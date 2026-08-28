 Terenul de golf al lui Donald Trump din Scoția, vandalizat. Procurorii invocă o „legătură cu terorismul” | adevarul.ro
search
Vineri, 28 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Terenul de golf al lui Donald Trump din Scoția, vandalizat. Procurorii invocă o „legătură cu terorismul”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Șapte persoane acuzate că au vandalizat complexul de golf Trump Turnberry din Scoția vor compărea în fața instanței la sfârșitul lunii august. Procurorii susțin că faptele ar putea avea o „legătură cu terorismul”.

Donald Trump, pe terenul de golf din Turnberry
Donald Trump, pe terenul de golf din Turnberry Foto: Profimedia

Incidentul a avut loc pe 8 martie anul trecut la stațiunea de lux deținută de președintele american Donald Trump, situată pe coasta de vest a Scoției, potrivit The Guardian. Atunci, clădirea principală a complexului a fost acoperită cu graffiti, iar pe terenul de golf au apărut inscripții precum „Gaza is not 4 sale” („Gaza nu este de vânzare”).

Potrivit rechizitoriului, cei șapte inculpați sunt acuzați că au provocat distrugeri extinse în cadrul proprietății, relatează celebra publicație britanică. Procurorii susțin că aceștia au săpat porțiuni din gazon, au pulverizat erbicid pe fairway-uri și pe green-uri, au vopsit clădiri și indicatoare, au inscripționat sloganuri politice pe teren și pe construcții, au deteriorat sistemul de irigații, provocând inundații, și au distrus un corp de iluminat.

În documentele depuse la dosar se arată că acuzarea intenționează să demonstreze că infracțiunea a fost „agravată prin existența unei conexiuni cu terorismul”.

Cei șapte inculpați, cu vârste cuprinse între 22 și 58 de ani, sunt citați să se prezinte în instanță pe 31 august.

Autoritățile scoțiene au dat asigurări că ancheta va fi tratată cu seriozitate

La câteva zile după incident, subiectul a fost discutat și la nivel politic. Potrivit unei note oficiale privind o întâlnire din martie anul trecut între premierul scoțian John Swinney și Eric Trump, fiul președintelui american, autoritățile scoțiene și-au exprimat îngrijorarea față de vandalizarea proprietății și au dat asigurări că ancheta va fi tratată cu seriozitate.

Turnberry este una dintre cele mai prestigioase destinații de golf din lume. Celebrul teren Ailsa, aflat în cadrul complexului, a găzduit de patru ori prestigiosul turneu The Open. Stațiunea a fost cumpărată de Donald Trump în 2014 de la un grup cu sediul în Dubai, pentru o sumă care nu a fost făcută publică.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un copil de șase ani din Botoșani a intrat în comă după ce sora lui i-a pus un plasture pe o rană
digi24.ro
image
„În 15 minute a distrus totul”. Viitura devastatoare din Nepal s-ar putea produce din nou, aproape 1000 de dispăruți. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Magistratul „pistolar” umbla desculț în Lidl-ul în care a fost prins de polițiști. Filmul depistării lui Bucurică. Declarația care l-a înfundat
gandul.ro
image
Cum începe toamna în România. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Omul care a refuzat 400.000 de euro de la FCSB pentru Deian Sorescu va decide transferurile lui Cordea și Korenica de la CFR Cluj
fanatik.ro
image
Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „Începând din decembrie 2024, dezinformarea pro-rusă a explodat, a invadat spațiul informațional românesc”
libertatea.ro
image
Fiica lui Cazimir Ionescu, găsită moartă la 22 de ani: ce știe Poliția
digi24.ro
image
Fosta iubită s-a dezbrăcat și a postat provocator, după ce în patul fotbalistului a apărut o nouă „cucerire”
gsp.ro
image
Mihai Neșu a decis să vorbească, după 14 ani: adevărul nespus despre divorțul care i-a schimbat viața
digisport.ro
image
Cât de greu poate fi ghiozdanul unui copil. Regula simplă pe care părinții trebuie să o știe
click.ro
image
Un bărbat a fost scos, joi, de 3 ori din mare de salvamari, la Eforie. A patra oară a murit
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Un olandez a vrut să se mute în România şi a fost păcălit cu 2 apartamente în Braşov. "7 ani mi-au furat"
observatornews.ro
image
Părinții Victoriei, îngenuncheați de durere lângă sicriu. Mihaela și Cazimir Ionescu, devastați după pierderea fiicei lor
cancan.ro
image
Pensia poate crește cu mii de lei, dar o adeverință de vechime ajunge să coste 2.700 de lei. Merită?
newsweek.ro
image
Andreea Bălan, apariție irezistibilă pe plajele din Cefalonia! Soția lui Victor Cornea și-a expus formele în costum de baie
prosport.ro
image
Aparatele care încep să „mănânce” mai mult curent din septembrie. Cât poate crește factura unei familii
playtech.ro
image
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Europa League! De ce nu a primit Nsimba penalty
fanatik.ro
image
Problemele găsite de CNAIR la autostrăzile aflate în lucru, în ultimul an: „Disensiuni și neconformități”
ziare.com
image
Video Andrei Bordeianu, transportat de urgență la spital: ”Să ne rugăm pentru el”. Au apărut imaginile ”horror” cu accidentul
digisport.ro
image
Mai trebuie udate plantele toamna? Ce spun experții în grădinărit
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS! Nicușor DAN a făcut marele anunț, bombă în politică  
romaniatv.net
image
Anunț pentru persoanele care se pensionează. Cum se ia în calcul perioada de creștere a copilului la pensie
mediaflux.ro
image
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Satul din Transilvania cu una dintre cele mai neobișnuite comunități religioase. 180 de case au dispărut în ultimii ani ai comunismului
actualitate.net
image
„Cineva și-a construit o casă pe terenul meu”. Coșmarul unui român care a cumpărat un teren în urmă cu 12 ani
click.ro
image
A vândut tot în Olanda ca să-și cumpere două apartamente în Brașov. Coșmarul trăit de un olandez: „Voi lupta până mor”
click.ro
image
Ce pensie are Viorel Lis. Oana: „Într-un weekend am cheltuit 4500 de lei”
click.ro
Agrippina și Germanicus, profimedia 0420775469 jpg
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu
okmagazine.ro
Alfonso XIII al Spaniei cu soția Victoria Eugenia de Battenberg profimedia 0138140523 jpg
Regele obsedat sexual care-și producea propriile filme porno. Îi plăceau scenariile cu preoți catolici și „femei cu sâni enormi”
okmagazine.ro
Cercetări arheologice la Cârlomănești-Cetățuia (© Muzeul Județean Buzău)
„Vasul regelui B...”. O inscripție în limba greacă, descoperită într-o așezare geto-dacică de pe vremea lui Burebista
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
La 80 de ani și cu două coaste fisurate, Rică Răducanu servește turiștii la mese: „A fost foame rău pe Litoral!”
image
„Cineva și-a construit o casă pe terenul meu”. Coșmarul unui român care a cumpărat un teren în urmă cu 12 ani

OK! Magazine

image
Lacrimi și durere la Oslo, unde Regele Harald își trăiește ultimele clipe. Toată familia s-a adunat la căpătâiul lui