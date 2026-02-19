Interul lui Chivu s-a prăbușit în Norvegia. Pentru calificarea în „optimile” Ligii are nevoie de un miracol

După victoriile cu Atletico Madrid și cu Manchester City din fazei grupei unice, echipa norvegiană Bodo/Glimt a mai reușit o minune: a bătut-o, miercuri seară, pe Inter Milano, vicecampioana Europei, în manșa-tur a play-off-ului de Liga Campionilor la fotbal.

Gazdele au deschis scorul în minutul 20, prin Fet, apoi Pio Esposito a egalat în minutul 30. După pauză, Bodo a mai punctat de două ori, prin Hauge (61) și prin Hogh (64).

În minutul 61, antrenorul român Cristian Chivu l-a schimbat pe căpitanul echipei, Lautaro Martinez, accidentat, cu Marcus Thuram.

Pentru a duce meciul în prelungiri, Inter are nevoie de o victorie la două goluri diferență, la returul de pe 24 februarie.

„Echipa a încercat, a avut o atitudine bună. Am fost puțin surprinși de tranzițiile lor la unele mingi pierdute și am plătit prețul. În ciuda dificultăților și a frigului, am încercat, dar aceasta nu este o scuză. Acum trebuie să facem inventarul, avem câteva mici probleme după acest meci.

Peste trei zile jucăm la Lecce și apoi vedem cum abordăm returul. După părerea mea, l-am pierdut pe Lautaro, s-a accidentat. Dar mai sunt și alți jucători de evaluat mâine.

Am cerut puțină presiune asupra purtătorului de balon, dar asta nu a fost problema. Am fost lăsați liberi în atacurile noastre. Ei au viteză și intensitate, sunt obișnuiți să joace pe acest teren, dar asta nu e o scuză. Din păcate, am avut acea ocazie la 1-1 pe care am fi putut-o gestiona mai bine, iar apoi am primit două goluri identice.

Totul este încă deschis, mai este manșa secundă. Știm că pot fi dificili în tranziție, dar vom face tot posibilul să avansăm în competiție”, a spus la final Cristi Chivu, după meci, citat de tuttomercatoweb.com.

Tot miercuri seară, într-un meci restant din etapa a 24-a, AC Milan a remizat acasă cu Como, scor 1-1. Astfel, Inter (61 de puncte) are acum un avans de 7 puncte față de a doua clasată, AC Milan (54 de puncte), cu 13 runde rămase de jucat în Serie A.

Rezultatele play-off-ului (prima manșă)

Miercuri

Qarabag - Newcastle 1-6

Bodo/Glimt - Inter Milano 3-1

Club Brugge - Atletico Madrid 3-3

Olympiakos Pireu - Bayer Leverkusen 0-2

Marți

Galatasaray Istanbul - Juventus Torino 5-2

Benfica Lisabona - Real Madrid 0-1

Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo 2-0

AS Monaco - PSG 2-3