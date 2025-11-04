search
Președintele Serbiei susține că doi lunetiști au ajuns la Belgrad în timpul protestelor: „Știm și cine i-a plătit”

Publicat:

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că autoritățile caută de trei zile doi lunetiști care ar fi ajuns la Belgrad în contextul protestelor antiguvernamentale. Liderul de la Belgrad susține că serviciile de informații știu cine i-a plătit și de unde provin banii. 

Președintele Serbiei acuză o conspirație în spatele protestelor de la Belgrad FOTO: EPA EFE
Președintele Serbiei acuză o conspirație în spatele protestelor de la Belgrad FOTO: EPA EFE

Într-o intervenție televizată la postul TV Prva, Aleksandar Vučić a afirmat că autoritățile sunt pe urmele a doi lunetiști despre care serviciile de securitate ar fi confirmat că se află deja în capitală.

„În prezent, urmărim doi lunetiști în Belgrad, despre care știm că sunt în oraș. Și nu am reușit să-i găsim de trei zile. Sper să reușim, (să aflăm) cine sunt țintele, vom vedea. Deci, știm că au ajuns, știm și cine i-a plătit. Cred că serviciile competente vor reuși să rezolve problema. Deci aceasta este singura lor cale (a forțelor antiguvernamentale)”, a spus președintele Serbiei, potrivit Telegraf.

Vučić a precizat că autoritățile dispun de mai multe informații confidențiale, dar că nu le-a făcut publice până acum pentru a evita acuzațiile de intimidare a populației.

„În zilele și săptămânile precedente, am obținut diverse date de la serviciile de securitate. Nici măcar nu am informat publicul până acum. Nu am vrut să vorbim pentru că, orice am anunța, se va spune că guvernul intimidează oamenii, mai ales înainte de 1 noiembrie și așa mai departe”, a explicat el.

„Nu pot fi învins la alegeri”

Președintele Serbiei a transmis că nu va ceda presiunilor interne sau externe care ar urmări o schimbare de guvern prin violență.

Există o singură cale, nu există alta, ca eu să accept forța, violența, să accept influența externă care ar duce la o schimbare de guvern. Nu am nicio intenție să fac asta. Există o singură cale. Nu există altă cale. Nu pot să-mi zdruncine voința. Nu mă pot învinge la alegeri. Și știu asta foarte bine, oricând ar putea avea loc alegeri”, a declarat Vučić.

Alegeri anticipate în Serbia

Declarațiile președintelui vin pe fondul protestelor violente care au zguduit Belgradul, manifestanții cerând organizarea cât mai rapidă a alegerilor parlamentare. Ca reacție, Aleksandar Vučić a anunțat intenția de a convoca alegeri anticipate.

Protestatarii au anunțat că vor veni cu propria listă de candidați, însă un apropiat al liderului de la Belgrad a declarat pentru Financial Times că scrutinul ar putea avea loc abia la sfârșitul anului viitor. Mandatul actualului Parlament expiră în decembrie 2027.

Presa sârbă relatează că autoritățile vor organiza consultări cu parlamentul și comisia electorală pentru a stabili un calendar electoral clar.

Analiștii politici consideră că decizia de a avansa alegerile are scopul de a calma spiritele și de a menține controlul asupra scenei politice. Prin devansarea scrutinului, partidul aflat la guvernare ar putea să-și consolideze poziția și să reducă presiunea venită din partea străzii.

Europa

