Un tablou cu Trump și Putin, fotografiați la întâlnirea din Alaska, expus în vestibulul Casei Albe

O imagine surprinsă în timpul summitului americano-rus din Alaska, în care Donald trump apare alături de Vladimir Putin, a fost amplasată recent în Casa Albă, în zona care face legătura între Aripa de Vest și reședința prezidențială, relatează jurnalista Elizabeth Landers de la PBS, potrivit Ukraine Breaking News.

Fotografia îi înfățișează pe președintele american și pe dictatorul rus la întâlnirea lor din august 2025.

„Am observat ceva în vestibulul care leagă aripa de vest de reședință, ceva ce nu văzusem până atunci: o fotografie înrămată a președinților Trump și Putin la summitul de vară din Alaska”, a scris jurnalista Landers pe rețeaua X.





Sub tabloul cu Trump și Putin și a fost plasat și un portret mai intim, în care Trump apare alături de nepoata sa.

Summitul din 15 august 2025 a reprezentat prima întrevedere dintre cei doi lideri în cel de-al doilea mandat al lui Donald Trump și, totodată, primul contact direct dintre un președinte american și Vladimir Putin de la declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Putin a fost primit în Statele Unite cu fast, de la covor roșu până la ceremonii oficiale, în pofida faptului că armata rusă continua, la acel moment, să comită crime de război în Ucraina, conform acuzațiilor formulate de autoritățile de la Kiev.

Președintele rus Vladimir Putin a calificat întâlnirea cu președintele american Donald Trump, desfășurată vineri în Alaska, drept „oportună și foarte utilă”.

„Trump acceptă mita lui Putin”: acuzațiile unui editorialist Kyiv Post

Potrivit afirmațiilor făcute de inginerul aerospațial american Robert Zubrin într-un editorial publicat în Kyiv Post. Consiliul pentru Pace al lui Trump, care solicită fonduri de la guverne străine ar încalcă clar Constituția SUA, deoarece reprezintă un avantaj financiar interzis de mult timp.

Zubrin îl acuză că președintele Donald Trump că a acceptat o „mită” de un miliard de dolari din partea lui Vladimir Putin, prin intermediul „Board of Peace” (Consiliul Păcii), entitate care ar încălca flagrant Constituția SUA.

Autorul susține că fondurile, promise de Kremlin în schimbul deblocării conturilor rusești înghețate, ar intra sub controlul personal al lui Trump, transformând deciziile de securitate națională într-o afacere privată.