„Ţineţi-vă gura!”. Liderii europeni, criticați dur în plină dezbatere despre armele nucleare

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, i-a criticat pe liderii europeni pentru faptul că vorbesc prea mult despre armele nucleare.

„În ceea ce privește descurajarea nucleară, chiar nu înțeleg de ce liderii europeni sunt atât de vorbăreți. Nu este înțelept. Vă rog, țineți-vă gura”, a scris acesta pe X, ca reacție la un interviu podcast acordat de cancelarul german Friedrich Merz.

În interviu, liderul german a exclus dezvoltarea unei capacități nucleare proprii a Germaniei, însă a afirmat că avioanele de luptă germane ar putea, eventual, să transporte arme nucleare franceze și britanice. Germania și Belgia fac parte din acordul de „nuclear sharing” al Statelor Unite, iar forțele lor aeriene pot transporta bombe nucleare americane, scrie POLITICO.

Comentariile lui Merz și Francken vin în contextul în care discuțiile privind o descurajare nucleară europeană se intensifică, înaintea unui discurs al președintelui francez Emmanuel Macron despre rolul armelor atomice ale Franței în securitatea Europei, așteptat pe 2 martie.

Ministrul belgian al Apărării a interpretat, de asemenea, comentariile negative ale lui Merz privind programul Future Combat Air System (FCAS) — avionul de luptă dezvoltat de Germania, Spania și Franța — drept o condamnare la moarte pentru acest proiect.

„FCAS este mort, potrivit cancelarului german în acest podcast. Nu va exista un avion de luptă franco-german de generația a șasea. Belgia a fost observator în program. Ne vom reevalua poziția”, a declarat Francken.