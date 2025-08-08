România, destinația „exclusivistă” a Europei. Puținii turiști cheltuie aici pe vacanță mai mult ca în Elveția sau Italia

România este vizitată de cei mai puțini turiști străini din Uniunea Europeană, dar conduce clasamentul la cheltuiala medie pe vacanță. Cum? Pentru că în statistici rămân doar jumătate dintre străinii care intră efectiv în țară, astfel cifra ne face o țară „exclusivistă” pe continent.

Avem cel mai mic număr de turiști străini care ne vizitează țara anual

România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de turiști străini anual, însă ocupă primul loc în UE în ceea ce privește cheltuiala medie a acestora pe vacanță. Datele Organizației Mondiale a Turismului, citate de zf.ro, arată că, în 2024, un turist străin a cheltuit în medie 2.400 de dolari în România, comparativ cu 750 de dolari în Franța sau 1.800 de dolari în Elveția. Cheltuiala medie per turist se calculează prin împărțirea sumei totale cheltuite de turiștii străini pe plan local la numărul oficial de turiști. România pierde însă pe drum cel puțin jumătate dintre străinii care intră în țară, ceea ce face ca, în mod oficial, țara să fie percepută ca o destinație exclusivistă.

Zonele centrale ale capitalei sunt din ce în ce mai pline de turiști

Engleza, franceza, spanio­la, chiar şi turca au deve­nit noile limbi vorbite în cen­trul vechi al Capi­talei, pe Calea Victoriei şi în toate hotspot-urile din Bucureşti. Aproape în fiecare weekend, dar şi în timpul săptă­mânii, centrul Bucureş­tiului a devenit un furnicar de turişti străini, iar uneori Ca­lea Victoriei e mai populată de englezi, francezi, spanioli şi alte naţionalităţi decât de români, iar asta arată cât de populară a devenit Capitala în rândul turiştilor veniţi de peste graniţe.

Străzile din Bucureşti au devenit tot mai pline de turiştii străini în ultimii ani, însă Capitala e doar una dintre desti­naţiile acestora. Weekend de weekend, Transalpina e parcursă de numeroase maşini înmatriculate în Polonia, Unga­ria, Cehia, Slovacia sau Bulgaria, semn că turiştii străini sunt prezenţi şi pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din ţară.

Deși aceștia cheltuie mulți bani, numărul de turiști raportat rămâne scăzut

Cu toate că în multe destinaţii din ţară sentimentul este că străinii vin în număr tot mai mare în România şi creşterea este vizibilă de la un an la altul, datele statistice contrazic acest lucru. În 2024, doar 2,4 milioane de turişti au vizitat România, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, în creştere cu doar 300.000 de turişti faţă de anul anterior. Deşi există o creştere, nu este una semnificativă, mai arată sursa citată.