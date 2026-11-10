Patru români, condamnaţi în Malta după ce au jefuit 11 persoane în patru zile. Unul a leșinat când a auzit ce pedeapsă riscă

Patru români au ajuns în fața unei instanțe din Malta şi au fost condamnaţi, după o serie de furturi comise în capitala țării. Unul dintre ei a leşinat şi apoi a început să plângă în timpul procesului, după ce a aflat câţi ani de închisoare riscă.

Cei patru români au reuşit să jefuiască 11 persoane în patru zile Foto: arhivă/Adevărul

Cei patru români au vârste cuprinse între 18 și 28 de ani și provin din aceeași zonă din România. Potrivit TVM News, trei dintre ei sunt frați, iar cel de-al patrulea locuiește în aceeași zonă Manolescu.

Este vorba despre Martinelli Bruno Adir, în vârstă de 18 ani, care lucrează la o brutărie, Manix Baboi, de 21 de ani, fără ocupație, Elvis Adir, de 25 de ani, angajat în construcții, și Florin Rambo Manolescu, de 28 de ani, mecanic. Cei patru au ajuns în fața instanței după ce, în doar patru zile, au jefuit 11 persoane în Valletta, capitala Maltei, în intervalul 2-5 noiembrie.

Zece dintre victime lor erau persoane trecute de 60 de ani. Românii au recunoscut în timpul interogatoriilor că vizau în mod special pe cei în vârstă, deoarece considerau că era mai ușor să-i fure, pentru că tinerii ar fi putut opune rezistență, iar șansele ca aceștia să aibă bani în numerar asupra lor erau mai mici.

Cum au fost prinşi

Cei patru români au furat bani și carduri bancare, acționând în diferite momente ale zilei, în special dimineața și după-amiaza. Primele reclamații au ajuns la poliție pe 2 noiembrie, iar numărul sesizărilor a crescut considerabil în zilele următoare. În total, anchetatorii au înregistrat 11 cazuri.

Polițiștii au analizat imaginile camerelor de supraveghere și fotografiile furnizate de victime, reușind să stabilească faptul că furturile erau comise de același grup de patru bărbați. Pe 6 noiembrie, agenții i-au identificat pe doi dintre suspecți la intersecția străzilor Merchants Street, St John Street și Melita Street și i-au arestat. La numai 15 minute distanță, ceilalți doi au fost găsiți în Castille Square și reținuți la rândul lor.

Odată ajunși la secția de poliție, cei patru nu au negat acuzațiile. Dimpotrivă, și-au recunoscut imediat vina și au declarat că au venit în Malta special pentru a comite furturi. Potrivit anchetatorilor, românii locuiau în trei apartamente diferite din Valletta, toate în apropierea zonelor în care acționaseră. Singura călătorie cu taxiul pe care o făcuseră fusese cea de la aeroport până în capitala malteză.

Mai mult, planul lor era să părăsească Malta chiar pe 6 noiembrie, în ziua în care au fost arestați. Banii găsiți asupra lor nu acopereau însă întreaga valoare a prejudiciului, deoarece o parte din sumele furate fusese deja trimisă familiilor lor.

Unul dintre hoţi a leşinat şi a început să plângă

În fața instanței, cei patru și-au recunoscut din nou vinovăția. În momentul în care magistratul le-a explicat că pedeapsa maximă prevăzută de lege pentru faptele comise este de 14 ani și nouă luni de închisoare, unul dintre români a leșinat și a căzut pe podeaua sălii de judecată. După ce și-a revenit, bărbatul a început să plângă.

Interpretul i-a explicat că durata menționată reprezenta pedeapsa maximă prevăzută de lege și nu însemna automat că aceasta urma să fie și condamnarea lor. Ședința a fost întreruptă pentru ca românul să primească îngrijiri medicale.

La reluarea ședinței, magistratul i-a întrebat individual dacă își mențin recunoașterea vinovăției şi toți au confirmat că admit acuzațiile.

În apărarea lor, românii au invocat situația socio-economică dificilă pe care o au acasă și faptul că fiecare are copii.

Acuzarea a cerut însă aplicarea unor pedepse efective cu închisoarea, mai mari decât minimul prevăzut de lege, având în vedere numărul furturilor și faptul că zece dintre victime erau persoane în vârstă.