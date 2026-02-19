Studenții Universitatății Babeş-Bolyai ies în stradă față de majorarea taxelor de școlarizare

Organizaţia Studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai (OSUBB) a anunțat, joi, că începând cu 25 februarie, va organiza proteste față de majorarea taxelor școlare.

„Organizaţia Studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai (OSUBB), alături de organizaţiile studenţeşti, anunţă demararea unui protest miercuri, 25 februarie, ora 12:00, în faţa Rectoratului Universităţii Babeş-Bolyai, situat pe strada Mihail Kogălniceanu. Acest demers reprezintă o continuare a poziţiei publice asumate de organizaţiile studenţeşti în spaţiul online şi în toate etapele consultative anterioare derulate. Încă de la anunţarea deciziei de a majora taxele de şcolarizare, aceştia au participat la întâlniri cu conducerea universităţii, au transmis oficial dezacordul faţă de propunerile de majorare şi au prezentat constant impactul pe care aceste creşteri îl vor avea asupra accesului la studii. Cu toate acestea, argumentele prezentate nu s-au reflectat în decizia finală din data de 16 februarie, când Senatul Universităţii Babeş-Bolyai a adoptat cea mai mare creştere a taxelor de şcolarizare din ultimii ani, în ciuda opoziţiei unitare a întregii comunităţi studenţeşti, exprimată prin organizaţiile studenţeşti şi studenţii reprezentanţi”, a transmis OSUBB printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, în cazul unor specializări, majorările aprobate ajung până la 3.500 de lei, ceea ce înseamnă creşteri de aproape 120% faţă de nivelul actual.

„Pentru mii de tineri, această diferență reprezintă o povară financiară reală, care poate face diferența dintre continuarea studiilor şi abandonul universitar. Într-un context economic şi social dificil pentru studenţi şi tineri, marcat de costuri ridicate de trai în Cluj-Napoca, de reducerea sprijinului financiar la nivel naţional şi de diminuarea fondului de burse, o astfel de măsură pune presiune suplimentară pe studenţi“, se mai arată în comunicat.

Miercuri, organizaţiile studenţeşti au trimis o adresă oficială către Senatul UBB prin care solicită atât reluarea deciziei privind majorarea taxelor, adoptată în cadrul ședinței Senatului, cât şi suplimentarea fondului de burse, astfel încât să fie acoperite numărul și cuantumul burselor din anul universitar 2024-2025.

Până la soluţionarea acestor solicitări, Organizaţia Studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai, împreună cu organizaţiile studenţeşti, transmit că vor continua demersurile publice pentru a-şi susţine poziția, şi subliniază că accesul la educație nu ar trebui condiționat de posibilitățile financiare, precum şi că o universitate de stat trebuie să își mențină caracterul accesibil.