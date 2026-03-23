Alegeri municipale în Franța. Stânga cucerește marile metropole, dar plătește scump alianța cu radicalii lui Mélenchon

Alegerile municipale desfășurate duminică, cu un an înaintea celor prezidențiale, au redesenat harta politică a Franței. Socialiștii au reușit să păstreze Parisul și Marseille, însă pe fondul alianțelor cu stânga radicală (La France Insoumise) au pierdut în favoarea dreptei câteva „bastioane” importante: Strasbourg, Brest, Clermont-Ferrand și Poitiers. „Adevărul” a analizat rezultatele acestui scrutin alături de fostul ministru al culturii, Theodor Paleologu.

Prezența la urne în turul al doilea a fost de aproximativ 57%. Procentul este similar cu cel din primul tur, dar vizibil inferior față de alegerile municipale din 2014 sau 2008, momente în care participarea depășea constant 62%. Diferențele la nivel geografic oferă, de asemenea, o perspectivă clară asupra interesului real al cetățenilor.

Cu toate acestea, alegerile municipale rămân competiția politică intermediară cu cel mai mare grad de mobilizare din Franța, un scrutin care depășește net interesul pentru alegerile europarlamentare sau pentru cele regionale. Sondajele indică o cotă de încredere a cetățenilor în instituția primarului de 60%, un contrast uriaș față de cota de încredere în partidele politice, limitată la abia 15%. Primarul rămâne, așadar, un refugiu de stabilitate pură într-o perioadă în care marile instituții naționale au pierdut drastic din prestigiu.

Stânga câștigă Paris și Marseille

După 25 ani de administrare socialistă absolut catastrofală, Parisul rămâne roșu. Emmanuel Gregoire, fostul prim-adjunct al Annei Hidalgo, a câștigat duminică primăria capitalei cu peste 50% din voturi, devansând-o astfel pe fost ministră a culturii, Rachida Dati.

La Marseille, socialistul Benoît Payan a reușit să își păstreze fotoliul de primar, după ce în turul secund a trecut de Franck Allisio, candidat din partea Rassemblement National (extrema dreaptă).

În opinia lui Theodor Paleologu, fost ministru al culturii și foarte bun cunoscător al realităților politice din Franța, explicația principală pentru victoria stângii la Paris rezidă în primul rând din faptul că dreapta franceză nu a reușit să propună candidați credibili, dar și din schimbările demografice cu care s-a confruntat capitala Franței.

„Explicația pentru faptul că Parisul rămâne de peste 25 de ani în mâinile stângii ține de mai mulți factori. Jacques Chirac a fost un primar excepțional, dar după plecarea sa dreapta a pierdut treptat teren și nu a mai reușit să propună candidați suficient de convingători. Au existat personalități importante, dar care nu au reușit să coaguleze sprijinul necesar. În plus, dreapta are și probleme interne, legate de capacitatea de a genera consens. Un alt element esențial este schimbarea demografică. Parisul de astăzi nu mai este cel din perioada Chirac, iar această transformare explică și scorurile bune ale stângii radicale, chiar dacă aceasta nu a câștigat alegerile. Demografia influențează decisiv orientarea politică a orașului”, a explicat Theodor Paleologu, fost ministru al culturii.

„L'alliance de la honte”

Între cele două tururi de scrutin, principalul subiect de dezbatere politică în Franța a vizat decizia mai multor candidați socialiști și ecologiști de a fuziona listele electorale cu LFI. Scopul asumat a fost maximizarea șanselor în fața formațiunilor de dreapta. Cotidianul Le Figaro a numit această mișcare „alianța rușinii” (l'alliance de la honte).

Toulouse, un adevărat simbol al stângii franceze, visat de Mélenchon, a rămas în mâinile dreptei. Primarul în exercițiu, Jean-Luc Moudenc, a obținut o victorie clară, cu aproape 54% din voturi, în fața candidatului LFI François Piquemal, pe care socialiștii l-au susținut activ la turul al doilea. Orașe precum Brest și Clermont-Ferrand, cu o tradiție socialistă îndelungată, au trecut de asemenea la dreapta. Poitiers și Strasbourg, conduse anterior de primari ecologiști, au fost pierdute în urma alianței cu tabăra lui Mélenchon. La Tulle, fieful fostului președinte François Hollande, primarul socialist în exercițiu a fost învins tot din cauza pactului cu LFI. Asta deși fostul șef de stat ceruse public „uniune, uniune, uniune”. Nici Limoges sau Avignon nu au putut fi cucerite, iar lista eșecurilor este foarte lungă.

Contextul acestor alianțe este unul extrem de tensionat. Înainte de primul tur, Mélenchon a provocat un uriaș scandal național după ce a luat în derâdere nume cu rezonanță evreiască, inclusiv pe cel al europarlamentarului Raphaël Glucksmann. Partidul Socialist a condamnat public aceste „remarci antisemite” și a refuzat la nivel oficial orice acord cu LFI. Totuși, liderii socialiști au lăsat o portiță deschisă pentru fuziunile politice locale.

