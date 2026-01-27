search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Jurnalista din Chișinău care i-a luat un interviu lui Călin Georgescu, blocată la graniță. Anunță că dă statul român în judecată: „Mi-au spus bună ziua și la revedere”

0
0
Publicat:

Controversata jurnalistă din Republica Moldova, Natalia Morari, susține că autoritățile române i-au interzis accesul pe teritoriul României pentru o perioadă de cinci ani și amenință că va acționa statul român în judecată. Decizia a fost comunicată la frontieră, unde i s-ar fi spus că figurează cu „litera H” – cod care indică o amenințare la adresa securității naționale.

Natalia Morari este interzisă în România. FOTO: Facebook
Natalia Morari este interzisă în România. FOTO: Facebook

Aceasta a publicat pe rețelele de socializare un videoclip de la frontieră, în care încearcă să intre în România, însă polițiștii îi explică că are interdicție. 

„Mi-au spus bună ziua și la revedere. Ca să fim corecți, mi-au dat documentul oficial – măcar pot să mă judec cu statul român, pentru că până acum nu aveam nimic oficial. Am interdicție pe cinci ani, până pe 06.07.2030, anul în care ar trebui să fim parte a UE. Grănicerii români au fost foarte politicoși, m-au întrebat dacă am stat mai mulți ani în vreun stat european, în zona Schengen, dar apoi mi-au spus că la mine se aplică așa-zisa literă H. Asta înseamnă amenințare pentru securitatea națională. A doua oară în viața mea: o dată rușii și o dată românii”, a declarat Natalia Morari, într-un clip video. 

Jurnalista susține că motivul interdicției ar avea legătură cu un interviu realizat la începutul anului cu fostul candidat la alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu.

Natalia Morari este cunoscută și ca un critic vocal al președintei Maia Sandu și al guvernării pro-europene de la Chișinău

„Eu nimic nu am făcut, am pus doar niște întrebări unui eventual posibil președinte. Pentru mine era interesant cine era persoana aceea care, fără ca noi să o cunoaștem, în primul tur câștigă detașat. Și mă bucur că am avut posibilitatea să fac acel interviu”, a spus ea.

Controversata jurnalistă Natalia Morari a criticat dur decizia autorităților române și a comparat situația cu practicile din Federația Rusă. „Este foarte trist că acolo unde eu credeam că există lege, spre deosebire de Rusia despre care Maia Sandu permanent vorbește, se întâmplă lucruri la fel… ”, a adăugat jurnalista.

Un personaj controversat în spațiul public

Natalia Morari este o figură cunoscută și controversată în Republica Moldova. A lucrat de-a lungul timpului la Publika TV și TV8, post pe care l-a și fondat. 

Jurnalista Natalia Morari este iubita controversatului om de afaceri Veaceslav Platon care se ascunde în prezent de justiția moldovenească în Marea Britanie. El a fost condamnat la 18 ani de pușcărie în cazul fraudei bancare, fiind eliberat din închisoare în urma demersului de suspendare a executării pedepsei depus de pro-rusul Alexandr Stoianoglo când ocupa funcția de procuror general. 

El a fost eliberat din detenție în urma suspendării executării pedepsei, demers făcut pe vremea când Alexandr Stoianoglo – perceput ca pro-rus – ocupa funcția de procuror general. Ulterior, Platon s-a ascuns în Marea Britanie, unde se află și în prezent.

El este învinuit în trei dosare penale în R. Moldova (două pentru escrocherii și unul pentru falsificare de carduri bancare) și are, de asemenea, o condamnare în Rusia – 20 de ani de închisoare pentru fraudă bancară.

Atât Morari, cât și Platon sunt critici vocali ai guvernării pro-europene de la Chișinău. Jurnalista s-a declarat împotriva alinierii Republicii Moldova la sancțiunile internaționale împotriva Rusiei.

Jurnalista, despre care se spune că ar fi agent al serviciilor speciale ruse, a devenit cunoscută în anii 2000 prin articolele despre corupția din Rusia, precum și ulterior prin rolul său în cadrul demonstrațiilor din aprilie 2009 de la Chișinău. Ea a fost acuzată că alături de bloggerul rus Eduard Baghirov, un apropiat al regimului de la Kremlin, și ex-consilierul comunistului Vladimir Voronin, Mark Tkaciuk, ar fi deturnat protestele în unele violente.

