Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
Rusia, în spatele propagandei care a vizat România. Procurorul general: „Vorbim de sute de canale pe rețelele sociale și zeci de site-uri”

Publicat:

Procurorul general Alex Florența a afirmat, într-un interviu publicat joi, că întreaga infrastructură online folosită pentru dezinformare, analizată după declasificarea rapoartelor din CSAT, indică Rusia ca sursă a campaniei desfășurate în România.

Alex Florența a precizat pentru Europa Liberă că toată infrastructura online folosită pentru propagarea de dezinformare în mediul online a fost analizată și astfel procurorii pot proba că în spatele campaniei de dezinformare se află Rusia.

Întrebat de ce nu a sesizat aceste fapte înainte de anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut, în 6 decembrie 2024, el a susținut că parchetul nu a fost sesizat și că a început să primească informații în momentul declasificării rapoartelor discutate în CSAT.

„Parchetul nu are cum să sesizeze astfel de fapte decât dacă este sesizat sau informat cu privire la un astfel de comportament mai ales în mediul online. Prin natura atribuțiilor, nu avem posibilitatea nici tehnică și nici legislativă de a monitoriza spațiul online, de a filtra acel conținut permanent pentru a putea constata o ingerință de acest tip. Este sarcina altor instituții de a face această monitorizare și de a constata eventualele ingerințe în online”, a afirmat procurorul general.

El a indicat ANCOM, care are posibilitatea de a înlătura conținut cu elemente de informație și care poate sesiza procurorii, drept una din instituțiile care nu a sesizat Parchetul.

„SRI și alte servicii de informații din România au furnizat pe parcursul anchetei un set complet de informații despre ce s-a întâmplat”, a afirmat procurorul general.

„Toate firele duc în Rusia”

Întrebat concret dacă în spatele acestor acțiuni se află Moscova, procurorul general a răspuns: „Toate firele duc acolo (n.r. în Rusia). Cine urmărește această analiză va putea constata firmele cu legături certe cu Rusia care au început microtargarea spațiului românesc din 2019 și după au sprijinit pe parcursul procesului de dezinformare (2022-2024) toată infrastructura online pusă la dispoziție printr-o campanie NativeAds – de publicitate a site-urilor create în această infrastructură pe diferite platforme online”, a explicat el.

„Această infrastructură a trebuit analizată, vorbim de sute de canale pe rețelele sociale și zeci de site-uri, inclusiv site-uri clonate ale instituțiilor de stat și ale principalelor trusturi media. A trebuit să fie analizată de toate instituțiile care au participat în anchetă pentru a realiza aceste fire și legături cu Rusia și pentru a proba că în spatele întregii campanii de dezinformare din spațiul românesc s-a aflat acest actor străin”, a adăugat el.

În luna septembrie, Alex Florența, a afirmat că dosarul lui Călin Georgescu reprezintă un caz unic, fără precedent în ultimele decenii. El a susținut atunci că ascensiunea lui Georgescu pe rețelele sociale a fost parte a unui „război hibrid” dus de un actor străin împotriva României.

El a mai afirmat la vremea respectivă că unii dintre inculpații din dosar au conexiuni directe cu Rusia, documentate în detaliu și că întreaga strategie care l-a propulsat pe Georgescu a fost bine gândită și implementată printr-o rețea extinsă de propagandă în mediul online.

Pe 16 septembrie 2025, Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false.

Ultimele știri
Cele mai citite

