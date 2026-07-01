Surpriză la Kiev: Un om din cercul de încredere al lui Zelenski vrea să candideze la președinție

Fostul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valerii Zalujnîi, în prezent ambasador al Ucrainei în Marea Britanie, intenționează să candideze la viitoarele alegeri prezidențiale, dacă acestea vor fi organizate în această toamnă.

Zalujnîi i-ar fi comunicat această intenție președintelui Volodimir Zelenski în cadrul unei discuții desfășurate la Kiev, relatează publicația Ukrainska Pravda.

Conform surselor citate, Zelenski l-ar fi întrebat direct pe fostul comandant al armatei: „Dacă vor avea loc alegeri în toamnă, veți candida?”, iar răspunsul lui Zalujnîi ar fi fost: „Da. Voi candida.”

Publicația mai susține că Zalujnîi i-ar fi explicat președintelui că nu și-a dorit o carieră politică, însă consideră că mulți ucraineni își pun speranțele în el și că nu îi poate dezamăgi.

Valerii Zalujnîi a condus Forțele Armate ale Ucrainei până în 2024, fiind ulterior numit ambasador la Londra.

Potrivit sursei citate, acesta s-a aflat recent la Kiev, unde a discutat cu Volodimir Zelenski inclusiv despre relațiile dintre Ucraina și Marea Britanie.

Alegerile prezidențiale din Ucraina au fost amânate după expirarea mandatului lui Volodimir Zelenski, deoarece legislația ucraineană nu permite organizarea scrutinelor în perioada în care este instituită legea marțială.

Potrivit Ukrainska Pravda, există speculații că scrutinul ar putea avea loc în această toamnă, în funcție de evoluția situației de securitate. Totuși, până în prezent, autoritățile ucrainene nu au anunțat oficial organizarea alegerilor.

Analiștii citați de presa ucraineană avertizează că o eventuală confruntare electorală între Volodimir Zelenski și Valerii Zalujnîi ar putea polariza societatea ucraineană într-un moment în care țara se află în continuare în război cu Rusia.