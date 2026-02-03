Știrile TVR au un nou șef. Cine îl înlocuiește pe Laurențiu Ciocăzanu

Anca Lăzărescu, jurnalistă cu 30 de ani experiență în televiziunea publică, va fi noua șefă a Știrilor TVR, în locul lui Laurențiu Ciocăzanu.

Ştirile TVR au un nou coordonator în locul lui Laurenţiu Ciocăzanu, cel care a condus departamentul timp de trei ani. Noua şefă a ştirilor vine tot din interiorul instituţiei. Este vorba de Anca Lăzărescu, care are o experienţă de aproape 30 de ani la TVR, anunță Pagina de Media.

Conducerea TVR plănuieşte schimbări la Telejurnal. Planurile includ mutarea Telejurnalului la ora 19.00 (care este încă în analiză) şi schimbări de prezentatori.

Anca Lăzărescu a venit ca reporter la Telejurnalul TVR, în 1997, apoi a fost producător pentru mai multe jurnale ale postului public. Înainte de TVR, a lucrat la Cotidianul şi la Ziua. Ea a mai condus ştirile TVR în anul 2010.

În ultimul an şi jurmătate, Anca Lăzărescu a fost redactor-sef al Redacţiei Cultură, Istorie şi Spiritualitate, unde a fost şi producatorul emisiunilor Intrare Liberă şi Jurnal Cultural.