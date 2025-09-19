search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Tensiuni între Ungaria și Suedia, după ce premierul Viktor Orban a postat un mesaj dur împotriva guvernului de la Stockholm

Publicat:

O postare a lui Viktor Orban pe rețelele de socializare tensionează relațiile dintre Ungaria și Suedia. Premierul acuză guvernul de la Stockholm că a demonstrat în mod constant ostilitate față de țara sa.

Viktor Orban, furios pe guvernul Suediei. FOTO: Inquam/Tudor Pană
Viktor Orban, furios pe guvernul Suediei. FOTO: Inquam/Tudor Pană

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a transmis joi, 18 septembrie, într-un mesaj postat pe platforma X, un avertisment direct adresat guvernului suedez, subliniind că „poporul suedez este prietenul nostru, dar guvernul vostru nu este un prieten al Ungariei”.

Postarea marchează un nou episod tensionat în relațiile dintre Budapesta și Stockholm, Victor Orbán acuzând executivul suedez de ostilitate și de presiuni constante asupra țării sale în cadrul Uniunii Europene.

În mesajul publicat pe rețeaua socială, Viktor Orbán a enumerat o serie de situații pe care le consideră dovezi că Suedia a acționat în mod repetat împotriva Ungariei.

„O scurtă reamintire”

„O scurtă reamintire”, a scris premierul, înainte de a prezenta șapte cazuri concrete, primul fiind intervenția Suediei în dosarul legii ungare privind protecția copilului, o lege care a stârnit, de fapt, critici la nivel european, nu doar în Suedia.

Viktor Orbán a acuzat, de asemenea, guvernul de la Stockholm că a votat pentru excluderea majorității universităților ungare din programele europene Erasmus și Horizon și pentru înghețarea a mai mult de jumătate din fondurile europene alocate Ungariei.

Mai mult, a adăugat el, Suedia „a intervenit împotriva Ungariei în instanță” atunci când Budapesta a contestat în fața justiției decizia pe care o consideră discriminatorie în legătură cu Erasmus și Horizon.

Premierul ungar a continuat seria reproșurilor, amintind că guvernul suedez a fost unul dintre cele mai insistente în privința activării articolului 7 din Tratatul UE, care permite sancțiuni severe pentru statele membre acuzate de încălcarea valorilor și legislației Uniunii Europene.

În acest context, Orbán a citat chiar o remarcă a unui ministru suedez, care ar fi spus că „trebuie să ridicăm vocea la copil”, interpretată la Budapesta ca o insultă adresată Ungariei.

Un alt punct sensibil invocat de premier este legat de poziția Budapestei privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

În acest context, Viktor Orbán a acuzat un ministru suedez pentru afaceri europene că „s-a angajat să pună presiune suplimentară asupra Ungariei” doar pentru că țara sa a refuzat să sprijine extinderea Uniunii.

 În același timp, el a reproșat Suediei sprijinul acordat Pactului european pentru Migrație, adoptat fără unanimitatea statelor membre, ceea ce, în opinia lui Orbán, „pune securitatea Ungariei în pericol direct”.

 „În Ungaria am numi acest comportament în multe feluri, dar prietenos, cu siguranță, nu este unul dintre ele”,  rezumat el acțiunile Suediei în raport cu țara sa.

„Fiecare țară are propriile sale probleme, iar în cazul Suediei migrația este una dintre ele. Cu toate acestea, spre deosebire de voi, noi nu ne amestecăm în suveranitatea sau în afacerile interne ale altora și nu predicăm altor țări; continuăm, însă, să ne facem griji pentru voi și pentru poporul suedez”, a conchis Viktor Orbán.

Europa

