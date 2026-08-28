Terenul de golf al lui Donald Trump din Scoția, vandalizat. Procurorii invocă o „legătură cu terorismul”

Șapte persoane acuzate că au vandalizat complexul de golf Trump Turnberry din Scoția vor compărea în fața instanței la sfârșitul lunii august. Procurorii susțin că faptele ar putea avea o „legătură cu terorismul”.

Donald Trump, pe terenul de golf din Turnberry Foto: Profimedia

Incidentul a avut loc pe 8 martie anul trecut la stațiunea de lux deținută de președintele american Donald Trump, situată pe coasta de vest a Scoției, potrivit The Guardian. Atunci, clădirea principală a complexului a fost acoperită cu graffiti, iar pe terenul de golf au apărut inscripții precum „Gaza is not 4 sale” („Gaza nu este de vânzare”).

Potrivit rechizitoriului, cei șapte inculpați sunt acuzați că au provocat distrugeri extinse în cadrul proprietății, relatează celebra publicație britanică. Procurorii susțin că aceștia au săpat porțiuni din gazon, au pulverizat erbicid pe fairway-uri și pe green-uri, au vopsit clădiri și indicatoare, au inscripționat sloganuri politice pe teren și pe construcții, au deteriorat sistemul de irigații, provocând inundații, și au distrus un corp de iluminat.

În documentele depuse la dosar se arată că acuzarea intenționează să demonstreze că infracțiunea a fost „agravată prin existența unei conexiuni cu terorismul”.

Cei șapte inculpați, cu vârste cuprinse între 22 și 58 de ani, sunt citați să se prezinte în instanță pe 31 august.

Autoritățile scoțiene au dat asigurări că ancheta va fi tratată cu seriozitate

La câteva zile după incident, subiectul a fost discutat și la nivel politic. Potrivit unei note oficiale privind o întâlnire din martie anul trecut între premierul scoțian John Swinney și Eric Trump, fiul președintelui american, autoritățile scoțiene și-au exprimat îngrijorarea față de vandalizarea proprietății și au dat asigurări că ancheta va fi tratată cu seriozitate.

Turnberry este una dintre cele mai prestigioase destinații de golf din lume. Celebrul teren Ailsa, aflat în cadrul complexului, a găzduit de patru ori prestigiosul turneu The Open. Stațiunea a fost cumpărată de Donald Trump în 2014 de la un grup cu sediul în Dubai, pentru o sumă care nu a fost făcută publică.