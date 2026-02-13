search
Europa discută propria umbrelă nucleară, pe fondul tensiunilor cu SUA. Discuții confidențiale între Merz și Macron

0
0
Publicat:

Europa încearcă să mențină Statele Unite, devenite „din ce în ce mai ostile”, în NATO, în timp ce țările de pe continent se grăbesc să se reînarmeze. Pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece, capitalele europene discută despre cum ar putea să își dezvolte propriile capacități de descurajare nucleară.

Emmanuel Macron și Friedrich Merz FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Emmanuel Macron și Friedrich Merz FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Europa depinde de SUA pentru așa-numita „umbrelă nucleară”, formată din armele americane staționate pe continent și din pactul de apărare colectivă al NATO. Dacă SUA nu mai pot fi considerate un aliat de încredere, Europa se confruntă cu perspectiva de a rămâne singură în fața Rusiei, care deține cel mai mare arsenal nuclear din lume, scrie Bloomberg.

În prezent, doar Marea Britanie și Franța dețin arme atomice. Președintele francez Emmanuel Macron este așteptat să ofere descurajare nucleară pentru restul Europei într-un discurs programat luna aceasta, potrivit unor surse familiarizate cu subiectul.

El a evocat deja, anul trecut, posibilitatea extinderii „umbrelei” franceze asupra întregii Europe, în contextul evoluțiilor din Ucraina.

Înlocuirea „umbrelei” americane cu noi arme europene ar fi inaccesibilă pentru majoritatea statelor, au avertizat experții, invocând și alte probleme. Continentul își împovărează deja bugetele pentru a-și consolida forța militară convențională. În 2025, Uniunea Europeană și Marea Britanie au cheltuit împreună peste 530 de miliarde de dolari pentru apărare, mai mult de jumătate din produsul intern brut al Poloniei, mai notează publicația.

Discuții confidențiale între Merz și Macron

În acest context, cancelarul german Friedrich Merz a confirmat vineri că poartă discuţii cu preşedintele francez Emmanuel Macron pe tema descurajării nucleare europene, în timp ce liderii mondiali s-au reunit pentru deschiderea Conferinţei de Securitate de la Munchen, potrivit Agerpres.

„Am început discuţii confidenţiale cu preşedintele francez pe tema descurajării nucleare europene”, a declarat Merz în capitala bavareză.

Cancelarul german a afirmat că Berlinul îşi va respecta angajamentele legale, referindu-se la acordul internaţional din 1990 privind reunificarea Germaniei. Tratatul, cunoscut sub numele de Acordul Doi Plus Patru, a angajat Germania reunificată să renunţe la fabricarea, deţinerea şi controlul armelor nucleare, biologice şi chimice.

În conformitate cu acordul existent de partajare nucleară al NATO, armele nucleare americane staţionate în Europa pot fi desfăşurate de aeronave din ţări aliate în caz de urgenţă.

Se crede că bombele nucleare americane B61 sunt depozitate în nordul Italiei, Belgia, Olanda şi vestul Germaniei.

Apeluri pentru o umbrelă nucleară europeană

Cu toate acestea, apelurile pentru o umbrelă nucleară europeană au căpătat un nou avânt în urma invaziei ruse din Ucraina şi a schimbării politicii externe a SUA sub preşedintele Donald Trump.

După ieşirea Regatului Unit din Uniunea Europeană în urma Brexit-ului, Franţa este singurul stat membru al UE dotat cu arme nucleare.

Macron a propus iniţial să poarte negocieri cu Germania şi alte state membre ale UE privind extinderea capacităţii de descurajare nucleară a Franţei în 2020, dar acestea au fost respinse de fostul cancelar Angela Merkel şi de succesorul ei, Olaf Scholz.

Cu toate acestea, Merz a părut mai deschis să discute această problemă cu Macron, considerând oferta franceză un supliment la partajarea armelor nucleare ale NATO.

Europa