Unde a câștigat stânga și mai ales de ce

Acolo unde stânga a reușit totuși să obțină victorii, explicația este una extrem de simplă, explică Le Figaro: păstrarea distanței față de stânga radicală.

În capitala Franței, Emmanuel Grégoire a refuzat categoric orice acord cu mișcarea lui Mélenchon. A luat această decizie chiar și în condițiile în care candidata taberei extremiste, Sophia Chikirou, a ales să rămână în cursă la turul al doilea. În teorie, acest lucru l-ar fi privat de voturi prețioase. Pariul s-a dovedit însă complet câștigător. Alegătorii moderați l-au preferat în detrimentul unui candidat perceput ca fiind prea apropiat de extrema stângă. Astfel, Grégoire a obținut victoria mult mai lejer decât au anticipat propriile sale echipe de campanie.

Noul primar al Parisului nu este deloc un simplu outsider. A petrecut șapte ani ca prim-adjunct al Annei Hidalgo, iar ascensiunea sa politică a fost marcată constant de tensiuni. Fostul edil l-a acuzat public de „trădare” în momentul în care el și-a anunțat candidatura fără să aștepte o binecuvântare oficială. Hidalgo a susținut intens un alt candidat, pe Rémi Féraud. Cu toate acestea, Grégoire a câștigat alegerile interne și, în cele din urmă, scrutinul decisiv.

Scenariul parizian s-a repetat la Marseille, Lille, Montpellier și Rennes, unde victoriile au fost obținute strict prin forțe proprii, fără sprijinul LFI. Singura excepție notabilă s-a înregistrat la Lyon. Aici, primarul ecologist Grégory Doucet și-a păstrat mandatul în urma unui „acord tehnic” cu extrema stângă, dar a făcut-o la o diferență infimă față de adversarul său, fostul președintele al clubului Olympique Lyon, Jean-Michel Aulas. Un alt exemplu a fost Nantes, unde pactul cu LFI nu a făcut-o să piardă pe primărița socialistă Johanna Rolland. Aceste situații reprezintă însă doar excepțiile care confirmă regula generală a alegerilor, spun jurnaliștii de la Le Figaro.

Extrema stângă avansează, dar nu preia controlul

Chiar dacă strategia de alianțe a dat greș în marile centre urbane, mișcarea fondată de Mélenchon a dovedit că își consolidează poziția în zonele unde este deja puternică. A câștigat Saint-Denis încă din primul tur, a preluat conducerea la Roubaix, unde în noaptea alegerilor susținătorii lui David Guiraud au adus în fața Primăriei steaguri ale Algeriei și Palestinei.

De asemenea, LFI a câștigat La Courneuve, dar și Vaulx-en-Velin, în zona metropolitană a Lyonului. Potrivit Le Figaro, acestea sunt localități periferice, caracterizate printr-o densitate mare a populației cu origini imigrante, un mediu propice în care LFI a devenit deja o forță politică dominantă.

Partidul lui Marine Le Pen: progres real, dar marile metropole rămân inaccesibile

Pentru Rassemblement National, seara de 22 martie a adus multe contraste politice. Formațiunea condusă de Marine Le Pen și Jordan Bardella a cucerit câteva zeci de orașe mijlocii, de la Carcassonne la Carpentras sau Orange. Acest fapt confirmă că influența sa teritorială se extinde mult dincolo de fiefurile tradiționale din sudul și nordul industrial al Franței. Totuși, marile metropole rămân o fortăreață inaccesibilă. Eșecul usturător de la Toulon, un oraș pe care RN spera cu mare tărie să îl câștige, a temperat rapid entuziasmul conducerii centrale.

Singura victorie de anvergură a serii pentru tabăra naționalistă a venit pe o cale indirectă, cu ajutorul aliatului Éric Ciotti la Nisa. Totuși, RN nu a câștigat pe cont propriu primăria din Nisa, ci formațiunea politică a lui Ciotti, într-o alianță asumată cu extrema dreaptă.

Jordan Bardella lansase înaintea alegerilor un apel public ferm pentru dărâmarea „tuturor zidurilor” dintre RN și dreapta clasică. Însă acest apel a fost ignorat complet în majoritatea orașelor. Partidul de centru-dreapta Les Républicains (LR) a menținut cu strictețe regula de a nu face sub nicio formă un pact cu extrema dreaptă, cu doar câteva excepții locale izolate.

