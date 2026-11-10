 Țara europeană cu cel mai ridicat nivel de trai caută 335.000 de angajați. Meseriile pentru care angajează străini | adevarul.ro
search
Marți, 10 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Video Țara europeană cu cel mai ridicat nivel de trai caută 335.000 de angajați. Meseriile pentru care angajează străini

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

O țară europeană, aflată pe primul loc în clasamentul calității vieții, se pregătește să atragă peste 335.000 de angajați până în 2040, pe fondul unui deficit tot mai mare de personal. Autoritățile au simplificat procedurile de recrutare a lucrătorilor străini, inclusiv din afara Uniunii Europene, iar 20 de profesii beneficiază de reguli mai flexibile de angajare.

Luxemburg, considerată a doua cea mai sigură destinație din lume pentru turiști
Luxemburg, considerată a doua cea mai sigură destinație din lume pentru turiști Foto: Pexels

Este vorba despre Luxemburg, stat care se bazează deja într-o proporție importantă pe forța de muncă venită din străinătate. Potrivit estimărilor Institutului General de Securitate Socială (IGSS), economia Marelui Ducat va avea nevoie de aproximativ 335.000 de recrutări în următorii 14 ani, în toate sectoarele de activitate.

Dintre acestea, 180.000 de angajări vor fi necesare pentru a înlocui persoanele care urmează să iasă la pensie, iar alte 155.000 vor acoperi locurile de muncă nou-create până în 2040.

Cifrele sunt prezentate într-un plan al Camerei de Comerț din Luxemburg, care avertizează că deficitul persistent de personal calificat riscă să afecteze performanța companiilor și competitivitatea economiei.

Problema este amplificată de îmbătrânirea populației și de scăderea numărului de persoane disponibile pe piața muncii. În aceste condiții, atragerea specialiștilor din străinătate devine una dintre principalele soluții pentru susținerea dezvoltării economice.

Aproape trei sferturi dintre angajați sunt cetățeni străini

Luxemburgul depinde deja într-o măsură considerabilă de lucrătorii internaționali. Potrivit Camerei de Comerț, aproximativ 74% dintre angajații țării sunt cetățeni străini.

Reprezentanții mediului de afaceri consideră însă că atragerea de personal nu este suficientă. Este nevoie și de măsuri prin care angajații să fie convinși să rămână în țară, iar familiile acestora să se poată integra mai ușor.

„Asigurarea sustenabilității și competitivității economiei noastre necesită orientări clare și măsuri specifice pentru a garanta disponibilitatea profilurilor diverse căutate de întreprinderi”, a declarat Carlo Thelen, directorul general al Camerei de Comerț din Luxemburg, potrivit unui comunicat.  

Instituția a prezentat 34 de recomandări concrete, grupate în șase direcții strategice. Acestea vizează anticiparea competențelor de care va avea nevoie economia, promovarea Luxemburgului ca destinație internațională pentru specialiști, simplificarea formalităților administrative și integrarea angajaților străini și a familiilor lor.

Cătunul în care mai locuiesc mai puțin de 30 de oameni. Este construit pe stâncă, aproape vertical: metoda ingenioasă prin care femeile împiedicau ouăle să cadă

Printre inițiativele pregătite se numără înființarea unui ghișeu unic pentru recrutarea și integrarea talentelor internaționale, dar și un program destinat soților angajaților străini, care să îi ajute să se familiarizeze cu țara și să își găsească un loc de muncă.

Camera de Comerț consideră că trebuie valorificată inclusiv experiența profesioniștilor de peste 45 și 55 de ani, în timp ce inteligența artificială ar putea contribui la creșterea productivității și la simplificarea proceselor de recrutare.

Luxemburgul este unul dintre cele mai mici state din Europa, dar și unul dintre cele mai prospere. Marele Ducat se remarcă printr-un nivel ridicat de trai, stabilitate economică și siguranță, fiind o destinație atractivă pentru angajații din întreaga lume. În clasamentul Statista privind calitatea vieții în 2025, țara ocupă primul loc în Europa.

Ce meserii sunt căutate în Luxemburg

Deficitul de personal se resimte în mai multe sectoare ale economiei, de la finanțe și sănătate până la construcții, industrie și tehnologia informației.

În domeniul financiar și juridic, angajatorii caută specialiști în analiza riscurilor bancare, consultanți juridici, auditori și manageri de relații cu clienții.

În sectorul medical și al asistenței sociale există cerere pentru asistenți medicali, educatori pentru copii mici și personal de îngrijire. Totodată, companiile din IT au nevoie de dezvoltatori software, specialiști în securitate cibernetică și administratori de baze de date.

Și domeniul industrial oferă oportunități pentru persoanele cu pregătire tehnică. Lista profesiilor pentru care există un deficit sever de candidați a fost actualizată în martie 2026 și cuprinde 20 de ocupații.

Printre meseriile nou-introduse se numără cele din domeniul construcțiilor, în special montarea și repararea acoperișurilor, managementul și ingineria calității industriale, precum și instalarea și întreținerea echipamentelor industriale.

Luxemburgul a simplificat angajarea lucrătorilor din afara UE

Pentru a acoperi lipsa de personal, autoritățile au modificat procedurile de recrutare a cetățenilor din state care nu fac parte din Uniunea Europeană.

