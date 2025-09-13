„Trebuie să fim pregătiți”. Viktor Orban, acuzat că ar vrea să anexeze regiunea ucraineană Transcarpatia

Un reprezentant al comunității maghiare din Ucraina a avertizat autoritățile de la Kiev să fie prudente și să nu permită Ungariei să-și crească influența în regiunea Transcarpatia.

Tibor Tompa, președintele comunității maghiare din Kiev, a declarat la postul News. LIVE și citat de dialog.ua, că premierul ungar Viktor Orban ar putea încerca să folosească șantajul politic pentru a-și spori influența în zonă și, pe termen lung, chiar pentru a urmări anexarea regiunii.

Potrivit acestuia, opțiunea unei confiscări forțate este exclusă: armata maghiară are aproximativ 30 de mii de soldați, ceea ce nu îi permite să desfășoare operațiuni la scară larg, spune Tompa, care a mai subliniat că o parte semnificativă din ajutorul european primit de Budapesta este deturnată, fapt ce reduce și mai mult capacitățile statului.

„Trebuie să fim pregătiți. Transcarpatia trebuie să fie mult mai orientată către publicul ucrainean, în special în plan informațional”, a insistat el.

Reprezentantul comunității a punctat că educația este un domeniu esențial care poate limita influența Ungariei și poate menține regiunea în câmpul cultural și informațional ucrainean.

Experții atrag atenția că retorica și acțiunile politice ale lui Orban se aliniază tot mai mult intereselor Moscovei, ceea ce amplifică tensiunile dintre Ucraina și statele Uniunii Europene. În acest context, Transcarpatia devine pentru Budapesta o zonă prioritară de interes și un instrument de presiune asupra Kievului.

Ucraina, potrivit reprezentanților comunității maghiare, ar trebui să consolideze stabilitatea internă a regiunii și să reziste încercărilor vecinilor „neprietenoși” de a folosi factorul etnic în jocurile lor politice.