Ucraina dezvoltă un interceptor antirachetă mai ieftin decât Patriot. Sistemul va folosi radare germane Hensoldt

Compania ucraineană de apărare Fire Point a făcut un nou pas în dezvoltarea propriului sistem de apărare antiaeriană, după ce a semnat un memorandum de înțelegere cu producătorul german de radare Hensoldt. Acordul a fost parafat în cadrul salonului internațional de armament Eurosatory 2026, desfășurat la Paris.

Potrivit cofondatorului Fire Point, Denis Știlerman, radarele germane vor fi integrate în viitorul sistem de apărare aeriană Freia și vor asigura funcțiile de urmărire și ghidare a țintelor.

„Radarul TRML-4D este unul foarte performant. Vom începe integrarea lui cu racheta noastră pentru a primi datele necesare dirijării acesteia către zona în care poate intercepta o rachetă balistică”, a explicat oficialul pentru publicația ucraineană Militarnîi.

Anunțul vine după ce Fire Point a prezentat recent imagini cu un nou test al rachetei FP-7.X, proiectată să devină nucleul viitorului interceptor antibalistic ucrainean.

Rachetă ucraineană pentru interceptarea țintelor balistice

Denis Știlerman, care este și proiectantul-șef al companiei, a declarat că racheta FP-7.X a trecut cu succes testele de manevrabilitate și control.

„În timpul testelor, racheta a executat manevre la accelerații maxime și a simulat primirea unor comenzi extrem de agresive din partea centrului de control”, a precizat acesta.

Potrivit dezvoltatorilor, proiectul are la bază o rachetă concepută inițial în perioada sovietică pentru interceptarea rachetelor balistice, ceea ce îi oferă caracteristici potrivite pentru această misiune.

Primele teste ale interceptorului FP-7.X din cadrul sistemului de apărare aeriană Freia au fost prezentate la începutul acestei luni.

Mai ieftină decât Patriot

Conform informațiilor publicate de Financial Times, racheta ucraineană a atins o altitudine de aproximativ 25 de kilometri, comparabilă cu parametrii operaționali ai sistemului american Patriot, demonstrând capacitatea de a intercepta ținte balistice.

Diferența majoră este însă costul. Dacă o rachetă PAC-3 utilizată de sistemul Patriot este estimată la aproximativ 3,8 milioane de dolari, dezvoltatorii ucraineni susțin că FP-7.X ar putea costa în jur de 700.000 de dolari pe unitate.

Interceptorul face parte din viitorul sistem integrat de apărare antiaeriană Freia, care va include radare, sisteme de detectare a țintelor și centre de comandă furnizate de parteneri europeni.

Producția de serie ar putea începe în august

Reprezentanții Fire Point afirmă că producția de serie ar putea debuta încă din august 2026, dacă vor fi îndeplinite condițiile tehnice necesare.

Un element-cheie rămâne livrarea capului de ghidare în infraroșu de către compania germană Diehl Defence. În funcție de calendarul livrărilor, rachetele ar urma să fie complet operaționale în cursul anului 2027.

Arsenalul prezentat la Paris

La prima sa participare la expoziția Eurosatory, Fire Point a expus întreaga gamă de proiecte aflate în dezvoltare.

Printre acestea se numără dronele de atac FP-1 și FP-2, racheta de croazieră terestră FP-5 Flamingo, interceptorul antibalistic FP-7.X și racheta balistică FP-9, despre care compania susține că poate lovi ținte aflate la o distanță de până la 850 de kilometri și poate transporta o încărcătură utilă de 800 de kilograme.

Compania a prezentat, de asemenea, echipamente industriale utilizate în producția de rachete, inclusiv instalații pentru bobinarea structurilor din carbon, standuri de testare pentru motoare de rachetă, sisteme de navigație și servomecanisme de înaltă precizie destinate armamentului balistic.

În contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii și orașelor ucrainene, Kievul încearcă să dezvolte soluții proprii de apărare antiaeriană, capabile să completeze sau să reducă dependența de sistemele occidentale costisitoare, precum Patriot.