Șefa diplomației Uniunii Europene: Europa ar trebui să deschidă o dezbatere privind descurajarea nucleară

Europa ar trebui să înceapă o dezbatere privind posibilitatea dezvoltării unui mecanism propriu de descurajare nucleară, a declarat șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, într-un interviu acordat publicației finlandeze Helsingin Sanomat, citat de Agerpres.

Potrivit acesteia, actualul context de securitate face necesară o reevaluare a opțiunilor strategice ale Europei, în condițiile în care armele nucleare rămân, în prezent, singurul instrument care funcționează cu adevărat ca factor de descurajare. Kallas a precizat că subiectul ar putea fi abordat în dezbaterile viitoare, fără a indica însă existența unor discuții concrete la nivelul Uniunii Europene.

Șefa diplomației europene a atras atenția asupra riscurilor unei eventuale proliferări nucleare, pe fondul amenințărilor lansate de Rusia privind utilizarea armelor nucleare încă de la începutul invaziei în Ucraina. În opinia sa, dacă astfel de amenințări se dovedesc eficiente, tot mai multe state ar putea fi tentate să dezvolte sau să achiziționeze arme nucleare.

Kallas consideră că situația de securitate a Europei s-a modificat fundamental după declanșarea războiului din Ucraina, ceea ce impune o reevaluare a tratatelor de neproliferare nucleară semnate de numeroase state europene. Ea a subliniat că regulile stabilite în trecut nu mai corespund realităților actuale și că este nevoie de noi cadre de gândire în materie de securitate.

În același context, Kaja Kallas a arătat că deciziile privind capacitățile nucleare revin Franței și Regatului Unit, singurele două state din Europa occidentală care dețin arme nucleare. Anul trecut, președintele francez Emmanuel Macron a avansat ideea unei eventuale extinderi a descurajării nucleare franceze la nivel european, ca parte a unei strategii de apărare mai autonome față de Statele Unite.

Recent, cancelarul german Friedrich Merz a anunțat că poartă discuții cu partenerii europeni pe tema descurajării nucleare, în contextul unei posibile consolidări a independenței strategice a Europei, deși a admis că, în prezent, continentul rămâne dependent de umbrela nucleară a SUA.

Întrebată despre extinderea descurajării nucleare franceze sau despre achiziționarea de noi arme nucleare în Europa, Kallas a precizat că acest subiect nu a fost discutat la nivel european și că astfel de decizii țin exclusiv de competența statelor membre.

Declarațiile au fost făcute în contextul vizitei efectuate de Kaja Kallas în Finlanda, unde s-a întâlnit cu președintele Alexander Stubb, premierul Petteri Orpo și ministrul de externe Elina Valtonen.