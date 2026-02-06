search
Vineri, 6 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Șefa diplomației Uniunii Europene: Europa ar trebui să deschidă o dezbatere privind descurajarea nucleară

0
0
Publicat:

Europa ar trebui să înceapă o dezbatere privind posibilitatea dezvoltării unui mecanism propriu de descurajare nucleară, a declarat șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, într-un interviu acordat publicației finlandeze Helsingin Sanomat, citat de Agerpres. 

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas FOTO: Profimedia
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas FOTO: Profimedia

Potrivit acesteia, actualul context de securitate face necesară o reevaluare a opțiunilor strategice ale Europei, în condițiile în care armele nucleare rămân, în prezent, singurul instrument care funcționează cu adevărat ca factor de descurajare. Kallas a precizat că subiectul ar putea fi abordat în dezbaterile viitoare, fără a indica însă existența unor discuții concrete la nivelul Uniunii Europene.

Șefa diplomației europene a atras atenția asupra riscurilor unei eventuale proliferări nucleare, pe fondul amenințărilor lansate de Rusia privind utilizarea armelor nucleare încă de la începutul invaziei în Ucraina. În opinia sa, dacă astfel de amenințări se dovedesc eficiente, tot mai multe state ar putea fi tentate să dezvolte sau să achiziționeze arme nucleare.

Kallas consideră că situația de securitate a Europei s-a modificat fundamental după declanșarea războiului din Ucraina, ceea ce impune o reevaluare a tratatelor de neproliferare nucleară semnate de numeroase state europene. Ea a subliniat că regulile stabilite în trecut nu mai corespund realităților actuale și că este nevoie de noi cadre de gândire în materie de securitate.

În același context, Kaja Kallas a arătat că deciziile privind capacitățile nucleare revin Franței și Regatului Unit, singurele două state din Europa occidentală care dețin arme nucleare. Anul trecut, președintele francez Emmanuel Macron a avansat ideea unei eventuale extinderi a descurajării nucleare franceze la nivel european, ca parte a unei strategii de apărare mai autonome față de Statele Unite.

Recent, cancelarul german Friedrich Merz a anunțat că poartă discuții cu partenerii europeni pe tema descurajării nucleare, în contextul unei posibile consolidări a independenței strategice a Europei, deși a admis că, în prezent, continentul rămâne dependent de umbrela nucleară a SUA.

Întrebată despre extinderea descurajării nucleare franceze sau despre achiziționarea de noi arme nucleare în Europa, Kallas a precizat că acest subiect nu a fost discutat la nivel european și că astfel de decizii țin exclusiv de competența statelor membre.

Declarațiile au fost făcute în contextul vizitei efectuate de Kaja Kallas în Finlanda, unde s-a întâlnit cu președintele Alexander Stubb, premierul Petteri Orpo și ministrul de externe Elina Valtonen.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume, intrat în Cartea recordurilor: Succesul niciodată nu este al unui singur om
digi24.ro
image
Cei doi părinți din județul Sibiu cărora le-au murit patru copii au rămas și fără al cincilea. Decizie de urgență
stirileprotv.ro
image
Mașina lui IOHANNIS, scoasă la vânzare! Cât te costă să deții Audi-ul fostului președinte
gandul.ro
image
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă cu Dorinel Munteanu? Hermannstadt, anunț oficial după o singură victorie în 6 meciuri
fanatik.ro
image
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, afaceristul din Sibiu omorât în casă, a fost reținută pentru că a învățat o tânără cum să își omoare mama ca să îi ia averea
libertatea.ro
image
Donald Trump a postat un clip în care Barack şi Michelle Obama apar reprezentaţi ca maimuţe
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp
digisport.ro
image
Daniel David a demisionat de la Educație și lansează o profeție sumbră pentru România: Riscăm să ajungem o colonie!
stiripesurse.ro
image
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
antena3.ro
image
Mercedesuri și BMW-uri, lăsate pe butuci de 5 români în Austria. Le demontau roțile și le trimiteau în țară
observatornews.ro
image
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
cancan.ro
image
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
prosport.ro
image
Viza de flotant fără să locuieşti la adresa declarată. Amenzile pe care le pot lua şi proprietarii locuinţelor
playtech.ro
image
Veste-bombă de la FSCB: nici Mihai Popescu nu credea așa ceva! „Într-o lună va fi pe teren”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nu s-au suportat, dar acum sunt cele mai bune prietene: "Am crezut că e o nenorocită!"
digisport.ro
image
Accelerează mega proiectul care va face din România principalul jucător din Europa: Din 2027 se schimbă total datele jocului
stiripesurse.ro
image
Dinu, un român stabilit în Italia, și-a pierdut viața în timp ce se afla la muncă. Bărbatul a fost strivit de o placă metalică
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
Vine urgia, iarna se întoarce cu MINUS 20 de grade, nămeţi şi viscol, 7 zile consecutive de intemperii
romaniatv.net
image
Se dau 50.000 de euro. Cum poți obține fondurile de la AFIR
mediaflux.ro
image
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
click.ro
image
Horoscop vineri, 6 februarie. Fecioarele trec peste problemele personale, iar Săgetătorii își fac prieteni noi
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Elisabeta tânără, Charles tânăr, Andrew mic, Anne tânără, profimedia 0599559281 jpg
Cum a devenit Andrew Mountbatten Windsor „obsedat de femei”. Sindromul dezlănțuit al rezervei râzgâiate
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum pregătește Elwira Petre prăjitura tiramisu pentru copii. Cu ce înlocuiește cafeaua din desert
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală

OK! Magazine

image
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”

Click! Pentru femei

image
„Mi-e frică de familia mea!” Britney Spears spune că e norocoasă că e încă în viață

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?