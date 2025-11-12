search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Ucraineanul reținut în Italia în legătură cu sabotajul asupra conductelor Nord Stream denunță tratamentul dur: „Sunt infractorul numărul 1”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Un fost ofițer militar ucrainean, încarcerat în Italia și care s-a aflat în greva foamei, acuză autoritățile că îl supun unui tratament dur pentru a-l determina să mărturisească în legătură cu participarea sa în sabotajul conductei Nord Stream în 2022, potrivit BBC, citat de Euromaidan Press.

FOTO X
FOTO X

Serhii Kuznețov așteaptă să se judece ultimul apel privind extrădarea în Germania, înfățișare așteptată în circa două săptămâni.

Reținut în august în baza unui mandat de arestare emis de Germania, acesta luptă împotriva extrădării în urma acuzațiilor de implicare în exploziile submarine care au deteriorat conductele Nord Stream, în apropierea orașului Bornholm. 

Într-o scrisoare scrisă de mână, arătată BBC de către avocatul său, Kuznețov denunțat condiții dure de detenție într-o închisoare de înaltă securitate, unde este închis alături de presupuși membri ISIS. El spune că este tratat ca și cum ar fi „infractorul numărul 1” și a acuzat autoritățile italiene că fac presiuni pentru a-l forța să mărturisească.

„Italienii mi-au ignorat în mod cinic obiceiurile alimentare în ultimele două luni ”, a scris el, referindu-se la faptul că este vegetarian. „Presupun că aceste restricții mă vor face să-mi schimb poziția, forțându-mă să-mi recunosc vinovăția. Dar astfel de eforturi sunt zadarnice.”

Kuznețov acuză și faptul că a fost silit să facă exerciții fizice în izolare, sub pază armată, el fiind în același timp supus la ceea ce el a numit „restricții maxime”.

Avocatul său, Nicola Canestrini, a declarat că responsabilii închisorii au respins mâncarea adusă de rudele lui Kuznețov.

„Mi-a spus că a slăbit 9 kg când am remarcat că hainele atârnă pe el”, a declarat avocatul său pentru BBC.

Extrădarea unui alt suspect, blocată în Polonia

Germania a emis mandate de arestare în această vară pentru doi ucraineni suspectați de aruncarea în aer a conductelor Nord Stream: Kuznețov și Volodimir Juravliov, care a fost reținut în Polonia. Procurorii germani au invocat motivul „sabotajului anticonstituțional” ca bază pentru cererile de extrădare.

Un judecător din Varșovia a blocat extrădarea lui Juravliov, hotărând că, dacă ucrainenii ar fi comis într-adevăr actul de sabotaj, acesta ar putea fi interpretat drept legitimă autoapărare în contextul „războiului sângeros și genocidal” al Rusiei. În schimb, o instanță din Bologna a aprobat extrădarea lui Kuznețov luna trecută într-o audiere cu ușile închise. În prezent, acesta face apel la această decizie pentru a doua oară.

Avocatul lui Kuznețov a acuzat, de asemenea, guvernul ucrainean că l-a abandonat pe clientul său, în ciuda trecutului său militar.

Pe 9 noiembrie, avocatul poporului Dmitro Lubineț,, a declarat că un consilier analizează cazul și se va interesa de condițiile de detenție ale lui Kuznețov.

După atac, mulți au suspectat că Moscova ar fi responsabilă, dar ulterior dovezile au indicat un complot pus la cale de ucraineni. Wall Street Journal a relatat anul trecut că operațiunea a fost finanțată privat de personalități din lumea afacerilor, fiind efectuată de un mic grup de ofițeri militari ucraineni. Inițial, a fost aprobată de președintele Volodimir Zelenski, care a încercat ulterior fără succes să o anuleze. Autoritățile ucrainene au negat orice implicare.

Germania a emis mandate de arestare pentru cel puțin șase persoane, inclusiv pentru scafandrul ucrainean Volodimir Juravliov, care a fost reținut în Polonia la sfârșitul lunii septembrie. Procurorii germani bănuiesc că acesta a avut o implicare direct în explozii. „El a făcut parte dintr-un grup de persoane care au plasat explozibili pe conductele de gaze Nord Stream 1 și Nord Stream 2 din apropierea insulei Bornholm în septembrie 2022”, a declarat Curtea Federală de Justiție a Germaniei. 

Pe 17 octombrie, o instanță poloneză a decis împotriva executării mandatului european de arestare emis de Germania pe numele lui acestuia, constatând că Germania nu are jurisdicție în acest caz și că distrugerea conductei ar putea fi considerată o acțiune justificată a Ucrainei, ca parte a unui război defensiv.

„Astfel de acțiuni întreprinse de forțele armate și forțele speciale pe timp de război, împotriva infrastructurii critice a agresorului, nu sunt sabotaj, ci mai degrabă acte de diversiune, care nu pot fi considerate infracțiuni în nicio circumstanță”, a declarat judecătorul Dariusz Łubowski, care a dispus eliberarea lui Juravliov din arest.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan
digi24.ro
image
Horia Moculescu a murit. Compozitorul avea 88 de ani și era internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”
stirileprotv.ro
image
Unde va fi ÎNMORMÂNTAT Horia Moculescu. La Bellu nu mai sunt locuri!
gandul.ro
image
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
mediafax.ro
image
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre Ngezana. Exclusiv
fanatik.ro
image
Surpriză în cel mai recent sondaj. Ce loc ocupă Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei
libertatea.ro
image
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
digi24.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
digisport.ro
image
MApN lămurește: de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă provizii pentru 72 de ore
stiripesurse.ro
image
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
antena3.ro
image
Analist, despre teoria conspirației lansată de ruși cu privire la România: Kremlinul are nevoie de un dușman
observatornews.ro
image
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Presemnalizarea unei amenajări rutiere. Ce trebuie să facă şoferii când întâlnesc indicatorul?
playtech.ro
image
Ce pensie avea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă: ”La recalculare mi-au tăiat 300 de lei”. Adevărul despre averea compozitorului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Emma Răducanu, așa cum n-ai mai văzut-o niciodată
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Cornel Dinu, internat la Spitalul de Urgență! În ce stare se află „Procurorul”, după ce a fost supus mai multor investigații
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Ultimele clipe din viața lui Horia Moculescu! Ce s-a întâmplat în spital și cine i-a fost alături înainte să moară? Medicii de la „Matei Balș” fac dezvăluiri în premieră: „Acest final dramatic...”
wowbiz.ro
image
O, ce veste minunată! Bani în plus pentru bunici pe lângă a 13-a pensie de Crăciun
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în privința votul pentru Primăria Capitalei. Ce arată sondajul de ultimă oră
mediaflux.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Maladia care l-a distrus pe Horia Moculescu. Boala dureroasă care l-a chinuit aproape 20 de ani. Ce i-a adus sfârșitul compozitorului
actualitate.net
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
click.ro
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”
click.ro
image
Reacție dură a lui Alessandro Safina, după ce iubita româncă i-a făcut dosar penal pentru abandon în familie! La ce gest disperat a recurs tenorul italian. Avocat Dalina Terzi: „La fel a procedat și cu fiul cel mare”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Imagini impresionante cu Kate Middleton în lacrimi! Sobră, Prințesa de Wales a onorat o tradiție specială
okmagazine.ro
Martha Stewart foto Profimedia jpg
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”

OK! Magazine

image
Minune sau AI? Un celebru preot a publicat niște imagini halucinante! Sfântul Nectarie a fost văzut printre enoriași

Click! Pentru femei

image
După ce i-au căzut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor