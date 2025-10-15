Instanţa supremă a Italiei a anulat extrădarea ucraineanului acuzat de sabotarea gazoductelor Nord Stream

Curtea de Casaţie a Italiei a anulat extrădarea în Germania a unui ucrainean suspectat că a coordonat sabotarea gazoductelor Nord Stream în 2022. Dosarul va fi rejudecat de o altă instanţă.

Curtea de Casaţie a anulat, în mod surprinzător, decizia prin care Curtea de Apel dispusese extrădarea în Germania a lui Serhii Kuzneţov, arestat pe 21 august în zona Rimini, în baza unui mandat de arestare european, sub acuzaţii de sabotare a conductelor Nord Stream 1 şi 2, de transport de gaze din Rusia spre Germania.

Cazul va fi retrimis acum la o altă instanţă, care va lua o nouă hotărâre , relatează Agerpres.

La audiere, Biroul procurorului general a cerut ca unul din temeiurile apelului înaintat de apărare să fie acceptat, pentru prezumtivă caracterizare juridică incorectă a faptelor în mandatul de arestare european.

Ucraineanul se află în prezent într-o închisoare de înaltă securitate din nordul Italiei. Avocatul său a spus că ar putea depune o cerere de eliberare a lui.

Anchetatorii germani cred că Serhii Kuzneţov, în vârstă de 49 de ani, a condus o echipă de şapte persoane, printre care patru scafandri.

Grupul ar fi închiriat un iaht, numit "Andromeda", în Germania, cu care a navigat în largul Mării Baltice.

Un alt suspect, ucraineanul Volodimir Z. (46 de ani), a fost arestat în Polonia şi se află în custodia autorităţilor din această ţară. Se crede că el a fost unul dintre scafandri.

Un tribunal polonez urmează să decidă vineri dacă ucraineanul poate fi extrădat în Germania pentru un proces.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat recent că "nu este în interesul" ţării sale ca Volodimir Z. să fie extrădat, apreciind că nu atacarea acestor gazoducte prin care Rusia exporta gaz în Germania este o problemă, ci faptul că ele au fost construite.

Exploziile din septembrie 2022, considerate acte de sabotaj, au avariat grav gazoductele Nord Stream, oprind livrările directe de gaz rusesc către Europa și alimentând tensiunile geopolitice. Până acum, nicio parte nu și-a asumat responsabilitatea pentru atac. Ucraina a negat constant orice implicare.

Germania, Suedia și Danemarca au deschis anchete paralele. Autoritățile suedeze au confirmat, pe baza probelor recuperate, că exploziile au fost provocate deliberat. Totuși, anchetele din Suedia și Danemarca au fost închise în februarie, fără identificarea vreunui suspect concret. În prezent, doar justiția germană continuă demersurile pentru stabilirea vinovaților și aducerea lor în fața instanței.