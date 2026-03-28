Sâmbătă, 28 Martie 2026
Adevărul
Reacția Ucrainei după ce Iranul a anunțat că a distrus un depozit anti-dronă din Dubai. Vas american, lovit în portul Oman

Ucraina a respins afirmațiile Iranului potrivit cărora ar fi distrus un depozit ucrainean anti-dronă din Dubai, acuzând Teheranul de „dezinformare”.

Iranul a lansat rachete spre Israel FOTO EPA-EFE

Heorhii Tykhyi, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei, a declarat în acest sens: „Este o minciună. Respingem oficial aceste informații. Regimul iranian desfășoară frecvent astfel de campanii de dezinformare.”

Anterior, comanda operațională centrală militară a Teheranului a declarat pentru mass-media de stat: „Pe măsură ce ascunzătorile comandamentelor și soldaților americani din Dubai au fost vizate... un depozit ucrainean de sisteme anti-dronă, situat în Dubai pentru a sprijini armata SUA ... a fost vizat și distrus.”

Agenția Fars, legată de Corpul Gardienilor Revoluției, a relatat sâmbătă dimineață că Iranul a lovit un sit de stocare pentru sisteme fără pilot ucrainene din Dubai, precum și personalul ucrainean specializat aflat la fața locului. Fars a susținut că 21 de ucraineni erau prezenți în depozit și „probabil au murit”.

„Regimul iranian desfășoară adesea astfel de operațiuni de dezinformare și, în acest caz, nu este diferit de ruși”, a subliniat Tykhyi.

Afirmațiile survin într-un context tensionat legat de poziția Iranului față de Ucraina. Ebrahim Azizi, membru al Comisiei pentru Securitate Națională și Politică Externă din parlamentul iranian, a declarat anterior că Ucraina și-a transformat teritoriul într-o țintă legitimă pentru Iran din cauza presupusului sprijin oferit Israelului în ceea ce privește dronele.

Anunțul privind lovirea depozitului vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu  Mohamed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite, pentru a discuta cooperarea în domeniul securității și apărării.

„Președintele și-a exprimat recunoștința față de echipa noastră pentru munca depusă aici, în Emirate. Pentru Ucraina, este și o chestiune de principiu: terorismul nu trebuie să prevaleze nicăieri în lume. Am convenit să cooperăm în domeniul securității și apărării. Echipele noastre vor finaliza detaliile.”

Kyiv a semnat, de asemenea, un acord cu Arabia Saudită pentru a împărtăși tehnologia și expertiza sa în apărarea împotriva dronelor.

Atac asupra unei nave logistice americane

Sâmbătă, Iranul a vizat o navă logistică americană în apropierea portului Salalah. Ebrahim Zolfaghari, purtător de cuvânt al comandamentului militar central al Iranului, a declarat: „O navă logistică care sprijinea armata agresivă a SUA a fost vizată de forțele armate ale Republicii Islamice Iran la o distanță considerabilă de portul Salalah din Oman.”

El a adăugat că „suveranitatea națională a țării frățești și prietene Oman este respectată de Republica Islamică Iran”.

Portul Salalah este unul dintre cele mai mari din Oman, situat în sud-vestul țării, la Marea Arabiei.

Două drone ar fi lovit anterior zona portuară, rănind un muncitor și provocând daune limitate unei macarale. În urma atacului, gigantul danez de transport maritim Maersk a anunțat că operațiunile în portul Salalah au fost suspendate pentru 48 de ore.

Într-un comunicat publicat pe site-ul companiei, Maersk a precizat că instalația a fost evacuată „imediat” după atac. Autoritățile din Oman au confirmat că un lucrător a fost rănit și că pagubele sunt limitate la unul dintre principalele hub-uri maritime ale țării.

