Mamă și fiică, la închisoare după ce au încercat doi ani să ucidă un bărbat. Cele două s-au inspirat din seriale celebre

O mamă și fiica ei au fost condamnate la 15, respectiv 20 de ani de închisoare, după ce au încercat să-l ucidă pe partenerul tinerei prin otrăvire. Timp de aproape doi ani, bărbatul a scăpat mai multor tentative de otrăvire.

După trei zile de proces, vineri, 27 martie, instanța a condamnat-o pe Amélie D. la 20 de ani de închisoare, iar pe Carole D. la 15 ani de detenție, scrie Le Figaro.

Faptele datează din vara anului 2021, la peste un an de la începutul relației. Enrique B. a început atunci să suspecteze că Amélie D. și Carole D. l-au otrăvit.

„Când beam cafeaua, nu avea niciun gust ciudat, dar aveam suspiciuni din cauza reacțiilor mele: nu mai aveam noțiunea timpului, eram epuizat”, a declarat acesta, joi, în fața instanței. Cele două i-au pus anxiolitice în băutură.

Timp de aproape doi ani, bărbatul a fost supus mai multor tentative de otrăvire. După episodul cu cafeaua, repetat ulterior în doze mai mari, Amélie D. și Carole D. au adăugat aconit, o plantă letală descoperită în serialul „You”, în preparate de tip chili con carne destinate lui Enrique.

Ulterior, inspirate de serialul „Breaking Bad”, au introdus semințe de ricin în măsline, iar cojile acestora au fost ascunse în pachetul de tutun al victimei. Amélie D. a testat apoi antigel pe câinele familiei, spunând: „Dacă merge pe câine, va merge și pe el”, potrivit declarației mamei.

Animalul, aflat în agonie, a fost eutanasiat după 48 de ore. Enrique B. susține că și el a fost otrăvit cu antigel, deși principala acuzată neagă.

După câteva luni, Amélie D. ar fi recurs la o altă metodă, tăind frânele mașinii lui Enrique. Convins că ea i-a provocat stările inexplicabile, somnolență, palpitații și furnicături, bărbatul a confruntat-o, iar aceasta i-a mărturisit totul despre „proiectul criminal”, în timp ce el o înregistra pe ascuns.

În proces a fost evidențiată relația foarte apropiată dintre mamă și fiică, instanța apreciind că Carole D. a acționat sub influența fiicei sale, după ce aceasta a declarat că a fost „prinsă într-un mecanism”.

Carole D. a declarat în instanță că nu a avut curajul să-și refuze fiica și că aceasta a fost cea care a inițiat planul de otrăvire, susținând că a acționat din dorința de a-i face pe plac.

Expertizele au indicat că mama s-a aflat sub influența unei relații „fuzionale”, în timp ce instanța a descris-o pe Amélie D. drept imatură. Martorii au vorbit despre impactul negativ al acesteia asupra apropiaților, dar și despre teama ei de abandon și istoricul de tentative de suicid.