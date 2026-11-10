O țară europeană, aflată pe primul loc în clasamentul calității vieții, se pregătește să atragă peste 335.000 de angajați până în 2040, pe fondul unui deficit tot mai mare de personal. Autoritățile au simplificat procedurile de recrutare a lucrătorilor străini, inclusiv din afara Uniunii Europene, iar 20 de profesii beneficiază de reguli mai flexibile de angajare.

Luxemburg, considerată a doua cea mai sigură destinație din lume pentru turiști Foto: Pexels

Este vorba despre Luxemburg, stat care se bazează deja într-o proporție importantă pe forța de muncă venită din străinătate. Potrivit estimărilor Institutului General de Securitate Socială (IGSS), economia Marelui Ducat va avea nevoie de aproximativ 335.000 de recrutări în următorii 14 ani, în toate sectoarele de activitate.

Dintre acestea, 180.000 de angajări vor fi necesare pentru a înlocui persoanele care urmează să iasă la pensie, iar alte 155.000 vor acoperi locurile de muncă nou-create până în 2040.

Cifrele sunt prezentate într-un plan al Camerei de Comerț din Luxemburg, care avertizează că deficitul persistent de personal calificat riscă să afecteze performanța companiilor și competitivitatea economiei.

Problema este amplificată de îmbătrânirea populației și de scăderea numărului de persoane disponibile pe piața muncii. În aceste condiții, atragerea specialiștilor din străinătate devine una dintre principalele soluții pentru susținerea dezvoltării economice.

Aproape trei sferturi dintre angajați sunt cetățeni străini

Luxemburgul depinde deja într-o măsură considerabilă de lucrătorii internaționali. Potrivit Camerei de Comerț, aproximativ 74% dintre angajații țării sunt cetățeni străini.

Reprezentanții mediului de afaceri consideră însă că atragerea de personal nu este suficientă. Este nevoie și de măsuri prin care angajații să fie convinși să rămână în țară, iar familiile acestora să se poată integra mai ușor.

„Asigurarea sustenabilității și competitivității economiei noastre necesită orientări clare și măsuri specifice pentru a garanta disponibilitatea profilurilor diverse căutate de întreprinderi”, a declarat Carlo Thelen, directorul general al Camerei de Comerț din Luxemburg, potrivit unui comunicat.

Instituția a prezentat 34 de recomandări concrete, grupate în șase direcții strategice. Acestea vizează anticiparea competențelor de care va avea nevoie economia, promovarea Luxemburgului ca destinație internațională pentru specialiști, simplificarea formalităților administrative și integrarea angajaților străini și a familiilor lor.

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Printre inițiativele pregătite se numără înființarea unui ghișeu unic pentru recrutarea și integrarea talentelor internaționale, dar și un program destinat soților angajaților străini, care să îi ajute să se familiarizeze cu țara și să își găsească un loc de muncă.

Camera de Comerț consideră că trebuie valorificată inclusiv experiența profesioniștilor de peste 45 și 55 de ani, în timp ce inteligența artificială ar putea contribui la creșterea productivității și la simplificarea proceselor de recrutare.

Luxemburgul este unul dintre cele mai mici state din Europa, dar și unul dintre cele mai prospere. Marele Ducat se remarcă printr-un nivel ridicat de trai, stabilitate economică și siguranță, fiind o destinație atractivă pentru angajații din întreaga lume. În clasamentul Statista privind calitatea vieții în 2025, țara ocupă primul loc în Europa.

Ce meserii sunt căutate în Luxemburg

Deficitul de personal se resimte în mai multe sectoare ale economiei, de la finanțe și sănătate până la construcții, industrie și tehnologia informației.

În domeniul financiar și juridic, angajatorii caută specialiști în analiza riscurilor bancare, consultanți juridici, auditori și manageri de relații cu clienții.

În sectorul medical și al asistenței sociale există cerere pentru asistenți medicali, educatori pentru copii mici și personal de îngrijire. Totodată, companiile din IT au nevoie de dezvoltatori software, specialiști în securitate cibernetică și administratori de baze de date.

Și domeniul industrial oferă oportunități pentru persoanele cu pregătire tehnică. Lista profesiilor pentru care există un deficit sever de candidați a fost actualizată în martie 2026 și cuprinde 20 de ocupații.

Printre meseriile nou-introduse se numără cele din domeniul construcțiilor, în special montarea și repararea acoperișurilor, managementul și ingineria calității industriale, precum și instalarea și întreținerea echipamentelor industriale.

Luxemburgul a simplificat angajarea lucrătorilor din afara UE

Pentru a acoperi lipsa de personal, autoritățile au modificat procedurile de recrutare a cetățenilor din state care nu fac parte din Uniunea Europeană.

Astfel, angajatorii care caută personal pentru cele 20 de ocupații incluse pe lista profesiilor cu deficit sever beneficiază de o procedură accelerată pentru obținerea certificatului necesar angajării lucrătorilor străini.

Documentul emis de Agenția pentru Dezvoltarea Ocupării Forței de Muncă (ADEM) poate fi obținut în cel mult cinci zile lucrătoare de la confirmarea primirii cererii. Pentru celelalte ocupații, termenul este de șapte zile lucrătoare.