Țările membre NATO sunt principalele ținte ale atacurilor cibernetice ruse. Avertismentul Microsoft

Atacurile cibernetice ale Rusiei sau ale unor grupuri ruse s-au concentrat în 2025 asupra Ucrainei şi ţărilor membre ale NATO, potrivit unui raport anual al Microsoft publicat joi.

"Actorii statali ruşi au extins anvergura ţintelor lor anul acesta, pentru a infiltra reţele şi dispozitive în principal în Ucraina şi în statele membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord", se arată în Microsoft Digital Defense Report (MDDR).

Potrivit acestui raport, cele zece ţări cele mai vizate de atacurile online ale Rusiei sau de actori privaţi ce îi sunt afiliaţi erau toate membre ale NATO, cu excepţia Ucrainei, relatează Agerpres.

Numărul de atacuri cibernetice atribuite unor actori ruşi a crescut cu 25% într-un an, dezvăluie Microsoft, care nu detaliază numărul total de atacuri.

Ucraina este cea mai vizată

Ucraina rămâne ţara cea mai vizată, cu 25% dintre atacuri, afirmă compania.

Gigantul american dezvăluie de asemenea o evoluţie a ţintelor alese de grupurile legate de Rusia.

Atacuri au vizat astfel mici întreprinderi din ţări aliate Kievului. "Actorii statali ruşi ar putea de asemenea să considere aceste ţinte mai mici drept puncte de acces mai puţin costisitoare în resurse şi pe care ei le pot utiliza pentru a accede la organizaţii mai importante", explică Microsoft.

În afara Ucrainei, riscul este "aproape exclusiv legat de spionajul cibernetic", potrivit raportului.

Printre organizaţiile cele mai vizate predomină guvernele. Urmează atacurile ce vizează sectorul de cercetare şi de educaţie, în creştere. ONG-urile şi grupurile de reflecţie (think tanks) figurează pe locul trei.

Actorii aflaţi în spatele acestor atacuri au evoluat de asemenea. Astfel, Microsoft informează că a observat că "actori externalizează" atacurile şi "continuă să coopteze infrastructuri cibercriminale sau alte infrastructuri de stat".

În iulie, NATO a condamnat într-un comunicat "activităţile răuvoitoare ale Rusiei în domeniul securităţii cibernetice". Organizaţia a amintit de atacuri atribuite în 2024 de Germania şi Republica Cehă unui grup "subvenţionat de GRU", spionajul militar rus.