În ciuda acestui context restrictiv, conducerea RN a primit victoria lui Ciotti cu o mare satisfacție. Ziarul Le Figaro notează că, în ochii lui Marine Le Pen și ai lui Jordan Bardella, acest succes semnifică un lucru foarte concret: electoratul de dreapta tradițională devine cu adevărat receptiv la oferta naționalistă doar atunci când are în față un candidat credibil și o alianță politică bine calibrată. Speculațiile din presă au început imediat. Dacă Bardella va decide să candideze la alegerile prezidențiale în locul lui Le Pen, o hotărâre așteptată în luna iulie, după un posibil nou verdict judiciar, Ciotti ar putea deveni un atu extrem de valoros.

Edouard Philippe s-a lansat duminică pentru prezidențialele din 2026

Marele paradox al acestor alegeri rezidă în faptul că victoriile cele mai importante nu aparțin nici stângii, nici extremei drepte, ci tocmai dreptei clasice și taberei de centru. Vorbim despre formațiuni politice care, cu doar câțiva ani în urmă, erau considerate complet muribunde.

Les Republicains a obținut un scor bun în orașele mijlocii, iar blocul central condus de Édouard Philippe a demonstrat că mai are încă multă greutate electorală. Fostul premier a fost reales primar al orașului Le Havre cu un procent de aproape 48% din sufragii. El a profitat la maximum de moment pentru a transforma seara electorală într-un veritabil discurs de lansare în cursa prezidențială. „Locuitorii știu că există motive de speranță atunci când toți oamenii de bună credință se adună în jurul unui discurs al adevărului și resping extremele”, a afirmat el, cu privirea ațintită deja spre anul 2027, potrivit Le Figaro.

Sondajele actuale îl cotează pe Édouard Philippe la 18% din intențiile de vot pentru primul tur al prezidențialelor, mult în fața rivalului său din blocul centrist, Gabriel Attal, care are doar 13%.

„Édouard Philippe a câștigat la Le Havre, ceea ce era de așteptat — este practic plebiscitat acolo. În ceea ce privește alegerile prezidențiale, este fără îndoială unul dintre candidații bine plasați, dar este prematur să tragem concluzii. Logica alegerilor prezidențiale este diferită de cea a alegerilor locale. LR are în continuare o problemă majoră: lipsa unui candidat puternic pentru prezidențiale. Nu este sigur că Bruno Retailleau ar putea duce o astfel de bătălie. Ar fi nevoie de o personalitate de centru-dreapta capabilă să adune un electorat larg, fără a fi excesiv de polarizantă. Lecția din 2017 este relevantă: François Fillon, pe lângă problemele sale etice, era probabil prea poziționat spre dreapta. Un profil precum cel al lui Alain Juppé, mai deschis către centru, ar fi fost mai potrivit”, a explicat Theodor Paleologu.

Paleologu: „Lui Bardella îi lipsește experiența politică”

Totuși, rămâne valabilă întrebarea: va reuși oare alianța dintre dreapta moderată și centru să susțină un candidat comun, capabil să blocheze o eventuală victorie a lui Mélenchon, Le Pen sau Bardella? Va avea stânga tradițională forța de a se distanța complet și definitiv de extrema stângă? Și, mai ales, va reuși partidul naționalist RN să transforme un succes electoral progresiv într-o reală capacitate de a prelua guvernarea națională?

„În prezent, însă, par mai bine plasați candidații cu poziționări mai radicale. O întrebare esențială este cine va reprezenta RN: Marine Le Pen sau Jordan Bardella. Dacă Marine Le Pen nu va putea candida, Bardella devine o opțiune serioasă. Jordan Bardella are avantajul unei imagini mai proaspete și nu poartă bagajul politic al lui Marine Le Pen. Este abil în dezbateri și are o bună capacitate de comunicare, dar îi lipsește experiența și consistența politică. Nu are experiență guvernamentală sau diplomatică, ceea ce reprezintă o vulnerabilitate reală. Problema vârstei și a experienței nu este de neglijat. Valéry Giscard d’Estaing recunoștea că a fost prea tânăr când a devenit președinte, deși avea deja o carieră solidă în spate. Cu atât mai mult se poate pune această problemă în cazul unor lideri fără experiență executivă. Cu toate acestea, Bardella a avut și gesturi apreciate, precum retragerea de la CPAC după momentul controversat al lui Steve Bannon. Astfel de reacții sunt importante pentru opinia publică franceză și indică o anumită delimitare. Nu l-aș califica însă drept extremist. Frontul Național, în anii ’70, a fost inițiat de grupuri neofasciste, dar între timp partidul a evoluat semnificativ. Marine Le Pen mai păstrează unele reflexe ale trecutului, însă generația lui Bardella este diferită și nu mai poartă același bagaj ideologic.”

Alegerile locale din 22 martie nu au oferit răspunsuri finale la aceste mari dileme existențiale ale Franței. Ele au delimitat, în schimb, mai precis ca oricând, viitorul câmp de bătălie politic pentru cea mai înaltă funcție a statului francez.