Joi, 19 Februarie 2026
Adevărul
Europenii nu cred în diete vegane. Carnea de vită și de miel primește de 580 de ori mai multe subvenții de la UE decât legumele

Carnea de vită și mielul primesc de 580 de ori mai multe subvenții în Uniunea Europeană decât leguminoasele, conform unui raport, în ciuda faptului că oamenii de știință recomandă consumul mai multor proteine din surse mai puțin dăunătoare.

Vaci cireadă FOTO: Shuterstock
Vaci cireadă FOTO: Shuterstock

Analiza realizată de organizația caritabilă Foodrise a descoperit că politica agricolă comună (PAC) a UE oferă niveluri „inechitabile” de sprijin pentru dietele bogate în carne, considerate nesănătoase de medici și dăunătoare mediului de oamenii de știință climatici, potrivit The Guardian.

Raportul arată că în 2020 carnea de vită și miel a fost subvenționată de 580 de ori mai mult decât leguminoasele, în timp ce carnea de porc a primit aproape de 240 de ori mai mult. Produsele lactate, între timp, au primit de 554 de ori mai multe subvenții decât nucile și semințele.

Potrivit sursei citate, UE cheltuie aproape o treime din buget pentru sprijinirea fermierilor, majoritatea fondurilor PAC fiind alocate în funcție de dimensiunea fermei, și nu pe baza unor considerente strategice.

Carnea și produsele lactate, care necesită teren pentru cultivarea furajelor destinate animalelor, primesc o parte mai mare din subvenții decât plantele, mai ales dacă sunt luate în calcul și subvențiile indirecte pentru furaje.

Martin Bowman, activist la Foodrise și autor al raportului, a declarat că analiza arată că industria zootehnică beneficiază de sprijin disproporționat chiar înainte de a fi luate în calcul costurile sociale ascunse, precum poluarea.

„Este scandalos că miliarde de euro din banii contribuabililor europeni sunt folosiți pentru a susține o industrie cu emisii ridicate, în timp ce specialiștii ne spun că trebuie, din motive de sănătate și mediu, să trecem la diete cu mai puțină carne,” a spus el.

Oamenii de știință care au realizat studiul au urmărit subvențiile UE pentru diferite alimente în 2020 folosind aceleași metode ca un studiu publicat în Nature Food în 2024. Unii experți au fost prudenți în privința magnitudinii discrepanței descoperite de primul studiu, dar nu au contestat existența acesteia.

Anniek Kortleve, cercetătoare la Universitatea Leiden și autoarea principală a studiului academic, a spus că reformele trebuie să ia în calcul întregul lanț de subvenții care ajung la animalele de fermă, nu doar plățile directe către fermele zootehnice.

„Analiza noastră arată că sprijinul PAC este foarte concentrat pe alimentele de origine animală comparativ cu caloriile pe care le oferă, în timp ce proteinele vegetale, precum leguminoasele, primesc foarte puțin sprijin,” a spus ea.

Aceasta se întâmplă „chiar dacă strategiile UE recomandă tot mai mult diete bogate în plante pentru sănătate și sustenabilitate.”

Raportul a mai arătat că în 2020 carnea și produsele lactate au primit 39 de miliarde de euro în subvenții, fructele și legumele 3,6 miliarde de euro, iar cerealele 2,4 miliarde de euro. Vitele și oile, care necesită mai mult teren decât porcii sau puii, beneficiază adesea de subvenții destinate regiunilor și sectoarelor în dificultate, pe lângă plățile pe hectar.

