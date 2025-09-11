Ministrul unei țări europene vrea reintroducerea serviciului militar: „Războiul se poartă dincolo de graniţele statului nostru, drone ruse survolează”

Ministrul turismului şi sportului din Slovacia, naţionalistul Rudolf Huliak, a propus joi, 11 septembrie, reintroducerea serviciului militar obligatoriu „în stil elveţian”, cu trei luni de antrenament în apropierea locului de reşedinţă pentru bărbaţii de peste 18 ani şi pe bază de voluntariat pentru femei.

„Războiul se poartă dincolo de graniţele statului nostru, drone ruse survolează Polonia, iar prim-ministrul unui stat vecin laudă Ungaria Mare”, a declarat politicianul, preşedintele Partidului Rural, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, Huliak a făcut aceste declaraţii în ciuda simpatiilor prim-ministrului populist Robert Fico faţă de preşedintele rus Vladimir Putin şi a încercărilor repetate ale Slovaciei de a bloca pachetele de sancţiuni economice ale UE împotriva Rusiei.

Ministrul a propus ca serviciul militar să fie obligatoriu pentru bărbaţii peste 18 ani şi pe bază de voluntariat pentru femei, deoarece „un stat care nu îşi poate proteja graniţele, nu are dreptul să existe”.

În opinia politicianul naţionalist, ar fi vorba de „minimum trei luni de serviciu militar obligatoriu”, dar „nu în cazarmă, ci sub formă de antrenament în apropierea locului de reşedinţă permanentă”.

Slovacia a renunţat la serviciul militar obligatoriu în 2005, iar de la 1 ianuarie 2006, ţara are o forţă armată complet profesionistă, care numără în prezent aproximativ 15.000 de militari.

Huliak a declarat că măsura este „necesară” având în vedere situaţia actuală de securitate internaţională.