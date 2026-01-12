Conducerea Spitalului de Psihiatrie Jebel: Focarul de scabie este localizat. DSP urmează să identifice sursa de infectare

La Spitalului de Psihiatrie şi Măsuri de Siguranţă (SPMS) Jebel, unde au fost depistate trei cazuri de scabie (râie) în rândul pacienţilor, situaţia epidemiologică este sub control, fără extinderea focarului, iar Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Timiş desfăşoară o anchetă epidemiologică pentru identificarea sursei, a declarat luni, pentru Agerpres, managerul spitalului, Marius-Ciprian Olaru.

Unitatea spitalicească are în îngrijire, în prezent, 466 de pacienţi internaţi în baza art. 110 din Codul penal, proveniţi din 14 judeţe, numărul acestora fiind fluctuant, în funcţie de dispoziţiile organelor judiciare şi de măsurile dispuse.

„La momentul de faţă, situaţia epidemiologică în cadrul unităţii este sub control, fără extinderea focarului. Primele cazuri de scabie au fost confirmate medical la data de 30 decembrie 2025, în urma consultului de specialitate dermatologic. Pacienţii diagnosticaţi se află sub tratament specific, iar evoluţia acestora este favorabilă, fără apariţia de complicaţii. În anii anteriori au fost înregistrate cazuri izolate, aspect corelat cu specificul unităţii şi cu particularităţile regimului de măsuri de siguranţă, în contextul provenienţei pacienţilor din medii social vulnerabile. În prezent, este în desfăşurare ancheta epidemiologică, având ca obiectiv identificarea sursei şi stabilirea contextului epidemiologic", a explicat Marius-Ciprian Olaru.

Managerul spitalului a precizat că cele mai frecvente diagnostice psihiatrice în rândul pacienţilor sunt tulburările din spectrul schizofreniei, tulburările bipolare şi tulburările psihice asociate consumului de alcool şi substanţe psihoactive.

„În ceea ce priveşte comorbidităţile somatice, cele mai frecvente sunt diabetul zaharat şi hipertensiunea arterială, afecţiuni cronice frecvente în populaţia generală, monitorizate şi tratate conform protocoalelor medicale. Spitalul nu are atribuţii privind stabilirea discernământului, în acest momen, 53 de pacienţi fiind evaluaţi din oficiu de către Biroul de executări penale a Judecătoriei privind verificarea măsurii de siguranţă. În prezent, unitatea are în îngrijire 466 de pacienţi internaţi în baza art. 110 din Codul penal, proveniţi din 14 judeţe. Numărul acestora este fluctuant, în funcţie de dispoziţiile organelor judiciare şi de măsurile dispuse", a explicat managerul SPMS Jebel.

„Se impune suplimentarea personalului medical şi auxiliar”

Spitalul are 15 paturi în compartimentul de acuţi şi 15 paturi în compartimentul de drogodependenţă, iar numărul internărilor este fluctuant. În prezent sunt internaţi 20 de pacienţi acuţi şi opt pacienţi în compartimentul drogodependenţă.

„Având în vedere specificul unităţii de psihiatrie şi regimul de măsuri de siguranţă, volumul şi complexitatea activităţilor impun necesitatea asigurării unui personal adecvat pentru supravegherea şi îngrijirea pacienţilor. În contextul cadrului legislativ al ultimilor ani, schema de personal a fost suplimentată în măsura în care a fost permis, însă, la momentul de faţă, se impune în continuare suplimentarea personalului medical şi auxiliar, pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii optime de siguranţă şi calitate", a mai punctat Marius-Ciprian Olaru..