Tensiuni între Germania și Rusia. Ambasadorul rus, convocat la Berlin, după ce Moscova a amenințat companii producătoare de drone

Berlinul l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a condamna ceea ce califică drept „amenințări directe” la adresa unor „ținte din Germania”, într-un nou episod tensionat legat de sprijinul acordat Ucrainei în războiul cu Rusia, relatează AFP.

Ministerul Federal de Externe al Germaniei a transmis luni, într-un comunicat, că aceste amenințări – a căror natură nu a fost precizată – sunt menite să submineze susținerea oferită Kievului. „Răspunsul nostru este clar: nu ne vom lăsa intimidați. Astfel de amenințări și toate formele de spionaj în Germania sunt complet inacceptabile”, se arată într-o postare pe rețelele sociale.

Ambasada Rusiei la Berlin nu a oferit, până în prezent, niciun comentariu.

Tensiunile survin după ce, săptămâna trecută, Ministerul rus al Apărării a publicat o listă cu 21 de companii despre care susține că sunt subsidiare ale unor firme din industria de apărare ucraineană sau furnizori de componente esențiale. Cel puțin trei companii germane apar pe listă, fiind acuzate că livrează drone către Ucraina.

În mesajul său, ministerul rus a sugerat că aceste locații ar putea deveni ținte. „Publicul european nu ar trebui doar să înțeleagă cît se poate de clar cauzele fundamentale ale amenințărilor la adresa securității lor, ci și să cunoască adresele, precum și locația companiilor ‘ucrainene’ și ‘mixte’ care produc UAV-uri și componente pentru Ucraina în țările lor”, se arată în declarația publicată miercuri.

Tensiunile au crescut după ultimele evoluții în cooperarea militară dintre Berlin și Kiev. Germania și Ucraina au încheiat un parteneriat strategic în materie de apărare care prevede colaborare în producția de drone și consolidarea sistemelor de apărare aeriană ale Ucrainei. Într-o declarație comună, cele două țări au anunțat că vor „consolida cooperarea în domeniul apărării aeriene”, iar Germania va „continua să sprijine industria de drone a Ucrainei, precum și să stabilească proiecte comune de producție”.

Această convocare survine în aceeaşi zi în care serviciile ruse de securitate (FSB) au anunţat restarea unei femei germane în sudul Rusiei, pe care o acuză de transportarea într-un rucsac a unui dispozitiv artizanal care urma să fie folosit într-un „atentat planificat” de către Ucraina. Serviciul Federal de Securitate (FSB) a declarat că femeia a fost reținută în orașul Piatigorsk, din Caucaz.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe german a confirmat că Berlinul este la curent cu relatările despre arestare, însă nu a dorit să ofere detalii suplimentare, invocând motive legate de confidențialitate.

Guvernul german, cel mai mare donator al Ucrainei, care luptă de peste patru ani împotriva invaziei rusești, se află în stare de alertă pe fondul suspiciunii că Moscova duce campanii de spionaj, sabotaj, atacuri cibernetice şi dezinformare pentru a-și sprijini interesele.



