Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Adevărul
Țara din Europa în care elevii de liceu învață să piloteze drone militare, în cadrul programelor școlare

Publicat:

Un liceu militar din Polonia a introdus în programa elevilor un curs de pilotare a dronelor, parte a unui program pilot coordonat de Ministerul Apărării de la Varșovia. Tinerii învață să folosească simulatoare pentru misiuni tactice, pregătindu-se astfel să intervină împotriva eventualelor amenințări aeriene. 

Elev, la un curs de pilotare a dronelor FOTO:X/USA Europa
Elev, la un curs de pilotare a dronelor FOTO:X/USA Europa

Tinerii se antrenează pe un simulator, dar pentru Polonia ameninţarea pare reală. În septembrie, avioane de vânătoare ale polonezilor şi ale aliaţilor din NATO au intervenit împotriva a circa 20 de drone care au pătruns ilegal în spaţiul aerian al ţării. Mijloacele clasice au reuşit să doboare doar trei drone.

Instruirea pentru pilotarea dronelor, care ar putea interveni mai eficient împotriva unor arme de acelaşi tip, începuse deja de câteva zile la liceul militar din Legnica, în sud-vestul Poloniei, sub coordonarea ministerului apărării de la Varşovia.  

Primii 18 cursanți ai programului au fost numiți „pionieri” de către directorul cursului, Tomasz Zachariasz. El a menţionat că în ziua incidentului cu dronele venite dinspre est - considerate cu certitudine ruseşti de autorităţile poloneze - elevii au întrebat „imediat” când au sosit dacă cele întâmplate pot corespunde scenariilor din lecţiile lor, potrivit Agerpres.

Unul dintre viitorii piloți, Bartosz Ladocha, în vârstă de 15 ani, spune că a ales acest curs pentru că „este o meserie promițătoare” și că întotdeauna și-a dorit să facă parte din armată. „Observând Ucraina, am realizat că dronele sunt cu adevărat foarte importante”, adaugă el.

Polonia, unul dintre cei mai fermi susținători ai Ucrainei, și-a creat o unitate specială pentru drone și intenționează să achiziționeze vehicule aeriene fără pilot în valoare de 46 de milioane de euro în acest an.

La începutul lunii octombrie, Polonia a dejucat un plan de atacuri teroriste pregătite de serviciile militare de informații rusești, GRU. Explozibili puternici, camuflați în cutii de conservă, erau îngropați în cimitire și urmau să fie folosiți împreună cu drone pentru atacuri în Polonia, Germania și Lituania

Autoritățile poloneze au arestat un agent rus, Vladislav G., care a acționat sub coordonarea GRU. Ancheta arată că acesta a fost instruit să sape în cimitire și să transporte cutii-bombă către locații precise lângă Łódź. La prima vedere, conservele păreau banale, dar conțineau explozibili puternici. 

Europa

