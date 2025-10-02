search
Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Summitul de la Copenhaga: multe teme grele, puține decizii concrete. Ce a mers prost la întâlnirea liderilor UE

0
0
Publicat:

Liderii Uniunii Europene s-au reunit la Copenhaga pentru a discuta despre consolidarea securității europene, gestionarea sprijinului pentru Ucraina și viitorul extinderii blocului comunitar. Pe agendă: un așa-numit „zid de drone”, utilizarea activelor rusești înghețate, reforme în apărare și perspectivele de aderare pentru Ucraina. Rezultatele concrete, însă, au fost modeste, scrie politico.eu.

Liderii UE la Copenhaga/FOTO:X
Liderii UE la Copenhaga/FOTO:X

„Suntem îngrijorați – eu sunt foarte îngrijorat – și acum este momentul pentru acțiune”, a declarat premierul Finlandei, Petteri Orpo, în marja reuniunii.

1. Activele rusești rămân înghețate, cel puțin pentru moment

Una dintre cele mai discutate propuneri ale Comisiei Europene, privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea unui împrumut destinat Ucrainei, nu a fost aprobată.

Inițiativa viza acordarea unui împrumut de 140 de miliarde de euro, cu garanția valorii activelor rusești mature deținute de Euroclear, instituție financiară din Belgia. Mecanismul a fost conceput pentru a evita confiscarea directă – măsură care ar putea încălca dreptul internațional – și pentru a oferi un cadru legal alternativ.

Belgia, care găzduiește aceste fonduri, a cerut asigurări suplimentare privind legalitatea schemei. Premierul belgian Bart De Wever a exprimat cele mai ferme rezerve, în contextul în care țara sa ar putea suporta consecințele unor eventuale acțiuni legale din partea Moscovei.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat că planul nu presupune confiscarea activelor și că riscurile ar urma să fie împărțite „pe umeri mai largi”. Chiar și așa, consensul nu a fost atins. O decizie finală ar putea fi luată la summitul de la finalul lunii, potrivit președintelui Consiliului European, António Costa.

2. Liderii reafirmă controlul național asupra politicii de apărare

Discuțiile privind apărarea comună au depășit timpul alocat inițial, semn că subiectul rămâne sensibil. Deși propunerile Comisiei au fost primite în general pozitiv, liderii au subliniat că responsabilitatea în acest domeniu rămâne în primul rând la nivel național.

În urma reuniunii, s-a decis intensificarea întâlnirilor între miniștrii apărării din statele membre și Înaltul Reprezentant pentru Politică Externă, Kaja Kallas. Unul dintre punctele rămase în suspensie este proiectul unui „zid de drone” la frontierele externe ale UE – un sistem menit să detecteze, intercepteze și, la nevoie, să neutralizeze dronele ostile.

Franța și Germania și-au exprimat rezervele față de un astfel de sistem gestionat la nivelul Comisiei, în timp ce statele din sudul Europei cer o abordare mai extinsă, care să includă și protecția propriilor granițe.

3. Temele lui Merz au fost trecute în plan secund

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, venise la Copenhaga cu intenția de a impune pe agendă tema competitivității economiei europene și reducerea poverii de reglementare. Subiectul, însă, nu a prins contur.

„Avem două teme mari: competitivitatea industriei europene și, din păcate, din nou, războiul din Ucraina”, a declarat Merz la sosirea în Danemarca.

Programul oficial, însă, era deja fixat: una dintre sesiuni era dedicată apărării, cealaltă Ucrainei. Observatorii notează că mesajul cancelarului a fost, în mare parte, destinat publicului intern, într-un moment în care presiunile asupra economiei germane se accentuează, iar promisiunile de reformă rămân în mare parte neîndeplinite.

4. Protocolul regal a dictat ritmul reuniunii

Lucrările summitului au fost, într-un final, grăbite de un element extern agendei politice: o cină oficială oferită de familia regală daneză.

Discuțiile pe tema apărării s-au prelungit până la patru ore, deși inițial era prevăzută doar o sesiune de două ore. Liderii europeni au depășit discursurile pregătite și au intervenit liber, iar președintele Consiliului, António Costa, a ales să nu întrerupă luările de cuvânt, potrivit unui oficial european.

În cele din urmă, toți liderii au ajuns la dineu la timp. Doar Ursula von der Leyen, António Costa și premierul danez Mette Frederiksen au revenit ulterior pentru a oferi declarații presei.

5. Reguli stricte pentru extindere: Ucraina mai așteaptă

Propunerea lui António Costa de a simplifica procedura de inițiere a negocierilor de aderare pentru Ucraina nu a întrunit sprijinul necesar. Planul presupunea trecerea de la unanimitate la majoritate calificată pentru a deschide formal discuțiile de aderare – o schimbare cu implicații majore.

Premierul ungar Viktor Orbán, apropiat de Moscova, a fost cel mai vocal în opoziție. Dar nu a fost singur: Franța, Olanda și Grecia au respins la rândul lor ideea, preferând menținerea actualului mecanism, care oferă fiecărui stat membru drept de veto.

În concluzie, summitul de la Copenhaga a adus mai multe clarificări decât decizii. Uniunea Europeană pare hotărâtă să își consolideze poziția în fața provocărilor externe, dar unitatea de viziune rămâne o miză nerezolvată.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată”
digi24.ro
image
Cod roșu de ploi abundente în două județe, până vineri seara. Meteorologii anunță vreme severă în jumătate din țară. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Lecția de viață impresionantă a unui livrator care lucrează 14 ore pe zi, ca să strângă bani pentru TRATAMENTUL iubitei sale
gandul.ro
image
A nins în zona montană înaltă: Stratul de zăpadă a ajuns la 3 centimetri la stația meteo Iezer
mediafax.ro
image
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”
fanatik.ro
image
Cum o răsfățau funcționarii pe banii statului pe nepoata fostului șef SRI
libertatea.ro
image
VIDEO „Baba Iaga” face o nouă victimă. Oficial acuzat de trădare de Kiev, ucis într-un atac cu dronă la Herson
digi24.ro
image
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a fost botezat » Ce nume are micuțul
gsp.ro
image
”Lupta rușinii” s-a mutat la București: o româncă a intrat în ring cu un bărbat și ce a urmat e complet neașteptat
digisport.ro
image
SURSE Coaliția pregătește un adevărat cutremur: Multe orașe vor deveni comune. Se taie în carne vie la angajați și cheltuieli
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
observatornews.ro
image
Obiceiul dezgustător pe care îl are Anda Adam. Ce face când crede că nu o vede nimeni
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
De acum vine ce e mai rău! Vremea se schimbă iar radical, ninsorile se înteţesc. Anunţ de ultimă oră de la meteo
playtech.ro
image
Directorul de la stat cu cel mai mic salariu din țară. Ce rezultate financiare a avut compania pe care o conduce
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Decizia și anunțul instanței în cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului său de doi ani
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Alertă în București și Ilfov! Se anunță rafale de până la 85 km/h. Îndemnul autorităților: „Sistați activitățile desfășurate în teren deschis sau la înălțime”
kanald.ro
image
Cât costă să construiești o casă din BCA, parter plus etaj, de 120 mp. Cheltuielile de care puțini țin cont
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ea este fosta soție a lui Ilie Bolojan. Premierul și Florentina au fost căsătoriți 20 de ani și au două fete. Ce meserie are. Ea le ajută pe femeile din Oradea!
romaniatv.net
image
Legea se aprobă! Tinerii cu vârste de până la 35 de ani sunt chemați în Armată
mediaflux.ro
image
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a fost botezat » Ce nume are micuțul
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Alexia Eram, fără sutien pe rețelele sociale. Motivul pentru care a renunțat la inhibiții: „O zi emoționantă”
click.ro
image
La ce alimente a renunțat definitiv Paula Seling: „Nu mai mănânc de 15 ani!”
click.ro
image
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul. Au ales un nume special în onoarea lui Gheorghe Hagi
click.ro
Brigitte Macron a mers la Săptămâna Modei de la Paris, Profimedia (2) jpg
Cu cine a fost surprinsă la Paris Brigitte, în timp ce Emmanuel Macron se afla la summit-ul danez. Cine e frumușelul din imagine
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
2 Atacul la Baioneta 1877 Razb Independenta Capturarea unui steag turcesc Urmarire cu baioneta jpg
Hora Baionetelor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Alexia Eram, fără sutien pe rețelele sociale. Motivul pentru care a renunțat la inhibiții: „O zi emoționantă”

OK! Magazine

image
Cu cine a fost surprinsă la Paris Brigitte, în timp ce Emmanuel Macron se afla la summit-ul danez. Cine e frumușelul din imagine

Click! Pentru femei

image
Au trecut 26 de ani și nu s-a îngrășat niciun gram! Fran Drescher din „Dădaca” arată ca la începutul serialului

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe