Reacția Ucrainei după ce Iranul a anunțat că a distrus un depozit anti-dronă din Dubai. Vas american, lovit în portul Oman

Ucraina a respins afirmațiile Iranului potrivit cărora ar fi distrus un depozit ucrainean anti-dronă din Dubai, acuzând Teheranul de „dezinformare”.

Heorhii Tykhyi, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei, a declarat în acest sens: „Este o minciună. Respingem oficial aceste informații. Regimul iranian desfășoară frecvent astfel de campanii de dezinformare.”

Anterior, comanda operațională centrală militară a Teheranului a declarat pentru mass-media de stat: „Pe măsură ce ascunzătorile comandamentelor și soldaților americani din Dubai au fost vizate... un depozit ucrainean de sisteme anti-dronă, situat în Dubai pentru a sprijini armata SUA ... a fost vizat și distrus.”

Agenția Fars, legată de Corpul Gardienilor Revoluției, a relatat sâmbătă dimineață că Iranul a lovit un sit de stocare pentru sisteme fără pilot ucrainene din Dubai, precum și personalul ucrainean specializat aflat la fața locului. Fars a susținut că 21 de ucraineni erau prezenți în depozit și „probabil au murit”.

„Regimul iranian desfășoară adesea astfel de operațiuni de dezinformare și, în acest caz, nu este diferit de ruși”, a subliniat Tykhyi.

Afirmațiile survin într-un context tensionat legat de poziția Iranului față de Ucraina. Ebrahim Azizi, membru al Comisiei pentru Securitate Națională și Politică Externă din parlamentul iranian, a declarat anterior că Ucraina și-a transformat teritoriul într-o țintă legitimă pentru Iran din cauza presupusului sprijin oferit Israelului în ceea ce privește dronele.

Anunțul privind lovirea depozitului vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Mohamed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite, pentru a discuta cooperarea în domeniul securității și apărării.

„Președintele și-a exprimat recunoștința față de echipa noastră pentru munca depusă aici, în Emirate. Pentru Ucraina, este și o chestiune de principiu: terorismul nu trebuie să prevaleze nicăieri în lume. Am convenit să cooperăm în domeniul securității și apărării. Echipele noastre vor finaliza detaliile.”

Kyiv a semnat, de asemenea, un acord cu Arabia Saudită pentru a împărtăși tehnologia și expertiza sa în apărarea împotriva dronelor.

Atac asupra unei nave logistice americane

Sâmbătă, Iranul a vizat o navă logistică americană în apropierea portului Salalah. Ebrahim Zolfaghari, purtător de cuvânt al comandamentului militar central al Iranului, a declarat: „O navă logistică care sprijinea armata agresivă a SUA a fost vizată de forțele armate ale Republicii Islamice Iran la o distanță considerabilă de portul Salalah din Oman.”

El a adăugat că „suveranitatea națională a țării frățești și prietene Oman este respectată de Republica Islamică Iran”.

Portul Salalah este unul dintre cele mai mari din Oman, situat în sud-vestul țării, la Marea Arabiei.

Două drone ar fi lovit anterior zona portuară, rănind un muncitor și provocând daune limitate unei macarale. În urma atacului, gigantul danez de transport maritim Maersk a anunțat că operațiunile în portul Salalah au fost suspendate pentru 48 de ore.

Într-un comunicat publicat pe site-ul companiei, Maersk a precizat că instalația a fost evacuată „imediat” după atac. Autoritățile din Oman au confirmat că un lucrător a fost rănit și că pagubele sunt limitate la unul dintre principalele hub-uri maritime ale țării.