsori în toată ţara. Maxime între -3 şi 12 grade
observatornews.ro
image
Câți bani au primit eliminații Oase și Maria Pitică, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Power Couple
cancan.ro
image
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
prosport.ro
image
Salariul minim ar putea crește de la 1 iulie 2026. Câți bani vor încasa angajații
playtech.ro
image
A intrat beată în direct și a ajuns virală! Imagini incredibile cu jurnalista de la Jocurile Olimpice de iarnă. Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A dezvăluit totul: ce nume va purta Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea
digisport.ro
image
Promulgare sau reexaminare? Legea pensiilor magistraților, aruncată în aer de un detaliu crucial
stiripesurse.ro
image
„Nu pot duce suferința asta, e prea mare” Sora lui Sorin Iacob își strigă durerea, la mai bine de o săptămână de când afaceristul și-a pierdut viața alături de soția însărcinată
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
DEMISIA momentului! Și-a dat demisia din cauza controverselor legate de politică!
romaniatv.net
image
Începe fuziunea benevolă a comunelor din România! Proiect-pilot al reformei administrative
mediaflux.ro
image
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Mama Iulianei Beregoi, acuzată că ar fi în spatele unei operațiuni macabre. Artista și sora ei ar fi ales victimele, acuză o influnceră din Republica Moldova: „Data morții mele era în 15 mai 2025”
actualitate.net
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
click.ro
image
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
click.ro
image
Cum se prepară „Tăvălita”, desertul care aduce gustul satului în oraș. Mihaela Bilic: „Am aflat-o de la credincioasele din comuna Bănești”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto profimedia jpg
Monstru cu chip de prinț? S-ar fi uitat cum o copilă era torturată! Noi detalii scabroase legate de Andrew ies la iveală
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
Cover Image jpg webp
Crescuți pentru război! Mașinăria militară a Spartei antice, între disciplină absolută și destin colectiv
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă

OK! Magazine

image
Monstru cu chip de prinț? S-ar fi uitat cum o copilă era torturată! Noi detalii scabroase legate de Andrew ies la iveală

Click! Pentru femei

image
La 67 de ani, Sharon Stone vorbește despre... nuditate. „Ar trebui să ne fie frică să ne privim în oglindă?”

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie