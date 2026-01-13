Ungaria a stabilit data alegerilor parlamentare. Ce arată sondajele

Preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok, a anunțat data alegerilor parlamentare, relatează MTI și agențiile de presă. Sulyok îi încurajează pe toţi cetăţenii ungari să participe la aceste alegeri legislative, potrivit Agerpres.

„Am fixat data alegerilor legislative din 2026. Scrutinul se va desfăşura duminică, 12 aprilie 2026.”, a transmis acesta pe Facebook.

„Alegerile libere sunt baza democraţiei reprezentative şi un eveniment deosebit de exprimare a suveranităţii poporului, în care fiecare cetăţean ungar cu drept de vot poate lua o decizie liberă şi responsabilă pentru a modela viitorul Ungariei”, a anunțat biroul prezidenţial, adăugând că data alegerilor a fost stabilită cât mai curând posibil în conformitate cu Constituţia şi legislaţia electorală ungare.

Pentru prima dată de la preluarea puterii în 2010, premierul naţionalist Viktor Orban se va confrunta cu un contracandidat puternic din partea opoziţiei: Peter Magyar, al cărui partid de centru-dreapta Tisza conduce în preferinţele electoratului ungar în majoritatea sondajelor de opinie.

Aliat apropiat al președintelui american Donald Trump, dar și al celui rus, Vladimir Putin, şi al Chinei, Viktor Orban (62 de ani), are relaţii tumultuoase cu Bruxelles-ul, pe care îl acuză că încurajează războiul în Ucraina. Acesta se prezintă ca o „alegere sigură” într-o lume instabilă și a introdus recent o serie de măsuri sociale.

Contracandidatul său, Peter Magyar (44 de ani) s-a angajat să lupte contra „corupţiei generalizate” şi să deblocheze miliardele de euro îngheţate de Uniunea Europeană din cauza atingerilor aduse de Budapesta statului de drept.

Afişând poziţii anti-imigraţie chiar mai stricte decât Orban, el a schiţat o politică externă pro-occidentală, afirmând că va depune eforturi pentru a face din Ungaria un aliat fiabil în cadrul NATO şi al UE şi exprimând critici faţă de China şi Rusia.

Ce arată sondajele

În afară de principalele partide, Fidesz şi Tisza, are șanse de a accede în parlament partidul de extremă dreapta Patria Noastră, dar niciuna dintre dintre celelalte formaţiuni politice, potrivit celor mai recente sondaje.

Sondajul realizat de POLITICO arată că partidul de opoziție Tisza din Ungaria conduce cu 49% din voturi, devansând partidul de guvernământ Fidesz al lui Orbán, cu 37% din intențiile de vot.