Ryanair schimbă regulile pentru bagajele de cală începând de astăzi. Pasagerii trebuie să ajungă mai devreme la aeroport

Ryanair modifică programul de închidere a ghișeelor pentru predarea bagajelor de cală în toate aeroporturile în care operează. Pasagerii vor avea la dispoziție mai puțin timp pentru a-și preda bagajele înainte de plecare. Serviciile de preluare a bagajelor (bag drop) se vor închide cu 60 de minute înainte de ora programată de decolare, în loc de 40 de minute. Schimbarea se aplică de marți, 10 noiembrie 2026.

Ryanair modifică programul de închidere a ghișeelor pentru predarea bagajelor de cală. Foto: arhivă

Astfel, persoanele care au achiziționat servicii de transport pentru bagajele de cală trebuie să se asigure că le-au predat la ghișeele de check-in cu cel puțin o oră înainte de plecarea avionului. Noua regulă se aplică în toate aeroporturile în care operează Ryanair.

Compania aeriană susține că modificarea urmărește să reducă numărul pasagerilor care pierd zborurile pentru că nu reușesc să predea bagajele la timp.

Aproximativ 20% dintre pasagerii Ryanair plătesc pentru transportul bagajelor de cală, care trebuie înregistrate și predate la ghișeele din aeroport.

„Le reamintim pasagerilor care folosesc serviciile de drop-off bagaje să ajungă la aeroport din timp și să se asigure că au făcut check-in-ul și au predat bagajele înainte ca birourile de check-in și preluare bagaje să se închidă cu 60 de minute înainte de decolare. Restul de 80% dintre pasageri, care fac check-in online și nu au bagaj de cală, nu sunt afectați de această modificare”, a transmis compania.

În schimb, modificarea nu îi afectează pe cei aproximativ 80% dintre pasageri care fac check-in online și călătoresc fără bagaj de cală.

Șeful Ryanair anunță scumpiri ale biletelor de avion

De asemenea, șeful Ryanair, Michael O'Leary, avertizează că biletele de avion s-ar putea scumpi semnificativ anul viitor.

Potrivit acestuia, tarifele pentru călătoriile aeriene în Europa ar putea crește cu 10-20%, pe fondul reducerii numărului de locuri disponibile în avioane, ca urmare a falimentelor și preluărilor din industria transportului aerian.

„Anul viitor, vom asista la o creştere a tarifelor la călătoriile cu avionul în Europa, cred că de ordinul a 10%, 15% poate chiar 20%. În opinia mea, în următoarele 12 luni, vom vedea cea mai mare creştere a tarifelor aeriene din istoria Europei”, a declarat Michael O'Leary, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Bruxelles, potrivit Agerpres.

Ryanair ia în calcul măsuri dure

Ryanair analizează o serie de măsuri de reducere a costurilor, inclusiv înghețarea salariilor, diminuarea numărului de membri ai echipajului de la bord și extinderea utilizării inteligenței artificiale, în contextul creșterii accelerate a prețurilor la combustibil.

Directorul general al companiei, Michael O’Leary, a avertizat că efectele conflictului din Orientul Mijlociu continuă să se reflecte în prețul kerosenului. Pentru a limita impactul financiar, compania reevaluează toate categoriile de cheltuieli. Conducerea Ryanair spune că analizează „toate costurile la nivelul companiilor din grup”, cu accent pe renegocierea unor acorduri și pe eficientizarea operațiunilor.