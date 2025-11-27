Suspectul ucrainean în cazul exploziei conductei Nord Stream, extrădat din Italia, a ajuns în Germania

Cetățeanul ucrainean, suspectat că a coordonat sabotajul conductei de gaz Nord Stream în 2022, a sosit joi în Germania, după ce instanța supremă italiană a aprobat extrădarea săptămâna trecută, au anunțat procurorii federali germani, citați de Reuters.

„Acuzatul a fost transferat astăzi din Italia. El urmează să compare mâine în fața judecătorului de instrucție la Curtea Federală de Justiție din Karlsruhe”, au precizat procurorii.

Explozia care a distrus conducta din Marea Baltică în urmă cu trei ani a întrerupt în mare măsură tranzitul gazelor rusești către Europa, reducând aprovizionarea cu energie a continentului, deși Rusia încetase deja în mare parte livrările. Atât Rusia, cât și țările occidentale au calificat incidentul drept act de sabotaj, iar anchetatorii au petrecut ani de zile pentru a identifica autorii.

Suspectul neagă implicarea

Bărbatul, identificat doar ca Serhii K., conform legislației germane privind confidențialitatea, neagă orice implicare în atacuri. Avocatul său, Nicola Canestrini, a declarat că este încrezător că clientul său va fi achitat la procesul din Germania.

Procurorii germani susțin că suspectul a făcut parte dintr-un grup care a plasat dispozitive explozive pe conductele din apropierea insulei daneze Bornholm din Marea Baltică. Serhii K. a fost reținut în august în orașul italian Rimini, în baza unui mandat european de arestare, și s-a opus anterior extrădării în Germania.

Suspectul este acuzat de complicitate la provocarea unei explozii, sabotaj anticonstituțional și distrugerea unor structuri importante.

Recent, un tribunal din Polonia a decis să nu predea un alt suspect ucrainean căutat de Germania în legătură cu exploziile Nord Stream și a dispus eliberarea sa imediată din detenție.