Târgurile de Crăciun ascunse sub pământ. Orașul din Olanda care atrage turiști în peșteri

Într-un orășel din Olanda, spiritul Crăciunului nu se simte doar pe străzile împodobite și în piețele luminate, ci și în adâncul pământului. Galerii săpate cu sute de ani în urmă, sub un deal și chiar sub ruinele unui castel medieval, se umplu de brazi, luminițe, decorațiuni și standuri cu daruri.

Târgul de Crăciun din Peștera de Catifea. Foto: kerststadvalkenburg

Pereți de piatră, arcade vechi și coridoare răcoroase, luminate de mii de beculețe, în care globurile, ornamentele și standurile cu daruri aduc culoare și căldură. Printre galerii se răspândește mirosul bunătăților de sezon, iar vizitatorii se plimbă printr-un târg de Crăciun cu totul neobișnuit.

Nu este decorul unui film despre sărbătorile de iarnă, ci una dintre cele mai neobișnuite tradiții din Europa.

În Valkenburg, un orășel din sudul Olandei, aproape de granițele cu Belgia și Germania, Crăciunul se sărbătorește și în subteran. În fiecare an, două foste cariere de piatră sunt transformate în târguri de sărbători, iar galeriile lor devin locuri în care istoria și atmosfera de iarnă se întâlnesc într-un decor greu de găsit în altă parte.

Cele două târguri, Gemeentegrot și Fluweelengrot, își deschid porțile pe 13 noiembrie 2026 și îi așteaptă pe vizitatori până pe 30 decembrie. În aceeași perioadă, întregul oraș intră în atmosfera festivalului „Christmas Town”, cu parade, spectacole, instalații luminoase și piețe de Crăciun la suprafață.

Mii de luminițe într-un labirint săpat în piatră

Primul popas este Gemeentegrot, sau Peștera Municipală, aflată la poalele dealului Cauberg. Aici se găsește cel mai mare târg de Crăciun subteran din Europa, potrivit site-ului oficial.

Coridoarele lungi, săpate de-a lungul secolelor pentru extragerea pietrei de marnă, se transformă în această perioadă într-un adevărat labirint al sărbătorilor. Pereții reci de piatră capătă în preajma sărbătorilor de iarnă o cu totul altă înfățișare. Luminițele și decorațiunile împodobesc galeriile, iar standurile cu ornamente, cadouri și produse artizanale îi invită pe vizitatori să se oprească la fiecare pas. Într-un colț pot găsi decorațiuni pentru brad, în altul, mici daruri sau delicatese locale. Nu lipsesc nici locurile în care pot lua o gustare ori se pot opri la o băutură caldă, înainte de a continua plimbarea prin tunelurile luminate.

Foto: kerstmarktgemeentegrot.nl

Farmecul târgului vine tocmai din contrastul dintre locul în care se desfășoară și atmosfera pe care o creează. Deasupra, iarna își face simțită prezența pe străzile orașului, în timp ce în subteran vizitatorii se plimbă printre tarabe, brazi și ornamente, la adăpost de ploaie și vânt.

Peştera de Catifea de sub ruinele unui castel medieval

A doua oprire este Fluweelengrot, cunoscută drept Peștera de Catifea. Galeriile sale se întind chiar sub ruinele Castelului Valkenburg, o fortificație medievală ridicată pe dealul care domină localitatea.

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Dacă primul târg impresionează prin dimensiunea galeriilor, acesta afascinează prin povestea sa istorică aparte.

Tunelurile au fost folosite de-a lungul timpului în mai multe scopuri, inclusiv ca locuri de refugiu în perioade de război. Pe pereții de marnă au rămas desene, inscripții și semne lăsate de oamenii care au trecut pe acolo. Printre ele se află și semnăturile unor soldați americani, datate 1945, după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, se arată pe site-ul oficial al târgului de Crăciun organizat aici.

1/2 targ Craciun pestera 02 kerststadvalkenburg jpg Foto: kerststadvalkenburg

De ani buni, în locul celor care căutau adăpost sau traversau tunelurile în alte vremuri, sosesc turiști dornici să descopere decorațiunile de Crăciun, să cumpere cadouri și să se bucure de atmosfera târgului. Peste 60 de standuri sunt amenajate în peșteră, printre sculpturi, picturi murale și încăperi cu povești vechi.

În 2026, târgul marchează cea de-a 27-a ediție.

Cât costă vizita la târgurile subterane

Cele două peșteri au intrări și bilete separate, iar tarifele diferă în funcție de ziua vizitei. Pentru adulți, biletul la fiecare dintre târguri costă 9 euro de luni până joi și 11 euro de vineri până duminică. Copiii cu vârste între 5 și 11 ani plătesc 6,50 euro, iar cei de până la 4 ani au acces gratuit. Pentru grupurile de cel puțin 20 de persoane se acordă o reducere de 50 de cenți din tariful obișnuit.

Târgurile sunt deschise zilnic între orele 11:00 și 19:00 în timpul săptămânii, respectiv între 10:00 și 19:00 în weekend. Pe 25 decembrie sunt închise, iar în ajunul Crăciunului și în ultima zi de funcționare au program redus.

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Cei care vor să vadă ambele peșteri ar trebui să își rezerve suficient timp: organizatorii recomandă aproximativ o oră și jumătate pentru fiecare vizită și rezervarea biletelor în avans, deoarece accesul se face în intervale orare, iar în weekend locurile se ocupă repede.

Crăciun şi pe străzile luminate din Valkenburg

După ce ies din subteran, vizitatorii găsesc un oraș care pare să fi îmbrăcat hainele de sărbătoare dintr-un capăt în altul. Valkenburg organizează festivalul „Christmas Town” între 13 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027, iar centrul istoric devine scena unor parade cu care alegorice iluminate, dansatori și personaje costumate.

Procesiunile străbat străzile vechi, printre clădiri decorate și vitrine pregătite pentru Crăciun. Turiștii pot continua plimbarea prin piețele de sezon, se pot opri la standurile cu bunătăți sau pot urmări spectacolele organizate în diferite locuri ale orașului. În program sunt incluse și alte atracții, precum expoziții de sculpturi în nisip și evenimente dedicate poveștii Crăciunului.

Astfel, o vizită la Valkenburg nu înseamnă doar intrarea într-o peșteră decorată pentru sărbători. Este o plimbare între două lumi: cea subterană, cu galerii vechi transformate în târguri, și cea de la suprafață, unde luminile, paradele și forfota din centrul istoric dau orașului aerul unei povești de iarnă.