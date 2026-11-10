Petrișor Peiu anunță că va cere din nou autorizarea protestului pentru Georgescu: „Poți să oprești un popor întreg să-și exprime nemulțumirea?”

Susținătorii lui Călin Georgescu au depus o nouă cerere de autorizare pentru protestul programat sâmbătă, 14 noiembrie, în Parcul Izvor din București, după ce Primăria Capitalei a refuzat să avizeze manifestația. Anunțul a fost făcut de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, care a susținut că oamenii au dreptul să își exprime nemulțumirea chiar și în lipsa unei autorizații.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Foto: Facebook/AUR

Întrebat la Antena 3 CNN dacă AUR a contestat refuzul municipalității sau a solicitat din nou aprobarea manifestației, Peiu a confirmat existența unei noi cereri. El a precizat însă că aceasta nu a fost depusă de partid, ci de persoane fizice care îl susțin pe fostul candidat la prezidențiale.

„Susținem acest protest, participăm la el și îi ajutăm pe toți membrii și simpatizanții noștri care vor să participe la acest protest să ajungă în București”, a declarat liderul senatorilor AUR, care a spus că probabil va lua parte și el la manifestație.

Întrebat dacă oamenii vor ieși în stradă chiar și fără avizul Primăriei, Peiu a sugerat că nimeni nu poate împiedica populația să își exprime nemulțumirea.

„Poți să oprești un popor întreg să-și exprime nemulțumirea și frustrarea, sau, mă rog, jumătate din popor?”, a afirmat acesta.

Peiu respinge avertismentele Jandarmeriei

Primăria Capitalei a refuzat să avizeze protestul, invocând avertismentele Jandarmeriei și Poliției privind riscul unor incidente violente. Potrivit municipalității, autoritățile au identificat în mediul online mesaje agresive, inclusiv îndemnuri la folosirea armelor albe, la vărsare de sânge și amenințări la adresa instituțiilor.

Deși organizatorii ar fi declarat 50 de participanți, autoritățile au constatat o mobilizare pentru transportul protestatarilor din 39 de județe. Un alt factor de risc menționat a fost suprapunerea manifestației cu meciul de fotbal România – Polonia, care ar putea atrage în București suporteri polonezi.

Peiu a respins însă avertismentele Jandarmeriei, pe care le-a catalogat drept „din sfera ridicolului”. El a susținut că suporterii polonezi nu ar avea motive să se alăture unei manifestații cu o miză strict națională și a afirmat că organizatorii vor asigura ordinea și disciplina în rândul propriilor participanți.

„Deci, încă o dată, asta cred că este iarăși din sfera ridicolului. În ce țară din lume s-a pomenit ca suporterii unei echipe venite să joace cu echipa de fotbal locală să se alăture unui protest care nu are decât incidențe locale? Ce îi spui unui polonez? Un protest pentru drepturi și libertăți în România? Dacă mă duc în Polonia, mă duc să particip la mitinguri cu miză locală, națională? Nu. În primul rând, oameni ăia, cum vor coborî din avion sau vor ajunge în centru, se vor duce în Centrul Vechi să umple terasele și să-și caute bere. Sau ce? Mă rog, e cam frig pentru bere”, a spus liderul AUR.

Liderul AUR a mai spus că persoanele care incită la violență în mediul online ar trebui identificate și anchetate individual, susținând că nu poate exista o responsabilitate colectivă pentru eventualele infracțiuni comise la protest.

Reprezentanți ai AfD, așteptați la București

Potrivit surselor Antena 3 CNN, la manifestația anunțată de AUR și-ar fi anunțat participarea și reprezentanți ai partidului german Alternativa pentru Germania (AfD). Organizatorii ar fi intenționat să aducă la București reprezentanți din 45 de țări. Nu este clar dacă la eveniment va participa și lidera formațiunii, Alice Weidel.

Întrebat despre prezența reprezentanților AfD, Peiu a spus că nu este implicat în organizare și că nu știe cine va veni, dar a precizat că le reproșează declarațiile recente ale liderei partidului.

Pe 28 octombrie, Alice Weidel a susținut, într-un mesaj publicat pe platforma X, că migranții români profită de sistemul german de protecție socială. Afirmațiile au fost respinse de Ministerul Afacerilor Externe. Pe 5 noiembrie, Petrișor Peiu a criticat la rândul său declarațiile, pe care le-a calificat drept „un neadevăr, o nedreptate și o formă rară de ridicol politic”.