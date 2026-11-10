Propunerea lui Ilie Bolojan pentru Comisia SRI, respinsă de Parlament. Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc, înlocuite din delegația NATO

Propunerea PNL de înlocuire a deputatului Răzvan Prișcă cu Florin Roman în Comisia parlamentară pentru controlul activității SRI a fost respinsă, marți, de plenul reunit al Parlamentului. În urma votului secret, Roman a primit 151 de voturi pentru și 228 împotrivă. Tot în ședința de marți, Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc au fost înlocuite din Delegația permanentă a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO.

Deputatul Florin Roman Foto: arhivă, adevărul

Votul pentru înlocuirea lui Răzvan Prișcă a fost unul secret, cu buletine de vot. Din totalul de 383 de voturi, 151 au fost în favoarea lui Florin Roman, iar 228 împotrivă. În consecință, propunerea liberalilor nu a întrunit susținerea necesară.

În schimb, propunerea privind desemnarea unei deputate SOS România în structura parlamentară a fost aprobată cu 360 de voturi pentru și 19 împotrivă.

Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat au solicitat înlocuirea deputatului Răzvan Prișcă din Comisia parlamentară comună pentru exercitarea controlului asupra activității Serviciului Român de Informații. În locul acestuia fusese propus deputatul de Alba Florin Roman.

Răzvan Prișcă se numără printre parlamentarii liberali care au contestat în instanță deciziile conducerii PNL, în contextul conflictului intern din partid și al disputelor cu Ilie Bolojan.

Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc, înlocuite din delegația NATO

Tot marți, plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a aprobat înlocuirea parlamentarilor PNL Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc din Delegația permanentă la Adunarea Parlamentară a NATO. Propunerea a aparținut grupurilor parlamentare liberale.

Cele două vor fi înlocuite de Iulian Silviu Coșa și Robert Sighiartău.

O altă modificare în delegație a fost făcută la propunerea grupurilor PSD. Senatorul Daniel Zamfir, numit ministru al Economiei, a fost înlocuit cu Ionel Floroiu.

De asemenea, deputatul USR Ionuț Moșteanu a fost desemnat membru titular al delegației.

Parlamentarii au mai decis ca Victor Ponta să facă parte din Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre. Acesta îl înlocuiește pe Mădălin-Laurențiu Făget, la propunerea grupului parlamentar Uniți pentru România.

Conflictul din PNL, în centrul schimbărilor din Parlament

Modificările au loc pe fondul tensiunilor din interiorul PNL. Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc l-au criticat luni pe președintele partidului, Ilie Bolojan, după ce acesta le-a cerut liberalilor care au contestat în instanță deciziile formațiunii să își retragă acțiunile. În caz contrar, aceștia riscă să fie excluși din grupurile parlamentare ale partidului.

Nicoleta Pauliuc a transmis că nu este intimidată de ultimatumul liderului liberal, afirmând că „un astfel de gest nu este doar autoritar, ci și meschin și mărunt”, potrivit TVRInfo.

La rândul său, Alina Gorghiu a anunțat că nu își va retrage acțiunile din justiție pentru a-și păstra locul în grupul parlamentar și l-a acuzat pe Bolojan de „șantaj”. Ea i-a cerut liderului PNL să reanalizeze decizia, pe care a catalogat-o drept „ilegală”.

Printre liberalii care au contestat în instanță hotărârile adoptate la Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie se numără Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe, Adrian Veștea și Hubert Thuma.