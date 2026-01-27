Video Jurnalista din Chișinău care i-a luat un interviu lui Călin Georgescu, blocată la graniță. Anunță că dă statul român în judecată: „Mi-au spus bună ziua și la revedere”

Controversata jurnalistă din Republica Moldova, Natalia Morari, susține că autoritățile române i-au interzis accesul pe teritoriul României pentru o perioadă de cinci ani și amenință că va acționa statul român în judecată. Decizia a fost comunicată la frontieră, unde i s-ar fi spus că figurează cu „litera H” – cod care indică o amenințare la adresa securității naționale.

Aceasta a publicat pe rețelele de socializare un videoclip de la frontieră, în care încearcă să intre în România, însă polițiștii îi explică că are interdicție.

„Mi-au spus bună ziua și la revedere. Ca să fim corecți, mi-au dat documentul oficial – măcar pot să mă judec cu statul român, pentru că până acum nu aveam nimic oficial. Am interdicție pe cinci ani, până pe 06.07.2030, anul în care ar trebui să fim parte a UE. Grănicerii români au fost foarte politicoși, m-au întrebat dacă am stat mai mulți ani în vreun stat european, în zona Schengen, dar apoi mi-au spus că la mine se aplică așa-zisa literă H. Asta înseamnă amenințare pentru securitatea națională. A doua oară în viața mea: o dată rușii și o dată românii”, a declarat Natalia Morari, într-un clip video.

Jurnalista susține că motivul interdicției ar avea legătură cu un interviu realizat la începutul anului cu fostul candidat la alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu.

Natalia Morari este cunoscută și ca un critic vocal al președintei Maia Sandu și al guvernării pro-europene de la Chișinău

„Eu nimic nu am făcut, am pus doar niște întrebări unui eventual posibil președinte. Pentru mine era interesant cine era persoana aceea care, fără ca noi să o cunoaștem, în primul tur câștigă detașat. Și mă bucur că am avut posibilitatea să fac acel interviu”, a spus ea.

Controversata jurnalistă Natalia Morari a criticat dur decizia autorităților române și a comparat situația cu practicile din Federația Rusă. „Este foarte trist că acolo unde eu credeam că există lege, spre deosebire de Rusia despre care Maia Sandu permanent vorbește, se întâmplă lucruri la fel… ”, a adăugat jurnalista.

Un personaj controversat în spațiul public

Natalia Morari este o figură cunoscută și controversată în Republica Moldova. A lucrat de-a lungul timpului la Publika TV și TV8, post pe care l-a și fondat.

Jurnalista Natalia Morari este iubita controversatului om de afaceri Veaceslav Platon care se ascunde în prezent de justiția moldovenească în Marea Britanie. El a fost condamnat la 18 ani de pușcărie în cazul fraudei bancare, fiind eliberat din închisoare în urma demersului de suspendare a executării pedepsei depus de pro-rusul Alexandr Stoianoglo când ocupa funcția de procuror general.

El a fost eliberat din detenție în urma suspendării executării pedepsei, demers făcut pe vremea când Alexandr Stoianoglo – perceput ca pro-rus – ocupa funcția de procuror general. Ulterior, Platon s-a ascuns în Marea Britanie, unde se află și în prezent.

El este învinuit în trei dosare penale în R. Moldova (două pentru escrocherii și unul pentru falsificare de carduri bancare) și are, de asemenea, o condamnare în Rusia – 20 de ani de închisoare pentru fraudă bancară.

Atât Morari, cât și Platon sunt critici vocali ai guvernării pro-europene de la Chișinău. Jurnalista s-a declarat împotriva alinierii Republicii Moldova la sancțiunile internaționale împotriva Rusiei.

Jurnalista, despre care se spune că ar fi agent al serviciilor speciale ruse, a devenit cunoscută în anii 2000 prin articolele despre corupția din Rusia, precum și ulterior prin rolul său în cadrul demonstrațiilor din aprilie 2009 de la Chișinău. Ea a fost acuzată că alături de bloggerul rus Eduard Baghirov, un apropiat al regimului de la Kremlin, și ex-consilierul comunistului Vladimir Voronin, Mark Tkaciuk, ar fi deturnat protestele în unele violente.

În toamna anului 2024, Natalia Morari a candidat independent la alegerile prezidențiale din Republica Moldova. În primul tur, desfășurat pe 20 octombrie 2024, a obținut doar 0,61% din voturi.