Top articole

image
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune schimbarea
digi24.ro
image
Râul Dâmbovița, viitoarea atracție a Bucureștiului. Autoritățile vor să-l transforme într-o promenadă urbană „ca afară”
stirileprotv.ro
image
Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
gandul.ro
image
Spitalele regionale din Craiova și Iași, pe drumul spre finalizare în 2028. Alexandru Rogobete: „La Cluj, din păcate, suntem în continuare în contestaţie…”
mediafax.ro
image
Gino Iorgulescu și-a scos la vânzare vila din Primăverii. Șeful LPF cere o avere în schimbul imobilului
fanatik.ro
image
Preț miei Paște 2026. Cât costă kilogramul de carne de miel în supermarket? Mult mai scump decât în piață!
libertatea.ro
image
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Ion Țiriac critică investiția de 117 milioane € a Guvernului României: ”Cea mai mare prostie”
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 16 ani a refuzat o ofertă de 300.000 de dolari ca să renunțe la școală, după ce și-a dezvoltat propria afacere de succes
antena3.ro
image
Cine sunt românii morţi în accidentul de TIR din Spania. Ionuţ şi Mădălina au rămas captivi în camion
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
cancan.ro
image
Ministrul muncii despre schimbarea sistemului de pensii. Crește vârsta de pensionare? Mai poți ieși anticipat?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
prosport.ro
image
Pensionarii nu mai primesc ajutorul de la stat înainte de Paşte. Ar fi trebuit să li se ofere 200 de lei în plus
playtech.ro
image
Filmul de pe Netflix pe care îl recomandă MM Stoica pentru weekend: „E ceva deosebit!”
fanatik.ro
image
JD Vance, conversație tensionată cu Benjamin Netanyahu. I-ar fi reproșat premierului israelian că i-a vândut lui Trump ideea unui război „ușor” împotriva Iranului
ziare.com
image
Surprins cu tricoul Turciei pe sub cel al României, Victor Ponta a reacționat rapid
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
Bunicul lui Mario Berinde a fost pus sub control judiciar. Bărbatul este acuzat că a atacat-o pe mama unui dintre ucigași
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se întâmplă în această noapte! Toţi românii vor fi afectaţi
romaniatv.net
image
Cine conduce de fapt Iranul după ce liderul suprem și o serie de personalități de vârf au murit în războiul pornit de SUA și Israel
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Ioana Ginghină și Gabriela Cristea, puse la pământ de medici după ce au spus că depresia e un moft, iar o persoană bolnavă stă ca „boul pe coadă: „Periculoase și stigmatizante”
actualitate.net
image
Două zodii vor străluci după Luna în Fecioară de pe 29 martie. Viața li se schimbă în bine și bucuriile vin fără oprire
click.ro
image
Rețeta de brioșe proteice și fără zahăr a Ioanei Ginghină: „Perfecte când vrei ceva dulce”
click.ro
image
Câți lei costă o pâine în brutăriile Laurei Cosoi, după scumpiri? Sfatul nutriționiștilor, de ce maiaua e mai sănătoasă decât drojdia: „Cu timpul, am testat și am simțit”
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1555 jpg
Previziuni astrologice 27 martie – 9 aprilie 2026: două săptămâni de schimbări, introspecție și decizii curajoase
clickpentrufemei.ro
Mezzosoprana Elena Theodorini (cca. 1890) - fotografie din colecția Muzeului Național de Istorie a României (MNIR)
Cine a fost „prima divă a României”?
historia.ro
Click!

image
Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu, prima reacție oficială după zvonurile legat de divorț: „Lucrurile au mers într-o direcție greșită”
image
Două zodii vor străluci după Luna în Fecioară de pe 29 martie. Viața li se schimbă în bine și bucuriile vin fără oprire

OK! Magazine

image
Blestemul Oscarurilor la Hollywood. Cui i-a adus ghinion statueta de aur? Ei au căzut în abisul dramelor personale

Click! Pentru femei

image
Kimberly Wyatt, de la Pussycat Dolls, abuzată sexual la numai 3 ani! Părinții nici măcar n-au crezut-o!

Click! Sănătate

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?