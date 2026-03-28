Sâmbătă, 28 Martie 2026
Adevărul
Tentativă de atentat terorist dejucată la Paris. Un tânăr care susține că a primit 600 de euro pentru această misiune a fost reținut

Un atentat cu încărcătură explozivă a fost dejucat sâmbătă la Paris, în fața unei filiale Bank of America, după intervenția rapidă a poliției. Oamenii legii au reținut un suspect chiar înainte ca acesta să declanșeze dispozitivul. Suspectul este foarte tânăr și afirmă că a fost contactat pe Snapchat și că a primit 600 de euro pentru a îndeplini această misiune.

Suspectul este foarte tânăr. FOTO: X/@DailyNewsJustIn
Suspectul este foarte tânăr. FOTO: X/@DailyNewsJustIn

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 15:30, pe Rue de la Boétie, în zona central-vestică a Parisului. Polițiștii au identificat și reținut un bărbat care plasase în fața clădirii o încărcătură explozivă artizanală.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, dispozitivul era format dintr-un bidon de aproximativ 5 litri, umplut cu un lichid inflamabil, cel mai probabil o hidrocarbură, și prevăzut cu un sistem de aprindere.

Ancheta a fost preluată de autoritățile specializate în combaterea terorismului. Parchetul Național Antiterorist (PNAT) a deschis un dosar pentru tentativă de distrugere prin incendiere sau alte mijloace periculoase în legătură cu o întreprindere teroristă, precum și pentru asociere în vederea comiterii de acte teroriste.

Ministrul francez de interne, Laurent Nunez, a transmis un mesaj pe X în care a subliniat nivelul ridicat de vigilență și a felicitat forțele de ordine pentru intervenția rapidă, în contextul tensiunilor internaționale actuale.

Autoritățile franceze au intensificat măsurile de securitate în ultima perioadă, pe fondul conflictelor din Orientul Mijlociu și al amenințărilor teroriste, fiind vizate în special obiective sensibile precum interesele americane, lăcașurile de cult evreiești și opozanții regimului iranian.

Sursele franceze precizează că suspectul este un bărbat care susține că s-a născut în 2009 și declară că are cetățenie senegaleză. Conform primelor informații, acesta afirmă că a fost contactat pe Snapchat și că a primit 600 de euro pentru a îndeplini această misiune. Mai era însoțit de o persoană, care a reușit să fugă, relatează Le Parisien.

