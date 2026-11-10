 Scuza premierului Luca Niculescu după incidentul tehnic de la Cernavodă. „Niciodată nu au existat 100 de zile de întrerupere a funcționării reactoarelor” | adevarul.ro
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Radu Miruță, la Interviurile Adevărul

Scuza premierului Luca Niculescu după incidentul tehnic de la Cernavodă. „Niciodată nu au existat 100 de zile de întrerupere a funcționării reactoarelor”

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Premierul Luca Niculescu a explicat că la CNE Cernavodă a fost un ”incident tehnic” care a venit după trei luni de pauză în funcţionarea centralei. El a precizat că niciodată nu a existat o pauză de 100 de zile în funcţionarea celor două reactoare.

Luca Niculescu, prim ministru
Luca Niculescu, prim ministru Foto: Facebook/Luca Niculescu

„La Cernavodă a fost un incident tehnic. (...) A venit după trei luni de pauză acest incident. Niciodată nu s-a întâmplat să existe 100 de zile de pauză în funcţionarea unor reactoare”, a afirmat, marţi, în cadrul unor declaraţii de presă, premierul Luca Niculescu.

El a precizat că CNE Cernavodă înseamnă foarte mult pentru securitatea energetică a ţării, aproape 20% din producţia de energie din România.

Premierul a afirmat că se vor face verificări în legătură cu situaţia de la CNE Cernavodă.

„Sunt verificări, am văzut că este o analiză care a început. O să ţin deja legătura cu ministrul Energiei, care ţine în permanenţă legătura cu cei de la Nuclearelectrica. Dar, da, este clar că nu ne doream un asemenea incident, dar este de asemenea clar că se va termina”, a transmis Luca Niculescu.

Întrebat dacă ar fi de aşteptat incidente la iarnă în privinţa funcţionării CNE Cernavodă, premierul a răspuns: „Depinde cum va arăta regimul hidrologic, dar din informaţiile pe care le avem, nu ne aşteaptă o iarnă care să fie foarte secetoasă. Dar ce am spus şi când ne-am văzut la Cernavodă, ceea ce trebuie să facem este să ne asigurăm că pe termen lung astfel de situaţii nu se vor repeta. De aceea, proiectul Bala 2 despre care v-am vorbit, care înseamnă mai multă apă pentru reactoarele 1 şi 2, dar şi cele care vor fi construite, 3 şi 4, de la Cernavodă, este atât de important”.

Ce spune ministrul Chișăliță

Defecţiunea apărută luni seara la Unitatea 1 de la Cernavodă a fost în zona instalaţiei tehnologice de producere a energiei electrice, la turbina de abur, şi în prezent se desfăşoară o analiză tehnică la faţa locului, a declarat, marţi, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă.

„N-a fost o problemă la nivelul reactorului. A fost o problemă în zona instalaţiei tehnologice de producere a energiei electrice, respectiv la turbina de abur. În momentul de faţă, colegii sunt acolo pentru a analiza efectiv ce s-a întâmplat şi pentru a stabili în cât timp se va pune în producţie această turbină. (...) Este o comisie la faţa locului şi mi-au promis că până la ora 11:00 o să îmi dea absolut toate elementele care sunt necesare a fi cunoscute de minister", a spus Chisăliţă.

Acesta a mai menţionat că reactorul 2 este în pregătire pentru a fi repornit, dar va şti mai multe amănunte după primirea raportului de la Cernavodă.

„Reactorul numărul doi e în faza de a fi pregătit. Sunt elementele, de asemenea, care se desfăşoară în momentul de faţă la Cernavodă. La momentul în care o să primesc raportul pentru ce s-a întâmplat aseară la unitatea numărul unu, o să avem şi elemente suplimentare pentru unitatea numărul doi", a afirmat ministrul.

În ceea ce priveşte asigurarea cu apă a centralei, Chisăliţă a subliniat că sunt două măsuri care urmează să fie luate, una pe termen scurt, una pe termen lung, ambele fiind în momentul de faţă în faza de analiză tehnică la nivelul instituţiilor de proiectare, pentru a se stabili concret în cât timp se poate asigura un nivel al apei care să nu mai creeze probleme.

Pe de altă parte, ministrul a precizat că există un plan pentru retehnologizarea unităţii 1, care va mai merge până în anul următor. Retehnologizarea a început deja, fiind în derulare o serie de măsuri pregătitoare.

„Exact, data care va fi stabilită pentru oprirea în vederea retehnologizării o să o comunice compania SNN", a punctat Chisăliţă.

Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice (CNE) Cernavodă a fost deconectată luni seara de la Sistemul Energetic Naţional (SEN), din cauza unei defecţiuni apărute în partea clasică a reactorului, fără niciun impact asupra securităţii nucleare, a anunţat SN Nuclearelectrica.

Premierul Luca Niculescu a anunțat sâmbătă, 7 noiembrie, că Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost repornită după aproape 100 de zile de oprire cauzate de nivelul scăzut al Dunării. Potrivit șefului Executivului, reactorul funcționează deja la jumătate din capacitate și va ajunge la nivelul maxim de producție în decurs de o zi.

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