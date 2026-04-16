„Potențiale ținte pentru Rusia”: Ministerul rus al Apărării a publicat o listă a companiilor europene care ar produce drone pentru Ucraina

Ministerul Apărării din Rusia a publicat pe canalul său de Telegram liste cu companii din diverse țări, inclusiv din Europa, despre care Rusia susține că sunt implicate în producția de drone de atac pentru Ucraina.

Lista de „Sucursale ale companiilor ucrainene din Europa” include 11 companii, inclusiv cele din Londra, München, Riga, Vilnius și Praga. Lista de „Companii străine producătoare de componente” include 10 companii, dintre care unele sunt situate în Madrid, Veneția și Haifa.

Ministrul Apărării și-a explicat gestul spunând că „publicul european nu ar trebui doar să înțeleagă clar adevăratele cauze ale amenințărilor la adresa securității sale, ci și să cunoască adresele și locațiile întreprinderilor «ucrainene» și «comune» care produc drone și componente pentru Ucraina pe teritoriul țărilor lor”.

Comentând declarația Ministerului Apărării, adjunctul șefului Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, a scris pe site-ul de socializare X că aceasta „reprezintă o listă de potențiale ținte pentru Forțele Armate Ruse”. „Momentul în care atacurile vor deveni realitate depinde de ce se va întâmpla în continuare. Dormiți liniștiți, parteneri europeni!”, a adăugat Medvedev.

Ministerul rus al Apărării a făcut această declarație în urma unei întâlniri dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cancelarul german Friedrich Merz, care a avut loc la Berlin, pe 14 aprilie. Înainte de întâlnire, li s-au prezentat șapte modele de drone produse la întreprinderi comune ucraineno-germane, a precizat biroul lui Zelenski.

În aceeași zi, Germania și Ucraina au convenit asupra unui pachet de apărare de patru miliarde de euro, care include finanțarea de către Germania a unui contract pentru câteva sute de rachete pentru sistemul de apărare aeriană Patriot.