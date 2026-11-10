Propunere-surpriză din PSD pentru șefia Curții de Conturi SURSE

Ministrul de Interne Marian Neacșu și liderul PSD Olt Paul Stănescu erau favoriți pentru șefia Curții de Conturi, însă liderul PSD Sorin Grindeanu a venit cu o variantă-surpriză.

Sorin Lazar Foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto

UPDATE 09.54 Sorin Lazăr, susținut de PSD pentru șefia interimară a Curții de Conturi

Ion Mocioalcă s-a răzgândit: nu dorește să intre în cursa pentru mandatul de președinte interimar, ci își dorește un mandat cu puteri depline. Însă liderii PSD nu vor să tranșeze acum negocierile pentru șefia instituției, ci așteaptă încă un an, susțin sursele politice pentru Adevărul. Motivul ține de guvernare. Ar putea apărea oricând o moțiune de cenzură, iar unii miniștri s-ar putea “refugia” la Curtea de Conturi. Până se mai liniștesc apele, PSD a decis să susțină pentru șefia interimară a Curții de Conturi un nume mai puțin cunoscut: Sorin Lazăr. În prezent, Lazăr ocupă funcția de consilier al Curții de Conturi.

În prezent, Ion Mocioalcă este vicepreședinte al Curții de Conturi, fiind numit de PSD în 2023 pentru un mandat de 9 ani. Va prelua funcția de președinte momentan ca interimar, până când partidele vor ajunge la un acord pe întreaga componență a Curții de Conturi, susțin sursele citate. Votul urmează să aibă loc astăzi în Parlament.

Ion Mocioalcă. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Curtea de Conturi nu mai are un președinte cu puteri depline din iulie 2025, când Mihai Busuioc a fost numit judecător la CCR cu sprijinul PSD. Ulterior, Mirela Călugăreanu a preluat șefia interimară a instituției, fiind susținută tot de PSD, însă mandatul său a expirat la începutul acestei luni.

Cine este Ion Mocioalcă

Ion Mocioalcă, fost baron PSD de Caraș-Severin și socrul fiului unui fost interlop din Vâlcea, a avut cinci mandate de deputat și unul de senator.

În urmă cu trei ani, DNA Timișoara a închis un dosar penal care-l avea ca suspect cu doar patru zile înainte ca acesta să fie numit de Parlament în funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi.

Concret, pe 10 octombrie 2023, Mocioalcă a fost ales de plenul reunit al Camerei Deputaților şi Senatului, după ce dosarul său a fost clasat de la DNA pe 6 octombrie 2023. Cu o zi înainte, el a demisionat din funcția de senator PSD, pentru a fi numit la Curtea de Conturi.

Mocioalcă este un apropiat al lui Ilie Sârbu, fost consilier al Curții de Conturi 9 ani, dar și al lui Victor Ponta. Mocioalcă a fost mâna dreaptă a lui Ioan Talpeș, director SIE între 1992 și 1997, potrivit portalului Integritate pe bune, iar numele său a apărut în scandalul deputaților cu dosare de rețea la securitate. A devenit parlamentar în 2000 și s-a înscris la un curs al Colegiului de Apărare condus de Gabriel Oprea.