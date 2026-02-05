Germania își crește prezența militară la granița cu Rusia și Belarus

Germania își crește efectivele din Lituania la 1.800 de soldați, pentru a întări frontiera estică a NATO. Brigada germană din Lituania este prima unitate staționată permanent în străinătate.

„Vedem Brigada din Lituania ca pe o contribuție esențială la descurajare și apărare”, a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, potrivit Deutschland.de.

Începutul lunii februarie 2026 a adus sub comandamentul brigăzii noi batalioane de luptă, astfel că efectivele au crescut de la 500 la 1.800 de soldați și vor ajunge la 4.800 până în 2027.

Brigada combină trupele germane cu forțe multinaționale și are ca obiectiv asigurarea securității Lituaniei, aflată într-o poziție geostrategică importantă între Rusia și Belarus.

Germania își asumă astfel un rol central pe flancul estic al NATO și transformă regiunea într-un important centru logistic pentru alianță.

Brigada germană din Lituania este prima unitate staționată permanent în străinătate după al Doilea Război Mondial. Desfășurarea trupelor a avut loc în mai 2025.

Brigada 45 de tancuri va fi formată din 4.800 de soldaţi germani şi 200 de civili. Ea a fost anunţată ca răspuns la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022 şi urmează să atingă capacitatea operaţională deplină până în 2027.

„Împreună cu partenerii noştri, suntem hotărâţi să apărăm teritoriul alianţei împotriva oricărei agresiuni. Securitatea aliaţilor noştri baltici este şi securitatea noastră”, a declarat cancelarul Friedrich Merz.