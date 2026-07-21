Legendara jucătoare de șah maghiară Judit Polgár refuză propunerea de a deveni președinta Ungariei

Fosta campioană mondială la șah Judit Polgár a refuzat propunerea premierului ungar Péter Magyar de a candida pentru funcția de președinte al Ungariei, afirmând că nu se consideră pregătită să își asume responsabilitatea de a uni o societate profund divizată, relatează Euronews .

Într-un mesaj publicat luni pe rețelele sociale, Polgár a explicat că nu poate accepta oferta.

„Nu simt că am puterea de a-mi asuma responsabilitatea istorică de a uni o națiune divizată și, din acest motiv, nu pot accepta această invitație”, a transmis ea.

Fosta șahistă a adăugat că îl va sprijini pe viitorul șef al statului, cu condiția ca acesta să fie independent și respectat.

„Voi face tot ce îmi stă în putere pentru a susține noul președinte al Republicii, independent și respectat, în îndeplinirea acestor obiective”, a scris Polgár.

Candidatura, susținută de partidul Tisza

Declarația vine după ce grupul parlamentar al partidului de guvernământ Tisza i-a propus oficial candidatura. Totuși, decizia a stârnit critici din partea unor observatori, care au remarcat că nominalizarea nu a fost precedată de o consultare publică amplă, deși aceasta fusese promisă anterior.

Premierul Péter Magyar i-a mulțumit lui Judit Polgár pentru contribuția sa la imaginea și dezvoltarea Ungariei.

„Dragă Judit, îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru Ungaria. Cred că pot vorbi în numele a milioane de maghiari când spun că vom continua să contăm pe tine, chiar dacă într-un alt rol”, a transmis acesta.

Cu o zi înainte, Magyar o descrisese drept „președinta de care toți maghiarii ar putea fi mândri”.

Una dintre cele mai mari jucătoare de șah din istorie

Judit Polgár este considerată cea mai puternică jucătoare de șah din istorie. Ea este singura femeie care a făcut parte din primele zece poziții ale clasamentului mondial FIDE și i-a învins, de-a lungul carierei, pe fostul campion mondial Garry Kasparov, precum și alți zece campioni mondiali.

Polgár a ocupat poziția de lider al clasamentului feminin mondial timp de peste 26 de ani.

Ungaria urmează să își aleagă un nou președinte

Propunerea adresată lui Judit Polgár a venit după încheierea mandatului președintelui Tamás Sulyok, ca urmare a unor modificări constituționale adoptate săptămâna trecută.

Mandatul acestuia s-a încheiat oficial luni, iar atribuțiile prezidențiale sunt exercitate temporar de președinta Parlamentului, Ágnes Forsthoffer, până la alegerea unui nou șef al statului.

Parlamentul ungar are la dispoziție 30 de zile pentru desemnarea noului președinte.

Liderii partidului Tisza și-au exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru alegerea directă a președintelui prin vot popular, în locul actualului sistem parlamentar. În acest context, viitorul președinte ar putea exercita mandatul doar cu titlu provizoriu, până la adoptarea unei noi Constituții.