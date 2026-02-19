O fabrică de 20 de milioane de euro se construiește în România, după ce un gigant polonez a preluat integral o companie din domeniul reciclării

Grupul polonez Elemental Group, considerat cel mai mare operator european din sectorul reciclării metalelor, își consolidează poziția pe piața din România după ce a preluat integral compania ACC Recycling Services.

Tranzacția vine la pachet cu un proiect de investiții de aproape 20 de milioane de euro pentru o fabrică modernă de reciclare a deșeurilor electrice și electronice (DEEE) în județul Hunedoara.

După ce, la finalul anului 2024, a achiziționat 80% din acțiuni, grupul polonez a cumpărat acum și restul de 20% din participație de la fondatorul companiei, Cristian-Ioan Pocol, devenind unic acționar al societății românești implicate în tratarea deșeurilor, potrivit Profit.

Investiție susținută prin PNRR

Odată cu prima tranzacție, Elemental Group a anunțat o investiție de aproximativ 20 de milioane de euro pentru construirea unei fabrici de reciclare a deșeurilor electrice și electronice în apropiere de Deva.

Noua unitate va fi amplasată în localitatea Lăpugiu de Jos, la circa 30 de kilometri de municipiul Deva, și va ocupa o suprafață totală de 16.447 de metri pătrați. Proiectul prevede realizarea unui depozit de 1.600 mp și a unor platforme betonate de aproximativ 10.000 mp.

Valoarea totală a investiției este de 19,84 milioane de euro. Din această sumă, 8,4 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile obținute prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar diferența de 11,44 milioane de euro, la care se adaugă TVA, este asigurată din surse proprii de către Elemental Group.

Proiectul inițial al fabricii de reciclare DEEE a fost dezvoltat de ACC Recycling Services SRL sub conducerea CEO-ului Cristian Pocol, înainte ca grupul polonez să devină acționar majoritar și ulterior unic.

Inaugurarea parcului industrial pentru managementul deșeurilor și reciclarea DEEE-urilor este planificată pentru luna iunie 2026. Investiția va genera 36 de noi locuri de muncă în zonă, contribuind la dezvoltarea economică a județului Hunedoara.

Lider global în „minerit urban”

Potrivit Profit, Elemental Group este un lider global în minerit urban, activitate ce presupune extragerea metalelor strategice din deșeuri reciclate. Compania procesează catalizatori auto uzați, deșeuri de echipamente electrice și electronice, plăci de circuite imprimate (PCB), baterii uzate Li-Ion și deșeuri metalice neferoase.

Elemental Holding este prezent în 35 de ţări din Europa, Asia şi America de Nord, fiind cel mai mare operator de reciclare a deşeurilor de echipamente elec­trice şi electronice din Europa.

Grupul recuperează metale strategice precum cele din grupul platinei, cupru și alte metale de bază și metale prețioase, prin procese cu impact redus asupra mediului.

Elemental Group are aproximativ 1.600 de angajați.