Astfel, angajatorii care caută personal pentru cele 20 de ocupații incluse pe lista profesiilor cu deficit sever beneficiază de o procedură accelerată pentru obținerea certificatului necesar angajării lucrătorilor străini.

Documentul emis de Agenția pentru Dezvoltarea Ocupării Forței de Muncă (ADEM) poate fi obținut în cel mult cinci zile lucrătoare de la confirmarea primirii cererii. Pentru celelalte ocupații, termenul este de șapte zile lucrătoare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar trebui să-i facem pe plac dictatorului”
digi24.ro
image
Cum va fi vremea până la începutul lunii decembrie. Meteorologii anunță precipitații abundente în unele regiuni
stirileprotv.ro
image
Mihai Voropchievici numește zodia care poate pierde TOT în noiembrie 2026: „Sunteți pe o pojghiță de gheață foarte subțire”
gandul.ro
image
Ioana Ene Dogioiu s-a angajat în PNL! Ce funcție va ocupa
mediafax.ro
image
Lovitură majoră în vestiarul lui U Cluj: Dan Nistor s-a supărat și vrea să plece! FANATIK a aflat toate detaliile
fanatik.ro
image
Cazul SMR - Cum au îngropat deciziile politice și lașitatea managerială proiectul nuclear de la Doicești
libertatea.ro
image
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Un jurnalist din Olanda a aflat de ce nu mai joacă Dennis Man la PSV: "Aici nu merge așa!"
digisport.ro
image
Lecția despre iubire pe care Cristina Bâtlan o transmite după ce și-a găsit fericirea: „Simți de la prima conexiune”
click.ro
image
Un primar PSD din Argeș, supărat că partidul vrea sa îi comaseze comuna. „Noi am mai fost comasați și ne-am despărțit”
antena3.ro
image
Scandal uriaş la Nvidia: Fondatorul Jensen Huang recunoaşte că şi-a înşelat soţia, după dezvăluirile despre o relaţie cu o femeie suspectată că spiona pentru China. Compania deschide o anchetă
zf.ro
image
Statul ar putea plăti salariile restante timp de 12 luni. Ce angajați vor beneficia de noua măsură
observatornews.ro
image
Nu tot ce ai acumulat în timpul căsătoriei se împarte la divorț! Lista bunurilor protejate de lege
cancan.ro
image
Orașul unde pensionarii primesc 600 lei în plus la pensie de Sărbători. Ce alte primării dau ajutoare în bani?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
prosport.ro
image
Semnul rutier nou care stârnește confuzie în trafic. Ce trebuie să știe șoferii înainte să intre în intersecție
playtech.ro
image
Multipla campioană a României a pierdut tot și a ajuns să doarmă în Gara de Nord: „Am două regrete în viață”
fanatik.ro
image
Statul cu cel mai ridicat nivel al calității vieții din lume caută sute de mii de angajați. A relaxat legislația muncii pentru a acoperi deficitul de specialiști în 20 de domenii
ziare.com
image
Giovanni Becali, dezvăluiri despre Gică Hagi "la balerine"
digisport.ro
image
Bella Santiago nu și-a mai văzut mama de trei ani: „Am făcut o piesă pentru ea” Ce spune despre casa nouă și cadourile de la soț
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan i-a semnat demisia. Decretul este la Monitorul Oficial
romaniatv.net
image
Vești bune pentru milioane de români! Mecanismul pentru stingerea plăților restante ale administrațiilor publice locale, aprobat. Cine nu mai este obligat să plătească
mediaflux.ro
image
Campioana care a dormit doi ani în Gara de Nord merge la „Chefi la cuțite”: „M-am infectat cu HIV, arătam ca un bărbat și mă chema «Luci»”
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Jean Paler a suferit încă un AVC
actualitate.net
image
Ce s-a ales de Andrei Ștefan, câștigătorul „Dansez pentru tine”, la 18 ani de la competiție! Cum arată acum și cu ce se ocupă
click.ro
image
Cu ce se ocupă fiica Danei Săvuică și unde lucrează în prezent. A ales o meserie la care mama ei nu se aștepta: „Pentru mine a fost un șoc”
click.ro
image
Suma impresionantă scoasă din buzunar de Mirela Retegan pentru două bilete la un spectacol din Londra: „Vreau o țară ca afară”
click.ro
Ducesa de Argyll jucata de Claire Foy, Profimedia (1) jpg
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați
okmagazine.ro
Marlon Brando profimedia 0138162878 jpg
„N-a făcut niciodată dragoste cu mine. Nu știa cum!” Sex simbolul care a primit asemenea reproș avea alte calități în pat...
okmagazine.ro
Cele Cinci Fecioare Nebune, fotografiate de Anders Beer Wilse în 1925. Vârful uneia dintre pietre era fost folosit ca stâlp de telegraf
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Alexandru Ciucu și-ar dori să petreacă mai mult timp cu fetele lui: „E un subiect sensibil”. Ce ajutor și-a luat? „Ne mai ciondănim la teme”
image
Ce s-a ales de Andrei Ștefan, câștigătorul „Dansez pentru tine”, la 18 ani de la competiție! Cum arată acum și cu ce se ocupă

OK! Magazine

image
„N-a făcut niciodată dragoste cu mine. Nu știa cum!” Sex simbolul care a primit asemenea reproș avea alte calități în pat...