În toamna anului 2024, Natalia Morari a candidat independent la alegerile prezidențiale din Republica Moldova. În primul tur, desfășurat pe 20 octombrie 2024, a obținut doar 0,61% din voturi.


Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
digi24.ro
image
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie, dacă va fi eliminată plafonarea. Simularea AEI arată o ”repoziționare brutală”
stirileprotv.ro
image
Vortexul polar lovește România! Luna februarie vine cu ger crunt
gandul.ro
image
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă cu cel mai căutat om din lume, după ce a fost arestat. Decizia luată de autorități
fanatik.ro
image
Sute de români sunt deportați din Germania: „Le-am tăiat ajutoarele sociale. Orașul le dădea 10 milioane de euro pe an”
libertatea.ro
image
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca
digi24.ro
image
Minorul implicat în crima din Cenei, junior al unui club important de fotbal: „O lua razna, lovea copiii pe teren!” » Mărturii și detalii înfiorătoare
gsp.ro
image
Americanii și-au trimis agenții în Italia. Reacția nu s-a lăsat deloc așteptată. Ministrul italian de Interne, mesaj clar
digisport.ro
image
Un vortex polar se îndreaptă direct către România: Vom avea o lună februarie cu temperaturi greu de suportat
stiripesurse.ro
image
Imagini dramatice din Sicilia: Un oraș se prăbușește. Mii de oameni au fost evacuați de urgență, sunt revolte în stradă
antena3.ro
image
Criminalul de 13 ani din Timiş, ascuns de familie. Situaţie fără precedent după omorul din Cenei
observatornews.ro
image
Cine este bunica lui Mario Berinde, adolescentul omorât de cei mai buni prieteni. Femeia e cunoscută în online
cancan.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
prosport.ro
image
Depășirea limitei cu 1–10 km/h în 2026: când scapi cu avertisment și când nu ai noroc
playtech.ro
image
Meriton Korenica, asaltat de oferte! Neluțu Varga i-a fixat prețul starului de la CFR Cluj! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Sper să-și reconsidere decizia!" Aryna Sabalenka, revoltată de interdicția impusă la Australian Open
digisport.ro
image
Sondaj CURS, ianuarie 2026: AUR își consolidează prima poziție, dar partidele din coaliție au încă majoritate
stiripesurse.ro
image
Minorii implicați în moartea lui Mario Alin ar fi bătut un adolescent de 18 ani, în decembrie 2025. Tatăl băiatului a rupt tăcerea
kanald.ro
image
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
wowbiz.ro
image
Statul îţi face plinul cu 1.500 de lei pe card. Cine sunt românii care beneficiază de ajutor
romaniatv.net
image
Franța îl contrazice pe şeful NATO: ”Europenii pot şi trebuie să-şi asume propria apărare”
mediaflux.ro
image
Minorul implicat în crima din Cenei, junior al unui club important de fotbal: „O lua razna, lovea copiii pe teren!” » Mărturii și detalii înfiorătoare
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Urmează 13 zile magice pentru o zodie. Destinul îi surâde, are parte de binecuvântări, realizări și vise împlinite până pe 9 februarie
click.ro
image
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
click.ro
image
Cele trei zodii care îl vor avea aproape pe Dumnezeu, începând cu 5 februarie. Vor avea noroc divin, împlinire sufletească și le așteaptă oportunități neașteptate
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla, GettyImages (2) jpg
Regele Charles se întoarce împotriva lui Kate. Un ultimatum brutal, care va provoca haos în căsnicia ei cu William
okmagazine.ro
Ducii de Sussex foto GettyImages jpg
Meghan, însărcinată cu al treilea copil? Speculațiile au explodat, după ce Ducesa s-a afișat vizibil rotunjită
okmagazine.ro
Varza calita Sursa foto shutterstock 1950813991 jpg
Varză călită, gata în timp record
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
image
Urmează 13 zile magice pentru o zodie. Destinul îi surâde, are parte de binecuvântări, realizări și vise împlinite până pe 9 februarie

OK! Magazine

image
Regele Charles se întoarce împotriva lui Kate. Un ultimatum brutal, care va provoca haos în căsnicia ei cu William

Click! Pentru femei

image
E favorită la Oscar, iar succesul ei se datorează unui singur lucru – a crescut fără televizor!

Click! Sănătate

image
Atenţie! Tensiunea poate creşte brusc în aceste situaţii! Sfatul medicului