search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ungaria a stabilit data alegerilor parlamentare. Ce arată sondajele

0
0
Publicat:

Preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok,  a anunțat data alegerilor parlamentare, relatează MTI și agențiile de presă. Sulyok îi încurajează pe toţi cetăţenii ungari să participe la aceste alegeri legislative, potrivit Agerpres.

FOTO FACEBOOK
FOTO FACEBOOK

„Am fixat data alegerilor legislative din 2026. Scrutinul se va desfăşura duminică, 12 aprilie 2026.”, a transmis acesta pe Facebook.

„Alegerile libere sunt baza democraţiei reprezentative şi un eveniment deosebit de exprimare a suveranităţii poporului, în care fiecare cetăţean ungar cu drept de vot poate lua o decizie liberă şi responsabilă pentru a modela viitorul Ungariei”, a anunțat biroul prezidenţial, adăugând că data alegerilor a fost stabilită cât mai curând posibil în conformitate cu Constituţia şi legislaţia electorală ungare.

Pentru prima dată de la preluarea puterii în 2010, premierul naţionalist Viktor Orban se va confrunta cu un contracandidat puternic din partea opoziţiei: Peter Magyar, al cărui partid de centru-dreapta Tisza conduce în preferinţele electoratului ungar în majoritatea sondajelor de opinie.

Aliat apropiat al președintelui american Donald Trump, dar și al celui rus, Vladimir Putin, şi al Chinei, Viktor Orban (62 de ani), are relaţii tumultuoase cu Bruxelles-ul, pe care îl acuză că încurajează războiul în Ucraina. Acesta se prezintă ca o „alegere sigură” într-o lume instabilă și a introdus recent o serie de măsuri sociale.

Contracandidatul său, Peter Magyar (44 de ani) s-a angajat să lupte contra „corupţiei generalizate” şi să deblocheze miliardele de euro îngheţate de Uniunea Europeană din cauza atingerilor aduse de Budapesta statului de drept.

Afişând poziţii anti-imigraţie chiar mai stricte decât Orban, el a schiţat o politică externă pro-occidentală, afirmând că va depune eforturi pentru a face din Ungaria un aliat fiabil în cadrul NATO şi al UE şi exprimând critici faţă de China şi Rusia.

Ce arată sondajele

În afară de principalele partide, Fidesz şi Tisza, are șanse de a accede în parlament partidul de extremă dreapta Patria Noastră, dar niciuna dintre dintre celelalte formaţiuni politice, potrivit celor mai recente sondaje.

Sondajul realizat de POLITICO arată că partidul de opoziție Tisza din Ungaria conduce cu 49% din voturi, devansând partidul de guvernământ Fidesz al lui Orbán, cu 37% din intențiile de vot.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
digi24.ro
image
Gerul extrem în România face primele victime: un adolescent a murit singur în casă după ce a aprins focul în sobă
stirileprotv.ro
image
Bucureștiul, după Nicușor Dan! „Nu mai are BANI nici să treacă strada” Ciprian Ciucu a făcut calculul! Ce propune noul primar al Capitalei
gandul.ro
image
Cum ne putem proteja de frig? Recomandările Ministerului Sănătății
mediafax.ro
image
E vestea începutului de an! Peste 1 milion de români sunt vizați direct: „Va asigura 1 la sută din PIB-ul României”
fanatik.ro
image
Dmitri Medvedev l-a luat peste picior pe Donald Trump și i-a spus să anexeze Groenlanda, altfel, locuitorii ar putea vota aderarea la Rusia: „Nicio steluță nouă pe steagul SUA”
libertatea.ro
image
Statele Unite către cetăţenii americani: Părăsiți imediat Iranul. Ce înseamnă „Destinație nivel 4”
digi24.ro
image
Vin facturile în Superliga, iar cluburile au primit note de plată uriașe la gaze. „Doamne, ferește! Suma e de domeniul fantasticului”
gsp.ro
image
Anunțul făcut de Ilie Bolojan, după întâlnirea de la Palatul Victoria: "Guvernul va susţine organizarea acestor evenimente"
digisport.ro
image
Grok intră puternic în zona militară. Pentagonul și Elon Musk anunță o alianță incredibilă
stiripesurse.ro
image
„L-au împușcat în inimă și i-au zdrobit capul. Au spus că a căzut de la înălțime”. Morgile din Iran sunt pline cu cadavrele tinerilor
antena3.ro
image
Cu cadavrul pe canapea. Un gălățean și-a ținut soția moartă în casă, pentru că nu avea bani de înmormântare
observatornews.ro
image
Cum arată acum Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii. E transformată total!
cancan.ro
image
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
prosport.ro
image
De ce este recomandat să dormi cu ușa dormitorului deschisă și cum îți îmbunătățește somnul
playtech.ro
image
Pericolul mortal din apartamente în perioadele de ger. Avertismentul lansat de un expert în energie: ”Omoară la fel orice om”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Ce zice băiatul tau când vede asemenea poze?" Diana Munteanu, în costum de baie în zăpadă
digisport.ro
image
Legumicultor: O să ducem copiii ca la muzeu în fermele româneşti. Mercosur ne afectează la tomate
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
Noul ministru al Apărării, anunţ oficial despre armata obligatorie. Ce trebuie să ştie tinerii de peste 18 ani din România
romaniatv.net
image
Armata obligatorie în România? Anunț de ultimă oră de la Ministerul Apărării
mediaflux.ro
image
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Predicțiile înfricoșătoare ale Babei Vanga pentru 2026, făcute publice
actualitate.net
image
Rețeta de sarmale grecești. Cum se prepară Dolmades
click.ro
image
Ce pensie încasează Aurel Pădureanu. Văduvul Corneliei Catanga primește ajutor financiar: „Mi-a venit întreținerea 800 de lei la două persoane. E foarte greu!”
click.ro
image
Cum a topit Romanița Iovan 24 de kilograme în jumătate de an: „Un mic truc este carafa cu apă în care se pune un ban sau o linguriţă de argint”
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Mama-i mamă chiar și prințesă. În ce mod adorabil a strigat-o Prințul George pe Kate Middleton în public
okmagazine.ro
Împăratul Naruhito și Împărăteasa Masako, Prințul Fumihito Akishino, Prințesa Kiko, Prințesa Kako, Prințesa Aiko la Spring Garden Party Agenția Imperială 2 jpg
Incestul a guvernat Coroana japoneză! Monarhia niponă a avut 11 căsătorii între frați și surori
okmagazine.ro
Marlon Brando, Michael Jackson foto Profimedia jpg
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!
clickpentrufemei.ro
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„La Măruță”, eliminată din grilă de Inteligența Artificială. Ce nu se știe despre întreruperea emisiunii
image
Rețeta de sarmale grecești. Cum se prepară Dolmades

OK! Magazine

image
Viitoarea Regină a Iordaniei, mai modernă decât soacra sa, Rania. Prima apariție din 2026, foarte șic pentru cutumele musulmane

Click! Pentru femei

image
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea dacă renunți la alcool o lună de zile?