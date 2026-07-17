Suspiciuni de spionaj la München. Un cetăţean moldovean a fost arestat după ce a ridicat o dronă în apropierea unei companii de armament

Un cetățean moldovean în vârstă de 37 de ani a fost reținut la München după ce a ridicat o dronă în apropierea unei companii germane de armament. Procurorii îl suspectează că a realizat imagini și înregistrări video cu informații sensibile pentru securitatea națională.

Un cetățean moldovean a fost arestat miercuri, 15 iulie, la München, după ce a ridicat o dronă în apropierea sediului unei companii germane de armament. El este anchetat pentru suspiciuni de spionaj, după ce procurorii germani au stabilit că imaginile și înregistrările realizate cu drona ar putea viza informații sensibile pentru securitatea națională. Anchetatorii suspectează că materialele urmau să ajungă la o entitate străină sau la o organizație interzisă, potrivit Parchetului din München.

Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, ar fi lansat drona miercuri, în jurul orei 18.00, în zona obiectivului militar şi, susţin anchetatorii, ar fi realizat mai multe fotografii și înregistrări video.

„Există suspiciunea că el ar fi realizat cu ajutorul acestei drone fotografii şi înregistrări video sensibile din punctul de vedere al securităţii naţionale, pentru a le transmite unei entităţi străine sau unei organizaţii interzise”, a transmis Parchetul din München, citat de t-online.

Poliția l-a reținut pe suspect în aceeași seară, în apropierea companiei de armament, după ce mai multe persoane au alertat autoritățile cu privire la prezența dronei. Ulterior, un judecător a dispus arestarea preventivă a acestuia.

Autoritățile germane nu au precizat numele companiei vizate. În zona Münchenului se află, însă, mai multe firme importante din industria de apărare, printre care producătorul franco-german de tancuri KNDS, o unitate a Airbus Defence and Space și compania Hensoldt, specializată în sisteme electronice militare. Orașul găzduiește și numeroase companii mai mici și startup-uri din sectorul apărării.

Incidentul de la München are loc într-un moment în care autoritățile germane sunt tot mai preocupate de folosirea dronelor în apropierea unor obiective considerate importante pentru securitatea națională.

În ultimele luni, Germania a raportat mai multe situații în care drone neautorizate au fost observate deasupra sau în apropierea unor zone sensibile, precum aeroporturi, baze militare și infrastructuri energetice.

Aceste incidente au determinat Berlinul să ia măsuri suplimentare pentru protejarea acestor obiective. Printre măsurile adoptate se numără extinderea atribuțiilor poliției federale și ale armatei germane (Bundeswehr), care pot interveni împotriva dronelor considerate un pericol.

Ancheta de la München se desfășoară în contextul în care Germania, unul dintre principalii susţinători, financiar și militar, ai Kievului, acuză Moscova că desfășoară operațiuni de spionaj, sabotaj și influențare în mai multe state europene, în timp ce Rusia neagă orice implicare.