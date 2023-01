Femeie de 40 de ani, moartă după ce a suferit o intoxicație alimentară! Fiica ei este cea care a găsit-o fără viață

O femeie, pe numele său Kelly Gleeson, a murit după ce a suferit o intoxicație alimentară. Gleeson și-a petrecut cea mai mare parte a zilei de 29 decembrie vărsând, relatează Mirror.

Gleeson, în vârstă de 40 de ani, a hotărât să doarmă puțin în jurul orei 18:00, însă a fost găsită fără viață o oră mai târziu de fiica sa. Paramedicii au fost chemați la casa familiei din Greater Manchester, însă femeia nu a mai putut fi salvată.

S-a constatat ulterior că femeia, care lucra ca manager la un cămin de îngrijire și care nu avusese probleme de sănătate în trecut, a murit din pricina unei embolii pulmonare, care apare atunci când un cheag de sânge rămâne blocat într-o arteră a plămânilor.

„Eram acasă cu copiii mei și iubitul meu când m-a sunat și mi-a spus. Mi-a spus că a murit. Am țipat și i-am spus că minte. Am urcat copiii în mașină și am mers direct la Kelly. Atunci am știut, când i-am văzut pe toți acolo. A trebuit să merg să-mi iau adio de la ea”, a declarat sora ei, Jade Rothwell.

„A fost un șoc”

O embolie pulmonară poate fi gravă sau fatală dacă nu este tratată rapid, fiindcă poate compromite funcționalitatea plămânilor, conform NHS. Amintim câteva dintre simptome: dureri în piept, tuse, vărsături cu sânge și dificultăți bruște de respirație.

„Paramedicii nu au putut să o resusciteze. A fost atât de neașteptat. Nu ne-a venit să credem pentru că a fost un șoc”, a mai afirmat sora lui Kelly Gleeson.

Kelly Gleeson s-a născu în Stockport, iar pe soțul său, Jerry, l-a întâlnit în urmă cu 22 de ani și au o fiică, Madison. Femeia și-a pierdut fratele, care a murit după o luptă cu cancerul în 2018, iar familia ei se consolează cu gândul că se vor reuni din nou.

„Sunt absolut devastat. Frumoasa mea soție a murit joi, 29 decembrie, și să spun că am inima zdrobită este prea puțin. 22 de ani minunați am avut împreună... ei bine, când nu am enervat-o. Eram bun la asta. Nu am încetat niciodată să te iubesc și te voi iubi mereu. Promit că voi avea grijă de fetița noastră. Până și câinele nostru este pierdut fără tine. Continuă să stea pe covor, uitându-se la uşă, aşteptând să vii acasă. Cum poate fi luat cineva atât de frumos, atât de repede? O să fiu atât de pierdut fără tine”, a declarat soțul femeii Jerry Gleeson.

„Mama mea a fost cea mai bună prietenă a mea și am făcut totul împreună. Era cea mai tare persoană din încăpere, indiferent unde eram noi sau cu cine era. Ea a făcut totul pentru mine și mi-a cumpărat tot ce mi-am dorit vreodată. M-a numit mereu „drăgălaș răsfățat””, a declarat fiica lui Kelly Gleeson, Madison.