 Von der Leyen promite în Bulgaria 50 de milioane de euro pentru Marea Neagră. Premierul Radev refuză să acuze Rusia fără dovezi | adevarul.ro
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Von der Leyen promite în Bulgaria 50 de milioane de euro pentru Marea Neagră. Premierul Radev refuză să acuze Rusia fără dovezi

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După întâlnirea de la București cu Nicușor Dan, șefa Comisiei Europene a discutat la Varna cu premierul bulgar Rumen Radev despre securitatea maritimă și a anunțat o finanțare europeană de 50 de milioane de euro pentru centrul comun de securitate de la Marea Neagră.

Preşedinta CE a anunţat 50 de milioane de euro pentru un centru de securitate la Marea Neagră.
Preşedinta CE a anunţat 50 de milioane de euro pentru un centru de securitate la Marea Neagră. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Uniunea Europeană va pune la dispoziție 50 de milioane de euro pentru înființarea centrului de securitate maritimă de la Marea Neagră, care va fi gestionat de România și Bulgaria. Ursula von der Leyen a făcut anunțul marți, 10 noiembrie, la Varna, unde s-a întâlnit cu premierul bulgar Rumen Radev. Finanțarea ar urma să ajute cele două țări să finalizeze proiectul mai repede, astfel încât centrul să poată deveni operațional în 2027.

Anunțul a venit în a doua zi a vizitei președintei Comisiei Europene în regiune. Luni, Ursula von der Leyen s-a aflat la București, unde a discutat cu președintele Nicușor Dan, iar marți a continuat deplasarea în Bulgaria. La Varna, a vizitat Academia Navală „Nikola Vaptsarov” și a susținut o conferință de presă alături de Rumen Radev.

Pe lângă cei 50 de milioane de euro destinați centrului comun, Comisia Europeană va oferi Bulgariei încă 10 milioane de euro pentru autoritățile care desfășoară misiuni de căutare și salvare pe mare, notează sofiaglobe.

Centru comun de securitate maritimă România - Bulgaria

Proiectul centrului maritim va fi pregătit de România și Bulgaria și urmărește să îmbunătățească supravegherea traficului naval și schimbul de informații despre situația din Marea Neagră.

Importanța lui a crescut pe fondul atacurilor asupra navelor comerciale din regiune. Centrul ar urma să contribuie la protejarea rutelor folosite pentru transportul mărfurilor, al energiei și al produselor alimentare provenite din Ucraina.

Ursula Von der Leyen a spus că România și Bulgaria trebuie să stabilească un calendar clar pentru finalizarea proiectului și a subliniat că acesta trebuie să înceapă să funcționeze cât mai curând.

„Într-un context mai larg, trebuie să facem operațional Centrul de securitate maritimă de la Marea Neagră, care va fi gestionat de Bulgaria și România. În acest sens, salut cooperarea maritimă tot mai strânsă dintre Bulgaria, România și Turcia”, a declarat ea, continuând:

„Este important ca acest centru să devină operațional cât mai curând. De aceea, vrem să stabilim termene clare pentru finalizarea lui și să oferim o finanțare dedicată, în valoare de 50 de milioane de euro, pentru acest centru de securitate maritimă de la Marea Neagră. Avem nevoie de el acum”.

La Varna, șefa Comisiei Europene a vorbit și despre atacurile asupra navelor comerciale, pe care le-a atribuit Rusiei.

 „Intenția din spatele acestor atacuri este clară: Rusia vrea să răspândească teama și incertitudinea în Europa. Cunoaștem acest mod de acțiune și ne consolidăm rezistența în fața lui. Așadar, puteți conta pe un răspuns european ferm și unit”, a mai spus ea.

Bulgaria, ajutor „în limita posibilităților" pentru Ucraina

În discuția de la Varna, premierul Rumen Radev a prezentat și sprijinul acordat de Bulgaria Ucrainei.

Rumen Radev a menționat exporturile de electricitate și energie către Ucraina, lucrările pentru repunerea în funcțiune a centralelor energetice și refacerea infrastructurii feroviare. El a precizat că Bulgaria își limitează ajutorul la resursele de care dispune, în condițiile în care țara se află în procedură de deficit excesiv.

„Prin urmare, acordăm sprijin în limitele posibilităților noastre financiare și în raport cu resursele de care dispunem. Aș dori însă să subliniez că Bulgaria nu blochează în niciun fel deciziile adoptate la nivelul Consiliului, prin consens, prin care fiecare stat este chemat să ofere sprijin în funcție de posibilități”, a punctat premierul bulgar.

Dorim să primim date suplimentare și fapte concrete pentru a stabili cine este autorul”, a spus Radev în conferința comună cu șefa Comisiei Europene.

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